”Kilparatojen Grace Kelly” hehkui vain hetken ennen tragediaa – nyt DDR:n legenda Katrin Krabbe kertoo, miten selvisi käryjen keskeltä

Pikajuoksija Katrin Krabben ura kulki ääripäästä toiseen: sosialismista kapitalismiin, epäilyttävästä lahjakkuudesta palvotuksi supertähdeksi ja lopulta rakastetusta idolista vihatuksi petturiksi. 50-vuotias Krabbe kertoi tarinansa Urheilulehdelle.

Katrin Krabben ura maailman nopeimpana naisena ja »yleisurheilun Grace Kellynä» oli huikea mutta lyhyt.

DDR:ssä syntynyt, myöhemmin yhdistynyttä Saksaa edustanut pikajuoksija voitti vuonna 1990 Euroopan mestaruuden satasella sekä 200 metrillä ja vuotta myöhemmin pinkoi Merlene Otteyn sekä Gwen Torrencen ohi maailman nopeimmaksi naiseksi.

Nuori ja kaunis Krabbe nousi hetkessä ihailluksi poptähdeksi, seksisymboliksi ja Saksojen yhdistymisen idoliksi. Tuskin hän oli kuitenkaan ehtinyt kimaltamaan tv-gaaloihin, kun hän jo lopetti uransa. Se tapahtui kesällä 1992 juuri ennen Barcelonan olympialaisia, vain 22-vuotiaana.

Syy Krabben urheilu-uran loppuun oli se yleinen urakatkojen syy: dopingista kärähtäminen. Hän sai kolmen vuoden kilpailukiellon, jonka oikeus totesi vuosikausia myöhemmin liian pitkäksi.

Nyt Krabbe on 50-vuotias, eikä ole lukuisista dopingiin viittaavista todisteista huolimatta koskaan myöntänyt käyttäneensä kiellettyjä aineita, eikä hän myönnä sitä Urheilulehden haastattelussakaan.

»Ihminen tekee päätöksiä elämässään, ja joko niistä voi olla katkera tai sitten voi hyväksyä tapahtuneen. Olen käsitellyt asian loppuun itseni kanssa. Jälkikäteen voin sanoa, että olen ylpeä siitä, mitä urheilussa saavutin», Krabbe sanoo kotoaan Chemnitzistä puhelimitse.

Viisikymppinen Krabbe asuu nyt Chemnitzissä Saksassa uudessa parisuhteessa.

Krabben uralla ei juuri ollut rauhallisia suvantovaiheita. Ensin hän koki muutoksen idästä länteen, sosialismista kapitalismiin, kansanurheilijasta jalustalle nostetuksi tähdeksi. Sitten hän sukelsi huikeasta korkeudesta häpeälliseen syvyyteen, jättisummia tienannut supertähti muuttui itsekseen kuntoilevaksi kotiäidiksi.

»Jälkikäteen on hämmästyttävää, minkälaisia aikoja ihminen voi elää ja kestää», Krabbe sanoo nyt, ja hänen kulmikas äänensä kertoo, ettei tämä teema ole vieläkään, kolme vuosikymmentä myöhemmin, helppo hänelle.

Mikään Krabben urassa ei ollut kuitenkaan helppoa paitsi itse juoksu: se noin 11 tai 22 sekunnin pyrähdys punaisella tartanilla, pitkät ja lennokkaat askeleet, jotka puskivat eteenpäin voimalla sekä ylväällä keveydellä – siinä oli helppoutta. Hänen juoksunsa hehkui kepeyttä, tyyliä ja ryhdikkyyttä, niin että tuosta askeleiden glooriastakin tuli jo mieleen Grace Kelly.

Katrin Krabbe tuli tunnetuksi ”yleisurheilun Grace Kellynä”.

Parasta on kuitenkin aloittaa alusta, Neubrandenburgin provinssikaupungista DDR:n pohjoisosassa 1970-luvulla. Krabbe oli liikunnallinen lapsi, joka kokeili lähes kaikkia lajeja koulun urheilukerhossa, joissa valmentajat etsivät lahjakkuuksia. Pieni Katrin oli harvinaisen nopea, ja niin hänet ohjattiin ensin kaupungin harjoituskeskuksen yleisurheiluryhmään ja 13-vuotiaana alueen urheilukouluun.

Vaikka urheilukoulu oli Krabben kotikaupungissa Neubrandenburgissa, hänen piti muuttaa koulun asuntolaan, yhteishuoneeseen kolmen muun tytön kanssa. Nuorten urheilijanalkujen päivät kestivät aamuseitsemästä iltaseitsemään, joka päivä oli kahdet treenit ja välissä käytiin koulua.

»Totta kai se oli fyysisesti raskasta aikaa ja päivät olivat tarkasti rytmitettyjä, mutta se oli myös hauskaa. Olimme kavereiden kanssa aina yhdessä, meillä oli vahva yhteisö», Krabbe kuvailee.

Krabbe (vas.) voitti nuorten MM-pronssia Ateenassa 1986. Nigerian Falilat Ogunkoya (kesk.) voitti ja Mary Onyali oli tionen.

14-vuotiaana Krabbe liittyi nuoren ja poikkeuksellisen rankoista treenimetodeistaan tunnetun valmentajan Thomas Springsteinin treeniryhmään, josta huipulle nousi hänen lisäkseen muitakin juoksijoita, esimerkiksi 400 metrin Euroopan mestari Grit Breuer.

Kunnianhimoisen Springsteinin metodina oli harjoitella valtavasti ja hurjilla painoilla. Krabbe veti esimerkiksi sadan metrin spurtteja maksiminopeudella kiskoen perässään autonrengasta, joka oli täynnä painoja. Näitä niin sanottuja rengasjuoksuja tehtiin putkeen kymmenen tai 12, kehon rajat paukkuivat, eikä se onnistunut kivuitta – eikä ilman lääkkeitä.

»Otin joskus särkylääkkeitä jo ennen treenejä. Kun koko päivän viettää tartanilla, jalkoja alkaa särkeä. Ja esimerkiksi rengasjuoksut olivat niin rankkoja, siinä mentiin kropan rajojen yli. Kahden vedon jälkeen mietin, että hyvä Jumala, vielä kahdeksan... Toisaalta siinä kasvoi myös henkinen lujuus», Krabbe muistelee.

Treenien kovuus ja muutama särkylääke eivät vielä riitä Springsteinin treeniryhmän menestyksen selittämiseen. Lääkkeitä käytettiin todennäköisesti paljon enemmän, ja eri pillerit sekä ruiskeet kuuluivat muutenkin urheiluarkeen DDR:ssä. Urheilukouluissa jaettiin vitamiinitableteiksi kutsuttuja pillereitä ja maan huippu-urheilijat käyttivät järjestelmällisesti testosteronivalmisteita sekä anabolisia steroideja kuten Oral-Turinabolia.

»Springsteinin ryhmän etu muihin nähden oli se, että he treenasivat huomattavasti enemmän kuin muut. Sen edun he saivat lääkkeillä, sillä muuten ihmiskeho ei kestä sellaista rääkkiä», André Keil, urheilutoimittaja ja dopingasiantuntija, arvioi taannoin NDR-kanavalla.

Krabbe Itä-Saksan väreissä Berliinin olympiastadionilla 1989.

Springsteinin metodit nostivat joka tapauksessa Krabben maailman huipulle jo teininä. Pitkän ja vaalean pikajuoksijan läpimurto suuren yleisön tietoisuuteen tapahtui vain 18-vuotiaana Itä-Berliinin yleisurheilukarnevaaleissa, joissa hän liisi satasen aikaan 10,89 sekuntia.

Se oli lähes puolen sekunnin kehitysloikka hänelle, juniorien maailmanennätys ja aika, jolla olisi yltänyt neljänneksi Soulin olympiafinaalissa. Niinpä yleisurheiluväen iloon ja hämmästykseen sekoittui heti aavistus epäilyä.

Kaksi vuotta myöhemmin, kesällä 1990, Krabbe kiisi Splitin EM-finaalissa jälleen aikaan 10,89 sekuntia ja voitti Euroopan mestaruuden ylivoimaisesti. 20-vuotias juoksija kruunattiin myös 200 metrin nopeimmaksi ennätysajallaan 21,95 sekuntia – hän oli kisojen tähti.

DDR:n riveissä satasella Berliinin olympiastadionilla 1989 ja 200 metrillä samoihin aikoihin. Nuorten MM-pronssia juhlimassa Ateenan kisoissa 1986.

Nuo kisat Splitissä olivat Krabben viimeiset DDR-paidassa, niiden jälkeen Saksojen maajoukkueet yhdistyivät. Uuden lipun alla kilpaileminen ei juuri muuttanut Krabben arkea itse urheilemisen kannalta, sillä hän jatkoi Springsteinin treeniryhmässä Neubrandenburgissa, mutta kaikki muu ympärillä muuttui: Stasi ei enää tarkkaillut häntä, ulkomaan kisoissa hän sai viettää aikaa myös kapitalististen maiden urheilijoiden kanssa ja media sekä fanit olivat jatkuvasti hänen kintereillään.

Splitin kultamitalit nostivat 20-vuotiaan Krabben lahjakkuudesta tähdeksi, »tartanratojen Grace Kellyksi», kuten lehdet häntä nimittivät. Hän ei ollut vain urheilusankari vaan myös uuden Saksan sankari, sillä yhdistymishuumassa tarvittiin tuoreita, yhteissaksalaisia idoleita.

Julkisuus oli kuitenkin uutta Krabbelle.

»Meille idän urheilijoille oli valtava muutos se, että läntisessä maailmassa urheilulla oli kaksi puolta: itse urheileminen ja toisekseen media sekä sponsorit, joita piti palvella. Tottahan niitä mielellään palveli, koska siten ansaitsi rahaa. Julkisuus oli uutta ja vei aikaa, mutta sen kanssa piti vain pärjätä», Krabbe muistelee.

Krabbesta tuli yhdistyneen Saksan vetonaula.

Berliinin muuri kaatui juuri oikeaan aikaan Krabbelle, sillä idässä hän ei olisi koskaan kokenut sellaista tähteyttä ja tulovirtoja, joihin hän lännessä ylsi. Hän ymmärsi sen, mutta koki myös huonoa omaatuntoa etuoikeutetusta asemastaan.

»DDR:ssä olympiavoittaja yleisurheilussa oli ihan yhtä arvokas kuin judoka, painonnostaja tai meloja. Lännessä taas lajilla oli väliä. Eivätkä kaikki yleisurheilijatkaan pärjänneet hyvin taloudellisesti. Esimerkiksi Grit Breuer ylitti myös omat rajansa, mutta häntä ei siitä palkittu. Hän sai mitalejakin, mutta hänellä ei ollut julkisuudessa läheskään samanlaista asemaa kuin minulla. Tulin toisenlaisesta kulttuurista ja toisenlaisesta ajattelutavasta, siksi minun oli vaikea hyväksyä tätä», Krabbe selittää.

Kansikuvatytön suosio räjähti taivaisiin seuraavana vuonna Tokion MM-kisojen jälkeen. Krabbe pinkoi niin satasen kuin 200 metrin maailmanmestariksi, ja sadan metrin ikimuistoisessa finaalissa hän ohitti ensi kertaa urallaan Otteyn sekä uuden jenkkitähden Torrencen.

Krabben ajaksi finaalissa kellotettiin 10,99, mutta vastatuulta oli peräti kolme metriä sekunnissa. Ihanneoloissa hän olisi juossut pikamatkan 10,70-10,60 sekuntiin.

Tuo finaali – hänen elämänsä juoksu – elää yhä Krabben muistoissa.

»Se oli elämäni paras juoksu. Kilpailutulos on paljon päivän kunnosta kiinni, ja huomasin jo valmistautuessani tunteja ennen finaalia, että olen täynnä hyvää oloa, itseluottamusta ja voimaa. Olin sinä päivänä vahva mentaalisesti. Kun saavuimme stadionille, olin varma, että voitan. Sitä tunnetta on vaikea kuvailla, mutta mentaalinen vahvuus on hyvin tärkeää pikajuoksussa, ehkä jopa tärkeämpää kuin fyysinen puoli», Krabbe muistelee.

Krabbe voitti MM-kultaa Tokion 200 metrillä Saksan paidassa 1991.

Televisiokuvistakin pystyy tunnistamaan Krabben itseluottamuksen ja levollisuuden, kun taas Ottey vaikutti ennen juoksua hieman hermostuneelta. Krabbe sai loistavan lähdön, hänen ensimmäiset kymmenen terävää, voimakasta kiihdytysaskeltaan toivat hänelle johdon, jonka hän piti maaliin asti ylväällä, tasapainoisella askelluksellaan. Maaliviivan ylitettyään hän ei vielä tuulettanut, sillä hän oli tunnistanut silmäkulmastaan toiseksi yltäneen Torrencen eikä ollut aivan varma voitostaan. Vasta tulostaulun numerot saivat hänet kirkumaan ja hyppimään.

Grace Kelly oli iskenyt jälleen, nyt maailman ykköseksi. Krabbe-huuma nousi uskomattomiin mittoihin, supertähden syksy sujui gaaloissa ja haastatteluissa. Hänet valittiin toistamiseen Saksan ja myös Euroopan vuoden urheilijaksi, lisäksi kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF valitsi hänet vuoden parhaaksi yleisurheilijaksi.

»Pystyin nauttimaan suosiosta aluksi hyvinkin paljon. En voinut kuitenkaan enää liikkua vapaasti, kaikki tunsivat minut. Kaikki olivat lukeneet juttuja minusta, eivätkä ne aina olleet totta. Minusta tuntui, että minusta tehtiin julkisuudessa hahmo, joka en oikeasti ollut. Minulta kysyttiin usein noloistakin asioista, joten yritin olla varovainen haastatteluissa», Krabbe kuvailee.

Äkkiä supertähteys oli kuitenkin ohi.

Katrin Krabben tarina kerrottiin Urheilulehdessä 19/2020.

Helmikuussa 1992 Krabbe leikitteli Saksan hallimestariksi 60 metrillä, mutta seuraavana päivänä Saksan yleisurheiluliitto määräsi hänet kilpailukieltoon. Krabbe oli antanut Etelä-Afrikan harjoitusleirillä identtisen virtsanäytteen kahden samaan harjoitusryhmään kuuluvan kollegansa, Breuerin ja Silke Möllerin, kanssa. Tuota samaa virtsaa oli annettu näytteeksi jo puoli vuotta aikaisemmin.

Der Spiegelin mukaan kyseessä oli huijaus, jossa urheilijat säilyttivät kylmässä vieraita, puhtaita virtsanäytteitä, jotka täytettiin testin alla pieniin pusseihin, työnnettiin emättimeen ja puhkaistiin testihetkellä.

Krabbe ei kuitenkaan hyväksynyt kilpailukieltoa, vaan väitti jonkun peukaloineen näytteitä. Hän haastoi liiton oikeuteen, ja alkukesästä kilpailukielto purettiin analyysiprosessissa tapahtuneen muotovirheen takia.

Niin Krabbe oli jälleen vapaa, mutta hänen suoritustasonsa oli romahtanut. Kesällä 1992 hän juoksi satasen enää katastrofaaliseen aikaan 11,70 sekuntia. Hän vaikutti menettäneen lihaksia ja eräs silloinen lehtijuttu kuvaili hänellä olevan nyt »ensimmäistä kertaa naiselliset rinnat».

Krabbe ei yltänyt Barcelonan olympiarajaan ja elokuussa 1992 hän jäi jälleen kiinni dopingtestissä. Hän, samoin kuin Breuer ja Manuela Derr, olivat käyttäneet ilman reseptiä klenbuterolia, anabolisia vaikutuksia sisältävää astmalääkettä, joka ei tosin ollut vielä kiellettyjen aineiden listalla.

Hän sai vuoden kilpailukiellon lääkkeiden väärinkäytöstä. IAAF asetti klenbuterolin dopinglistalle ja jatkoi Krabben kilpailukieltoa vielä kahdella vuodella.

Krabben sankarin viitta putosi, hän sai vihapostia, menetti sponsorinsa Niken sekä kuusinumeroiset vuositulonsa. Julkisuudessa hän oli nyt valehtelija.

»Muistoni tuolta ajalta ovat... Putosin tosi korkealta tosi alas... vain vähän yli 20-vuotiaana... Se oli huonoa aikaa», Krabbe sanoo katkeilevalla äänellä.

»Siihen aikaan en kokenut tehneeni mitään väärin. Lääke ei ollut dopinglistalla ja joka urheilija yrittää saada kaikin tavoin etua. Mediassa pyöri juttuja, jotka eivät olleet totta, mutta minulla ei ollut voimia asettua niitä vastaan», Krabbe kertoo.

Hän lopetti uransa, sillä hänellä ei yksinkertaisesti ollut motivaatiota treenata itsekseen. Pari vuotta myöhemmin hän sai lapsen ja upposi täysin vauva-arkeen, mikä auttoi unohtamaan petturinroolin, ja lisäksi hän työskenteli urheiluvälinekaupassa Neubrandenburgissa, jossa moni lenkkarien ostaja piti häntä yhä sankarina.

Krabbe täytti 50 vuotta marraskuussa 2019.

Yhden voiton Krabbe vielä otti. Hän haastoi IAAF:n oikeuteen liian pitkästä kilpailukiellosta, ja sai 2001 vahingonkorvauksia menetetyistä starttirahoista ja sponsorituloista 1,5 miljoonaa D-markkaa.

Mikään ei kuitenkaan ollut helppoa Krabben elämässä. Hän sai tuomion veronkierrosta, koki henkilökohtaisen konkurssin ja vuonna 2015 hänen masennuksesta kärsinyt miehensä tappoi itsensä.

Nyt Krabbe on 50-vuotias kahden aikuisen lapsen äiti. Hän muutti juuri uuden miesystävänsä luokse Chemnitziin ja aloitti uudessa työpaikassaan, miesystävänsä kiinteistönvälitysfirmassa. Vuosien häpeän jälkeen hän osaa nyt olla ylpeä urastaan:

»Vuosien ajan urheilulla ei ollut mitään sijaa ajatusmaailmassani, mutta viime aikoina olen alkanut muistella niitä aikoja. Ja iloitsen taas niistä. Minulla oli tosi hieno ura, sitä seurasi hurja murros ja hankalat ajat, mutta olen nyt 50-vuotias ja yhä tässä. En ole katkeroitunut. Löysin uuden elämänkumppaninkin tässä iässä, olen siitä hyvin kiitollinen», Krabbe sanoo.

Hänen elämänsä on kulkenut jatkuvasti ääripäiden kautta, myös totuuden ja tarinan ääripäiden. Jossain niiden välimaastossa eli yleisurheilun Grace Kelly, tuo satuhahmo, ja jossain niiden välissä elää yhä todellinen Katrin Krabbe. Nyt enemmän totuudessa kuin tarinassa.