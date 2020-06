Suomalaisurheilijan nielemä kapseli paljasti – kehon lämpö nousi 39,8 asteeseen kesken MM-kisan: ”Kipu on kokonaisvaltaista”

50 kilometrin kävely vie urheilijan fyysisille ja psyykkisille äärirajoille, joilla tuska ja nautinto käyvät vuoropuheluaan. Urheilulehti pureutuu hienojakoisen lajin anatomiaan harvinaislaatuisen datan kautta.

42 000 askelta.

Kun ne otetaan noin 1,20 metrin mittaisina kilpakävelytekniikalla edeten mahdollisimman nopeasti, askelmäärä saa täysin toisenlaisen ulottuvuuden. Ja kaiken tuon keskellä käydään läpi tunteita infernaalisesta kivusta euforiseen nautintoon.

Äärirajoille ja niiden yli.

»Kyseessä on äärimmäinen kestävyyslaji, jossa myös psyykkiset tekijät nousevat niin harjoittelussa kuin kilpailun edetessä keskeiseen merkitykseen», kertoo kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihun urheilufysiologian asiantuntija Esa Hynynen.

Hynynen tekee tiivistä yhteistyötä maajoukkuekävelijöiden kanssa, ja hänellä on vuosien perspektiivi kävelyurheiluun urheilufysiologin näkökulmasta.

– On olemassa pidempikestoisiakin lajeja kuin 50 kilometrin kävely, mutta näin fysiologin silmin puhutaan kyllä täysin poikkeuksellisesta suorituksesta, jonka läpivieminen maaliin saakka on jonkinlainen voitto sinänsä. Urheilijat lähtöviivalla ovat erittäin kovakuntoisia yksilöitä, eivätkä nämä kaverit ole ensimmäisenä jättämässä leikkiä kesken. Ellei sitten pakoteta, Hynynen painottaa.

Hynysen mukaan 50 kilometrin kävelyn lajianalyysiin liittyy yllättäviä piirteitä. Fysiologian näkökulmasta ja numeroiden valossa kävelijät etenevät jopa kohtuullisen helpolla tasolla, mutta väsymys ja rasitus iskevät kilpailun edetessä kehoon todella rajusti. Yhtenä selittävänä tekijänä tähän ovat lajin tekniikkavaatimukset, joissa kilpailijan on säilytettävä maakosketus ja polven tulee olla ojentuneena suoraksi.

– Urheilijat etenevät kilpailussa tekniikka huomioon ottaen täysin luonnotonta vauhtia. On tutkittu, että 8 kilometriä tunnissa eli seitsemän ja puolen minuutin kilometrivauhti on raja, jonka ylittyessä juokseminen on ihmiselle kävelyä taloudellisempaa.

– Mikäli arvokisoissa mielii miesten viidenkympin palkintopallille, pitäisi matka kävellä noin 2 800 metrin cooper-vauhtia, mikä tarkoittaa vauhdiltaan 14 kilometriä tunnissa. Ja noita coopereita pitää taivaltaa vajaat 18 putkeen. Tämä antaa osviittaa käsittämättömästä suorituksesta.

Etenkin arvokisakävelyt käydään usein kuumissa oloissa. Tuolloin esiin nousevat kävelyn erityispiirteet, sillä lajin luonne altistaa kehon kuumenemiselle muita kestävyyslajeja voimakkaammin.

– Esimerkiksi maratonjuoksussa tai kilpapyöräilyssä vauhdista johtuva ajoviima jäähdyttää lihaksiston tuottamaa kuumuutta kehosta, mutta kävelijä ei pysty juurikaan hyötymään ohivirtaavasta ilmasta, Hynynen vertaa.

Hynynen on tehnyt pitkään yhteistyötä jo pian parikymmentä vuotta maajoukkueessa kävelleen Jarkko Kinnusen kanssa.

– Yhteistyö alkoi Osakan MM-kilpailuista 2007, ja se on jatkunut näihin päiviin saakka. Jarkko on hyvin aktiivinen seuraamaan kuormitusta sekä harjoittelusta palautumista. Hän on myös erittäin analyyttinen sekä avoin jakamaan tietoa, joten vuoropuhelu urheilijan ja asiantuntijan välillä on hedelmällistä.

Kinnusen viimeisin arvokisakävely on viime syksyn Dohan MM-kilpailuista, joista suomalaiselle irtosi 20. sija. Kinnunen ja Hynynen avaavat Urheilulehdelle tuon tukahduttavassa kuumuudessa ja kosteudessa käydyn kilpailun taustoja ja ennennäkemätöntä dataa sekä kertovat 50 kilometrin kävelyyn liittyvien pienten yksityiskohtien merkityksestä.

50 kilometrin kävelyn läpivieminen on urakka, johon valmistautuminen vaatii oman kehon täsmällistä tuntemista. Urheilijat hakevat aikaisempien kokemusten ja testaamisen kautta optimaalisinta kokonaisuutta, jolla saadaan aikaan paras mahdollinen suoritus. Silti itse kilpailu on aina arvaamaton, sillä esimerkiksi elimistön reagoimista erilaisiin muuttujiin ei pysty sataprosenttisesti ennakoimaan.

Myös sopeutuminen vallitseviin olosuhteisiin on tärkeää. Kuumassa säässä kilpaileminen vaatii urheilijalta usein vähintään kahden viikon totuttelun.

– Olen vuosien varrella keventänyt tankkausta. Viimeisellä viikolla harjoittelu vähenee sen verran, että tankkaukseen riittää parin kolmen päivän vähän reippaampi syöminen. Minulla se tarkoittaa sitä, että pyrin saamaan ravinnosta noin 600 grammaa hiilihydraatteja päivässä. Tämä määrä pitäisi tulla kasaan 5–6 ruokailusta, joissa hiilarin lähteinä ovat riisi, pasta, leipä, mehu ja urheilujuoma, Kinnunen kertoo.

Hynysen mukaan tankkauksella varmistetaan, että urheilijan akku on täynnä kilpailun startissa, sillä matkan aikana kaloreita palaa noin 4 000.

– On tutkittu, että kuumissa oloissa jo parin prosentin nestevajaus heikentää suoritusta. Keskeisintä viimeisinä päivinä onkin huolehtia riittävästä juomisesta. Myös juuri ennen lähtöä on mahdollista nauttia vähän nestettä, joka ei ehdi kulkeutua munuaisiin tai virtsarakkoon. Jos juoma ehtii vain vatsalaukkuun tai korkeintaan hiukan eteenpäin sieltä, sen on mahdollista imeytyä elimistössä käytettäväksi suorituksen alkupuolella.

Helteistä ilmaa ja tukahduttavaa kosteutta vastaan taistellaan ennen kilpailua kehoa jäähdyttämällä. Kävelijät ovatkin todellisia viilennyksen eksperttejä, jotka pyrkivät löytämään toinen toistaan parempia kikkoja taistelussa ylikuumentumista vastaan. Ennakkoviilennyksen avuksi on kehitelty niin sanottu jääliivi, jonka kävelijät pukevat päälleen noin tuntia ennen starttia. Liivin tarkoituksena on jäähdyttää kehon pintakerrosta normaalia viileämmäksi.

– Kilpailun alussa pintakerroksen kautta jäähdytetty veri kulkeutuu verenkierrossa myös kehon ytimeen, eikä termostaatti keitä heti ensimmäisillä kilometreillä, Hynynen selittää.

Kävelijöitä vauhdissa Dohan kuumuudessa.

Ennakkoviilennyksen lisäksi kävelijöillä on käytössään myös kilpailunaikaisia jäähdytysmenetelmiä. Yksi tällaisista on lakkiin rakennettu jäätasku, jota täytetään kävelyn edetessä juottopisteillä. Viilennyksen lisäksi kävelijät tekevät ennen urakkaansa myös lukuisia muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Muun muassa kainalot, nivuset ja muut hiertymäherkät paikat voidellaan vaseliinilla.

– Rakko tuntuu toimivan yleensä ennen kilpailua, ja vessassa tulee juostua. Siellä tehdään myös tämä viimeinen voitelu juuri ennen starttia, Kinnunen paljastaa.

Kävelijän tärkeimmät työvälineet ovat kengät. Kinnunen suosii matalapohjaisia maratontossuja, joiden sisään jalka upotetaan ohuen sukan kanssa.

– Tossuni ovat ihan markettikamaa, eivät mitään mittatilaustyötä. Pääasia kengissä on hyvä istuvuus ja sopiva tuntuma asfalttiin.

Dohassa Kinnunen pääsi mukaan harvinaislaatuiseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Kinnunen nieli ennen lähtöä kapselin, joka mittasi kävelijän kehon syvälämpöä kisan aikana. Kyseessä oli kansainvälisen yleisurheiluliiton kokeilu, jolla hankittiin lisätietoa lajin rasittavuudesta ja vaikutuksesta urheilijan elimistöön. Seuraavaksi tarkastellaan dataa.

Jarkko Kinnusen Dohan 50 kilometrin kävely

Kilpailu käynnistyy paikallista aikaa klo 23.30 yöllä.

Ilman lämpötila 31,1, ilman kosteus 75,5 %.

Lähtö: Kinnunen: – Pyrin rauhoittamaan hengitystäni ennen lähtöä ja koetan saada mielen tyyneksi. Meillä on tuoretta tietoa olosuhteista edellisiltana käydyltä naisten maratonilta. Puolet juoksijoista keskeytti. Maltti on nyt valttia, ajattelen.

5 km

Väliaika: 25.43

Syke: 150

Kehon lämpö: 38,9

Ilman lämpötila: 31.1 astetta

Ilman kosteus: 75,5

Kinnunen: – Kuuma ja kostea lämpötila puskee läpi heti alussa, vaikka olen kylmentänyt itseäni ennen starttia jääliivillä. Alku on erittäin rauhallinen.

10 km:

Väliaika: 25.43

Syke: 162

Kehon lämpötila: 39,2

Kinnunen: – Vaikka ensimmäinen kymppi tuntui todella rauhalliselta huomaan, ettei vauhti lähde kiihtymään, vaan edelleen täytyy mennä maltilla. Aloitan myös nesteen nauttimisen, eli aluksi urheilujuomaa noin desi kerrallaan määrää vähitellen lisäten. Odottelen, että juoma alkaa kunnolla imeytyä.

Hynynen: – Kehon lämpötila on noussut korkeaksi, mutta lukema on tullut lihastyön kautta, eikä vielä haittaa suoritusta. On olemassa tutkimustietoa, jonka mukaan jopa 40 asteen lämmössä on pystytty pitämään yllä normaalia suorituskykyä. On hiukan yksilöllistä, missä lukemissa termostaatti alkaa keittää, mutta 42 asteen kehonlämpöä lähestyttäessä peli alkaa olla pelattu, ja vaarana on jopa valkuaisaineiden sakkautuminen.

15 km:

Väliaika: 25.55

Syke: 164

Kehon lämpötila: 39,3

Kinnunen: – Oikea lonkankoukistaja alkaa kramppailla niin pahasti, että pysähdyn juottopöydälle kysymään ohjeita valmentajaltani Valentin Konoselta. Olen alkanut ottaa juomisen ohessa myös energiageelipatukoita, niitä menee alas noin kahdeksan kilometrin välein.

Varmuus maaliin pääsemistä tulee 50 kilometrin kävelyssä vasta aivan lopussa. Kuvassa Jarkko Kinnunen matkalla kohti maalia.

Hynynen: – Tässä vaiheessa suoritusta krampit eivät todennäköisesti johdu hikoilun kautta muodostuvasta suolavajeesta, vaan kyseessä on muu kuormitus tai vaiva. Valmentajan silmä voi löytää tekniikasta korjattavaa, ja hän voi antaa oikean neuvon tilanteen hallitsemiseksi.

20 km:

Väliaika: 26.21

Syke: 163

Kehon Lämpötila: 39,4

Kinnunen: – Valmentajan ohjeet auttavat, ja krampit väistyvät.

Hynynen: – Olosuhteet ovat erittäin raastavat, sillä todellinen ilmankosteus lähentelee 100 prosenttia. Radanvarressa olleiden huoltajien ja valmentajien kosteusmittareiden näytöt alkavat vesittyä, mikä kertoo siitä, että todellinen olosuhde on virallisia lukemia huomattavasti tukalampi.

25 km:

Väliaika: 26.37

Syke: 160

Kehon lämpötila: 39,2

Kinnunen: – Puolimatka on ylitetty, ja maltti on edelleen pysynyt. Fokus on selkeä: villennysasemalta toiselle, juottopöydältä juomaa koneeseen ja lisää jäävettä niskaan. Tuttu kaava, joka on toistunut reilut kaksi tuntia.

Hynynen: – Pienten jäähdytysten saaminen on psykologisesti tärkeää. Kylmä vesi kasvoille ja jäät lippikseen eivät vaikuta kehon lämpötilaan mitenkään, mutta ne ovat pieniä helpottavia signaaleja aivoille, että vähän helpottaa. Juomisen kautta kuitenkin ylläpidetään nestevarastoja ja siten jäähdytystä – hikoilu on voimakasta, vaikka hien haihduttaminen onkin miltei mahdotonta lähes 100 prosenttisen kosteaan ilmaan.

30 km

Väliaika: 27.03

Syke: 160

Kehon lämpötila: 39,3

Kinnunen: – Nyt on kuuma! Jatkuvasta viilennyksestä huolimatta kuumuus ja kosteus puskevat läpi, ja vauhti hidastuu.

Hynynen: – Syke on pysynyt niin sanotun aerobisen kynnyksen tasolla eli suomalaisittain peruskestävyyden ja vauhtikestävyyden rajamailla. Tämä on tyypillinen taso, millä 50 kilometrin kisa voidaan viedä läpi. Veren laktaattipitoisuus pysyy hyvin kurissa, ja iso osa energiasta muodostetaan rasvoja hapettamalla. Tosin niin sanotuissa termoneutraaleissa oloissa (mukavuusalueellaan) Jarkko kävelee 160:n sykkeellä vitosen noin neljä ja puoli minuuttia kovempaa.

35 km

Väliaika: 27.07

Syke: 161

Kehon lämpötila: 39,5

Kinnunen: – Olosuhteet ovat äärimmäiset. Vauhdilla ei ole enää merkitystä. Tässä on kyse selviytymisestä maaliin. Lonkankoukistajan krampit ovat nostaneet päätään jälleen ja lisäksi takareisissä on kramppeja. Myös juomaa kuluu suuria määriä, parhaimmillaan jopa kolme desiä kerralla. Kokonaismääräksi tulee noin kuusi litraa, uusi ennätys.

Hynynen: – Lihaskramppien yleisyys kasvaa viimeisen kymmenen kilometrin lähestyessä. Ne ovat haastavia myös tekniikan ylläpitämisen näkökulmasta.

40 km

Väliaika: 27.05

Syke: 164

Kehon lämpötila: 39,6

Kinnunen: – Viimeinen kymppi on aina tuntunut kovalta 50 kilometrin kisassa, mutta nyt se tuntuu täällä loputtomalta. Huomaan kuitenkin, että matkan varrelle on jäänyt kovia nimiä, ja muillakin on kasvoillaan tuskaisia ilmeitä. Se antaa minulle vielä voimia taistella.

Hynynen: – Olosuhteet ja kävelijöiden matkanteko on sellaista, että enää ei puhuta kilpaurheilusta, vaan käynnissä on selviytymistaistelu.

45 km

Aika: 27.20

Syke: 163

Kehon lämpötila: 39,5

Kinnunen: – Pilkon yleensä kisan noin 5 kilometrin pätkiin ”lyhentääkseni” matkaa, mutta tällä kertaa viimeisellä kympillä tähtäsin aina kastelupisteeltä toiselle. Niitä oli noin 500 metrin välein.

50 km

Aika: 27.42

Syke: 168

Kehon lämpötila: 39,8

Kinnunen: – Viimeiset kilometrit ovat pelkkää taistelua. Kramppeja on joka puolella, enkä ole ollenkaan varma, pääsenkö maaliin. Vasta viimeisen juomapisteen jälkeen, eli noin 300 metriä ennen maalia tulee hymynkare suupieleen: Minä selviän tästä! Aika 4.25.36 ja sija 20.

Hynynen: – Se, että urheilija uskoo selviävänsä maaliin vasta käytännössä loppusuoran häämöttäessä, kertoo paljon lajin ja etenkin tämän Dohan kisan luonteesta. Kilpailun hitain vitonen ja korkein syke – vastaavalla sykkeellä tuorevoimaisena ja armollisemmassa olosuhteessa Jarkko kävelee vitosen 22 minuuttiin.

Kilpailun jälkeen:

Kinnunen: – Olo maalissa on euforinen, mutta mieli on myös tyhjä. Koko mennyt kausi vilisee päässäni, kuten lähes aina kilpailun jälkeen. Alkukesä oli ollut minulla vaikea, joten selviytyminen ja suoritus tuntuvat hyvältä. Koska kisan startti oli keskiyöllä, alkaa aamu jo sarastaa. Raahustan aamupalalle, ja koetan siellä vähän järsiä leivänkänttyrää, vaikka ruokahaluja ei ole. Seuraavana aamuna sängystä nousee kolotuksista kärsinyt ja levottomasti nukkunut urheilija, puupökkelö, jolla on hankaluuksia kumartua sitomaan kengännauhojaan.

50 kilometrin kilpakävely vaatii ihanneoloissakin urheilijalta suuria voimavaroja, tuskan sietämistä ja tuhansia harjoitustunteja. Dohan oloissa matkan läpivieminen vie vaikeuskertoimen uudelle tasolle ja saa kävelijän kohtaamaan tunteita, joita on ulkopuoliselle vaikea selittää.

– On ihan sama mikä on loppuaika ja suoritus, särky ja kipu hiipivät väkisinkin lihaksiin. Koetan silti kääntää ajatukset pois tuskasta. Tähän on harjoiteltu, ajattelen. Huijaan itseäni, että aika mitä tuskaa pitää kestää, on kovin lyhyt. Mutta aina välillä kivut nostavat päätään, ja viimeistään viimeisellä kympillä taistelu itsensä kanssa on jatkuvaa, kipu on kokonaisvaltaista, se iskee läpi kehon. Pahoja tunteita vastaan haluaa taistella, periksi ei anneta. Ehkä se on jotenkin sisäänrakennettuakin, jotain selittämätöntä.

Kinnusen mukaan tuska on pahimmillaan sellaista, että siitä alkaa jopa nauttia.

– Sitä on vaikea selittää, se pitäisi kokea. Hyvä olo tulee siitä, että pystyt kamppailemaan itseäsi vastaan. Tunteeseen syntyy myös riippuvuutta, keho kaipaa dopamiinia ja sitä upeaa fiilistä joka taistelun hetkillä syntyy. Haluankin korostaa, että laji ei ole pelkkää kärsimysnäytelmää, eihän siinä olisi mitään järkeä. Se toinen puoli on ehdottomasti siinä, että pystyy haastamaan itsensä äärirajoille ja jopa niiden yli.

Berliinin MM-kisojen kahdeksanneksi 2009 kävelleen Kinnusen mahdollisuudet dopamiinimyrskyihin kuninkuusmatkan osalta ovat vähissä. Laji on poistumassa arvokisojen ohjelmasta olympialaisten ja MM-kisojen jälkeen, ja tilalle ollaan kaavailemassa 35 kilometrin matkaa.

– Mielessä on toki vähän haikeutta, mutta maailma muuttuu. Olen silti kiitollinen, että olen päässyt kokemaan kuninkuusmatkan niin monta kertaa.

Kaikki sen nautinnot ja tuskat.