Juha Jokisen hurmio huimasta taistelusta Suomen ja Etiopian välillä ei unohdu – Moskovan kympistä tänään 40 vuotta

Moskovan olympiakisojen 10000 metrin finaalista tulee tänään maanantaina tasan 40 vuotta. Juoksun tapahtumat eivät ole unohtuneet Suomessa – eikä Etiopiassa.

Olympiavoittajan kotona ei ikinä sanota ei. Ainakaan niin ei tehdä silloin, kun ollaan tuhansien kilometrien päässä omasta kodista ja lapsuuden utuinen haave on toteutumaisillaan, tapaaminen Miruts Yifterin kanssa.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Urheilulehdessä 30/2020. Löydät lehdestä joka viikko vastaavia artikkeleita. Tilausohjeet ovat täällä.

Niinpä olin ilahtuvinani, kun Binjam Miruts ehdotti ajantäytteeksi vanhoja videotaltiointeja. Siihen mennessä, lounaspöydästä noustuamme, hän oli tavoitellut isäänsä puhelimitse, näyttänyt nipullisen kuva-albumeja ja esitellyt palkintokaapin kullattuine piikkareineen.

Videonauhoja mieluummin olisin toivonut vielä uutta soittoa. Elettiin vuotta 2004, jolloin kännykät tunnettiin Etiopiassakin, mutta linjat tahtoivat yhä tukkeutua etenkin viikonloppuisin.

Pantuaan puhelimen syrjään Binjam Miruts poimi lipastosta päällimmäisen videokasetin (Etiopiassa käytetään sukunimen paikalla isännimeä.) Muutaman napsautuksen myötä monikulttuurisen asunnon – sisustus länsimainen, keittiö paikallinen – täytti huolitellusti artikuloitu eksoottinen kieli.

… suomalaiset ovat kuitenkin hyvin mukana tuossa kärjessä, Miruts Yifter vetää… Kaksi suomalaista, valkoiset housut, siniset paidat! Neljä kierrosta ja sata metriä jäljellä. … Kolme kierrosta jäljellä, Lasse Viren ensimmäisenä, Kedir toisena, Yifter kolmantena…

Vaikka kuvan laatu oli kehno, niin ala-arvoinen, että juoksijoiden numerot tuskin erottuivat, selostajasta ei voinut erehtyä sen enempää kuin tapahtumastakaan.

Juha Jokinen siinä eläytyi Moskovan olympiakisojen 10 000 metrin finaaliin 27. heinäkuuta 1980.

Suomalaisista mitalijahtiin lähtivät Kaarlo Maaninka (vas.), puolustava mestari Lasse Viren sekä Martti Vainio.

Viren, Maaninka, Vainio...

Moskovan kympistä on vierähtänyt nyt 40 vuotta. Moni asia on kehittynyt kännykkämalleista kuvantallennustekniikkaan, mutta suomalainen juoksuvoima on taantunut tavalla, joka hakee historiassa vertaistaan. Nyt pitäisimme pienenä ihmeenä, jos yksikin suomalainen onnistuisi pitkillä matkoilla alittamaan olympialaisiin vaadittavan tulosrajan.

Kesällä 1980 oli vielä selviö, että suomalainen kilvoittelee kympin finaalissa. Vain se sävähdytti, että mitaleita hamusi kerrassaan kolme suomalaista: puolustava olympiavoittaja Lasse Viren, hallitseva Euroopan mestari Martti Vainio ja Suomen mestari Kaarlo Maaninka.

Heistä Maaningalla oli ollut pulmia kotimaisten valintakriteerien kanssa, mutta niistä selvittyään hän harppoi alkuerästään helposti finaaliin. Samoin tekivät Viren ja Vainio, niin myös Etiopian kolme edustajaa.

Sitkeästi tätä käydään, tätä maaottelua Etiopia–Suomi. Olympialaisesta näyttämöstä on nyt kehkeytynyt maaottelu kahden maan, Etiopian ja Suomen, välille…

Etiopiaa edustivat Tolossa Kotu (vas.), Miruts Yifter ja Mohammed Kedir.

Kulunutta kuvanauhaa katselin tai oikeastaan kuuntelin Addis Abebassa, hienostokaupunginosan huvilan upottavalla sohvalla. Isännän poissaoloa en enää ensimmäisten kierrosten jälkeen surrut: intensiivinen selostus tempaisi mukaansa Lenin-stadionin suureen draamaan.

Muistelin vain, missä olin edellisen kerran kokenut tuon koitoksen. Sen täytyi olla tädin luona todistettu suora lähetys. Koska Moskovan kymppi piti nähdä väreissä, olimme isoveljen kanssa livahtaneet mummolan heinäpellolta ja polkeneet nelostietä maratonin verran Vaajakoskelle.

Paluumatkalla kaiketi virisi ajatus perehtyä paikan päällä Etiopiaan, uljaiden juoksijoiden ohella keisarillisesta historiasta ja ajoittaisista nälänhädistä tunnettuun maahan. Abessinian ylängöillä jylläsi Juha Jokisen mukaan maagisia voimia:

…ja näin etiopialaisryhmä on siinä kuin musta uhkaava ukkospilvi, joka sisältää sähköistä energiaa purkautuakseen sitten viimeisillä kilometreillä. … Tuollaista nykivää, tempovaa, raatelevaa, kiristävää juoksua harrastavat etiopialaiset, sillä tavoin vastustajaa kypsytetään.

Etiopialaiset kannustivat omiaan olympiastadionilla.

Ensimmäisen Etiopian-leiman sain passiini 1990-luvun lopulla. Pohjoisen jylhiä seutuja tovin tarkkailtuani seisahduin Gonderiin, muinaiseen pääkaupunkiin, jossa otin tavaksi istua iltaa rauniopalatsia reunustavassa ulkoilmakahvilassa.

Toisena iltana naapuripöydästä tervehdittiin ja antauduin yksin tein juttusille. Mies oli ikäiseni, kolmenkympin korvilla. Saatuaan selville muukalaisen kotimaan hän riemastuen esitteli itsensä uudemman kerran.

Keskustelin Carlo Maninkan kanssa! Tai suurin piirtein tuollaiselta hänen lausumansa nimi näyttäisi paperille pantuna.

Maatalousministeriön virkamies oli viettänyt Moskovan kesää radion äärellä. Miruts Yifterin otteet olivat tietenkin ilahduttaneet poikaa: vanttera, puoliksi kaljuuntunut kirihirmu nujersi vastustajansa sekä 5 000 että 10 000 metrillä. Parhaana suomalaisena Kaarlo Maaninka – kisojen kotimainen sensaatio – suoriutui molemmilla matkoilla mitaleille.

Hän tulee sieltä! Tuo valkea suomalainen, hän katselee taakseen ja pitää toisen sijansa. Loistavaa!

Kympin hopeamitalisti huomioitiin Afrikassa asti, ja koska Gonderin-tuttavani oli ollut korttelinsa kestävin juoksija, hänet nimettiin tämän mukaan.

Kiisikö omissa poikaporukoissani yhtään Mirutsia? En ole aivan varma. Ehkä Etiopian lapset olivat tässä suhteessa avarakatseisempia. Mutta sen muistan, että Moskovaa seuranneena syksynä en saanut vanhemmiltani matkarahoja Myrskylään, Lassen Hölkkään, jossa olisin voinut vaivatta ohittaa olympiavoittaja Miruts Yifterin (joka jätti tuon kisan kesken).

Kaarlo Maaninka ehti maaliin toisena.

Miruts Yifter Etiopiassa 1979.

Tuttu valmentaja

Etiopian pohjoisin ja kapinallisin provinssi Eritrea itsenäistyi 1990-luvulla. Sen pääkaupungissa Asmarassa viipyillessäni keräsin muistoja Miruts Yifterin heikosti tunnetuista nuoruuden pyrinnöistä.

Koska perheen kotikylä oli kohtuullisella etäisyydellä Eritreasta, jota ei vielä 1960-luvulla erottanut valtakunnanraja, Miruts hankkiutui Asmaran toreille juoksupojaksi.

Varhaisimmat viralliset kilpailunsa Miruts ravasi juuri Asmaran piskuisella stadionilla. Sillä hiekkaradalla hän siis lanseerasi tavaramerkkinsä, räjähtävän keskipitkän kirin, joka suomalaisten harmiksi irtosi myös Moskovan kympillä.

Maaninka lähtee nousemaan, jaksaako nousta, Viren hakee uutta vauhtia, mutta sitten tulee Yifter! Kolmesataa metriä maaliin, hän ratkaisee pelin…

Sen verran sinnikkäästi nuorukainen Asmaran soikiota kiersi, että ennen pitkää hänet värvättiin armeijaan, käytännössä ammattiurheilijaksi Addis Abebaan.

Saman siirron ovat tehneet tuhannet ja taas tuhannet toiveikkaat etiopialaiset. Mirutsin muuttaessa pääkaupunkiin pohjoisesta uuden vuosisadan juoksijasuuruus Kenenisa Bekele siirtyi Addis Abebaan etelästä.

Maaliskuussa 2002 Kenenisa oli tuskin parikymppinen kyky tehdessään urheiluhistoriaa Irlannin Dublinissa. Hän onnistui voittamaan maastojuoksun MM-kisoissa molemmat matkat. Oleilin Addis Abebassa, ja kohta joukkueen kotiuduttua ystäväni ja tulkkini Salomon soitti sisäpiirin uutisia: tuore maailmanmestari on palannut rataharjoittelun pariin.

Ennen kuin ehdin stadionille asti, Kenenisa oli hiet pyyhkäistyään istahtanut maastoauton etupenkille. Mitä tehdä? Mene ja puhu kuskille, hän on valmentaja Tolossa Kotu, Salomon kehotti.

Ulkonäöltä en olisi Moskovan kympin nelosta tunnistanut, vaikka hän oli viipynyt vuosikaudet huoneeni seinällä. Siihen julisteeseen muuten mahtui kolmen etiopialaisen lisäksi vain kaksi suomalaista. Suurin odotuksin startanneelle Martti Vainiolle ei tuosta kilvasta jäänyt juuri muisteltavaa.

Martti Vainio jäi lopulta sijalle 13.

Kaarlo Maaninka johtaa, Lasse Viren on kolmantena, Miruts Yifter, musta peikko kahden suomalaisen välissä kakkosena. Ja sitten tulee pitkä Tolossa Kotu, joko hänen aikansa on siirtyä kärkeen?

Kahdessa vuosikymmenessä Tolossan afro oli tasoittunut ja varsi vankistunut. Miehen koko olemuksesta huokui johtavan juoksumahdin edustajalle luonnostaan lankeavaa itsetietoisuutta.

Keskeiset kuulumiset huikkasin hänelle maasturin avoimesta ikkunasta. Viren oli hallituspuolueen kansanedustaja, Vainio menestyvä liikemies, Maaninka maallikkosaarnaaja. Tai totta puhuen tein Maaningasta papin, olimmehan syvästi ortodoksisessa maassa, jossa papisto nauttii juoksijaeliitin veroista arvostusta.

Kiinnostuksen virittyä Tolossa Kotu kääntyi vierustoverinsa puoleen. Seurasi lyhyt sananvaihto, Kenenisa Bekele hypähti kyydistä ja myönsi valmentajan käskystä stadionin portaikossa elämänsä taatusti ensimmäisen (ehkä myös ainoan) haastattelun suomalaisen lehdistön edustajalle.

Nuori mestari vain oli mahdottoman ujo tai muutoin harvasanainen. Epäselväksi jäi, tiesikö hän mitään vaikkapa Moskovan tapahtumista. Lasse Virenin ja Miruts Yifterin tempun hän tuli silti toistamaan: 5 000 ja 10 000 metrin triumfi yksissä ja samoissa olympialaisissa.

Kanadaan ja Sveitsiin

Moskovan kympin kolmas etiopialainen, pronssimitalisti Mohamed Kedir ei ole enää 1980-luvun jälkeen ollut tavattavissa synnyinmaassaan. Hän vaihtoi myrskyisän Etiopian seesteiseen Sveitsiin ilmeisen pysyvästi.

Seuraavalla vuosikymmenellä vuorostaan Miruts Yifter otti yhteen Etiopian hallinnon kanssa ja haki turvapaikkaa Kanadasta. Tuohon tyyliin yllättävä episodi uutisoitiin Suomea myöten. Addis Abebassa kiertäneiden versioiden mukaan temperamenttisen miehen ja urheiluherrojen välit olivat tulehduttuaan katkenneet, tai sitten Mirutsia ei ollut muista syistä huolittu valmentajanvirkaan – jollaista hänelle heti tarjottiin Kanadassa.

Siitä kärhämästä ja paljosta muustakin toivoin keväällä 2004 kuulevani mieheltä itseltään Binjam-pojan tulkkaamana.

Miruts osasi kyllä auttavasti englantia, minkä olin voinut samalla viikolla todeta. Kansallisstadionin portilla jälleen kerran päivystäessäni yhytin tukevan, lyhytvartisen miehen, jonka paluusta oli jo kiirinyt hentoja huhuja.

Vanha mestari ilahtui Suomen-terveisistä ja kutsui oitis kotiinsa. Sopisiko viikonloppu? Toisinko mukanani Lasse Virenin yhteystiedot?

… mutta Lasse Viren, tuo taitava taktikko, hän käy siinä vieressä ja sanoo että pankaapas poika hiukan lisää hiiliä pökköön. Kyllä tästä pitäisi nyt saada vähän vauhdikkaampi juoksu!

Seuraavan sunnuntain vietin siten Mirutsin sohvalla. Katsastimme Binjamin kanssa kuva-aarteet, punnitsimme pokaalit ynnä muut palkinnot, kuuntelimme Juha Jokista puolen tunnin pituudelta.

Miruts Yifter ylitti maaliviivan ensimmäisenä.

Lopulta palkintopallille nousivat Maaninka (vas.), Yifter sekä Kedir.

Mirutsia ei vain kuulunut eikä puhelinyhteys avautunut. Vielä aamulla, ystävien luo lähtiessään, isä oli muistanut tapaamisemme, Binjam vakuutti. Illan tullen hyvästelin sitten hänet, Binjamin. Vaihdoimme puhelinnumerot ja virittelimme hetken uutta yritystä, kunnes Mirutsille tyypillinen äkkilähtö Kanadaan kaatoi kaikki aikeet.

Ehkä niin oli parempi. Näin ajattelen nyt, 40 vuoden etäisyydellä Moskovan myyttisestä kesästä. Lapsuuden elämykset silloisine sankareineen säilyvät eheinä niin kauan kuin vaalimme niitä vain muistoissa.

” Lasse Viren, tuo taitava taktikko, käy siinä vieressä ja sanoo että pankaapas poika hiukan lisää hiiliä pökköön.

Kaarlo Maaninka ja Lasse Viren kisan jälkeen.

Moskovan kympin voimme sitä paitsi kokea nykyisin milloin ja missä tahansa – nettiyhteyden salliessa. Samalla saamme todistaa nuoremmille polville muinoin mitä arkisimmasta ajasta, jolloin suomalainen ja etiopialainen juoksija kiersivät rataa rinta rinnan:

Ja nyt alkaa sähköinen, sähköinen viimeinen kierros. Lasse Viren on pysynyt hyvin vauhdissa, samoin Maaninka, Kedir johtaa… Kaksi suomalaista, sininen paita, valkeat housut!