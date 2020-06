Ville Leino näki David Beckhamin kengät ja päätti räväyttää – sitten häntä haukuttiin neidiksi ja prinsessaksi

Urheilukenttien seuratuimmat sankarit eivät ole ikinä erottuneet pelkillä taidoillaan, vaan usein myös tyylillään. Onko tämän päivän urheilukentillä aiempaa vähemmän poikkeuksellisia hiuspehkoja, valkoisia luistimia tai puuhelmiä?

Isomäen jäähallin seisomakatsomo pauhaa raivon vallassa.

Se huutaa kurkku suorana ”neitiä” ja ”prinsessaa”.

Ässien ja HPK:n välinen kevään 2006 finaalisarja on kääntymässä hämeenlinnalaisten eduksi, eikä vähiten Ville Leinon takia.

HPK:n pelin maestro tekee kaukalossa tuhojaan. Hyökkääjä erottuu muista paitsi taidoillaan myös ulkoisella olemuksellaan. Taiteilijahyökkääjän identiteetin kruunaavat jalassa olevat vitivalkoiset luistimet.

Ne ovat kuin punainen vaate muiden joukkueiden pelaajille ja kannattajille.

– Ajattelin, että kateelliset huutelee, mutta olivathan ne luistimet aika härskit näin jälkeenpäin ajatellen. Ei sitä aina kauhean hyvällä siihen aikaan katsottu, jos halusi erottua muista, Leino kertoo.

Leino oli saanut ideansa kokovalkoisiin luistimiin yhdeltä urheilu- ja viihdemaailman suurimmalta tyyli-ikonilta: David Beckhamin jalassa olivat tuolloin valkoiset nappulakengät, ja Leino halusi samanlaiset kiekkokaukalon puolelle. Valkoisia luistimia ei ollut markkinoilla, mutta Leino pyysi luistinvalmistaja Grafilta apua, joka suostuikin poikkeukselliseen pyyntöön.

HPK:n kapellimestari Ville Leino jallitteli patapaitoja valkoisissa luistimissaan SM-liigan finaaleissa 2006, ja Isomäen seisomakatsomo oli raivon vallassa.

– Mielestäni se oli ja on tärkeää, että urheilijat pyrkivät erottumaan massasta. Ihmiset tulevat katsomaan yksilöitä ja persoonia siinä missä suosikkijoukkuettaankin. Sitä ei pitäisi aliarvioida.

Jaromir Jagrin liehuva takatukka tai Aleksandr Ovetshkinin tummennettu visiiri. Heikki Sorsan irokeesikampaus, Eric Cantonan pystyssä olevat kaulukset tai Paul Pogban jatkuvasti vaihtuva hiustyyli. Andre Agassin farkkushortsit sekä Keke Rosbergin viikset ja aurinkolasit. Arsi Harjun vaaleanpunainen huivi, nuoremman Alexei Eremenkon tyylitellyt kulmakarvat ja Florence Griffith-Joynerin pitkät kynnet.

Esimerkkejä on lukemattomia niin maailmalta kuin Suomesta.

Arsi Harjun huivi on osa suomalaista urheiluhistoriaa.

Keke Rosberg muistetaan pöyhkeän itsevarmana maailmanmiehenä.

Heikki Sorsa ja hänen irokeesinsa nostivat lumilautailun kansan huulille Salt Lake Cityn olympialaissa 2002.

Toisinaan urheilijat erottuvat kanssapelaajista ja kilpakumppaneistaan taidoillaan. Yhtä lailla yleisön silmiin voi osua se joukko urheilijoita, jotka erottuvat kentällä tyylillään.

– Suurimmissa nykyurheilun sankareissa yhdistyvät usein molemmat ominaisuudet. Poikkeuksellinen urheilullinen anti, mutta myös erottuvuus muilla tavoin. Esimerkiksi jalkapallokentällä, jossa kaikilla pitää olla yhdenmukaiset varusteet, muista voi erottautua niin tuuletustyylien, kampausten kuin tatuointienkin avulla, näkee Tampereen yliopiston mediakulttuurin dosentti Sami Kolamo, joka on muutaman vuosikymmenen ajan tutkinut kansainvälistä jalkapallobisnestä.

Kun Cristiano Ronaldo valmistautuu vapaapotkuun uljaassa haara-asennossaan, nostaa shortsinlahkeitaan paljastaen lihaksikkaat reitensä ja vetää syvään henkeä, on näky kuin taiteellisesta performanssista.

Cristiano Ronaldo on 2000-luvun suurimpia supertähtiä.

Kolamo puhuu kameratietoisuudesta. Urheilijoiden nykyinen tähtikuva ei rakennu vain pelistä tai pelin ulkopuolisista materiaaleista kuten julkisista esiintymisistä ja haastatteluista, vaan se muodostuu yhtä lailla kentän kameratietoisista performansseista.

– Urheilijan koko keho on nykyisin valjastettu kameratietoisuudelle. Yksilöllistä tyyliä ilmentävistä eleistä ja ilmeistä on tullut osa taloudellisia voittoja maksivoivaa urheilun tuotantokoneistoa.

Kolamon mukaan urheilun kameratietoinen supertähtikuvasto alkoi syntyä toden teolla 1970- ja 1980-luvulla, jota ennen esimerkiksi jalkapallossa tähtikuva liittyi vahvasti työväenluokkaisen kulttuurin arvoihin ja asenteisiin. Urheilun ammattimaistuessa eri lajien tähdet pystyivät nousemaan työväenluokasta glamouriin tullen samalla tähtiasemastaan entistä tietoisemmiksi. Syntyi tähtiurheilijan imago, joka sai sävyjä ja värejä myös pelikentän ulkopuolelta.

Yhä 100 ja 200 metrin maailmanennätyksiä halussaan pitävä Florence Griffith-Joyner räväytti pitkillä ja värikkäillä kynsillään.

– Stanley Matthewsia pidettiin tällaisen nöyrän urheilijan arkkityyppinä. Bobby Charlton ja George Best alkoivat muuttaa kuvaa urheilijatähdestä. Esimerkiksi Bestin boheemi, iltapäivälehdistön tarkoin seuraama elämäntapa kuvasi niin nuoriso- kuin fanikulttuurien nousua.

Suomalaiseen urheiluun uudenlainen tähtiloisto ei ollut 1970–80-luvuilla vielä saapunut, vaan urheilijakuvasto rakentui täällä hyvin vahvasti kansanihanteisista arvoista.

Televisiolähetykset urheilun arvokisoista kuitenkin toivat suomalaistenkin silmille tyyliltään erilaisia urheilijoita, joiden määrä kasvoi 1990-luvulle tultaessa: Roberto Baggio, Dennis Rodman, Carlos Valderrama, Agassi ja kumppanit säväyttivät pelitaitojen lisäksi myös poikkeuksellisella habituksellaan.

Dennis Rodman vaihteli hiustensa väritystä kuin sukkia jalassa.

Monien suomalaisten pikkusydämiin päätyi tuo uudenlainen, tyylillään erottuvien urheilijoiden joukko.

– Minulla se olivat Argentiinan maajoukkuepelaajat pitkine tukkineen ja erityisesti Claudio Caniggia, josta otin mallia. Tykkäsin vielä tietyntyyppisestä musiikistakin, niin oma tyyli oli yhdistelmä molempia.

Claudio Caniggian tavaramerkki oli pitkä tukka.

Noin kertoo Sime Yliaska (pelivuosina Samuli Yliaska), joka teki pitkän uran RoPSin, Interin, VPS:n ja Hakan riveissä kotimaisessa jalkapalloliigassa.

Yliaska oli 1990-luvun suomalaisten jalkapallokenttien outolintu pitkällä liehuletillään ja hiuspannallaan. Toisinaan korvissa olivat myös korvakorut, jos tuomari ei huomannut niitä.

– Myös sukat olivat aina alhaalla. Säärisuojia eivät kovat jätkät tuohon aikaan pitäneet, vaikka niitä täytyi sääntöjen mukaan käyttää. Laitoin käsipaperia sukkien alle, jotta se näytti siltä, että minulla on säärisuojat jalassa, Yliaska nauraa.

Vihreän veran rokkikukko sai kuulla paljon palautetta poikkeuksellista tyylistään, sillä kotimaisilla jalkapallokentillä – tai kenttien ulkopuolellakaan – ei erilaisuus ollut kunniassa. Yliaskaa itseään ei homottelut tai naiseksi huutelut kuitenkaan haitanneet, vaan hän nautti saamastaan huomiosta.

– Pääasia oli, että omat kannattajat tykkäsivät. Vastustajille saatoin olla inhokki.

– Sitä kuitenkin tykkäsi kakarana kaikesta huomiosta ja halusi olla erilainen. Näin jälkikäteen ajatellen se oli aika lapsellista erilaisuuden tavoittelua, mutta se oli silloin minulle tärkeää. Se oli osa nuoren miehen identiteettiäni.

Sime Yliaska oli jalkapallokenttien rokkikukko.

Erilaisuus oli osa identiteettiä myös Pekka Lagerblomille 1990-luvun alun Lahdessa. Muun muassa jalkapalloa ja jääkiekkoa harrastanut nuorukainen oli ihaillen katsonut jalkapallossa Ruud Gullitin kikkaratukkaa, Baggion hiusviritelmää ja jääkiekossa Marko Jantusen pöyhkeää tapaa pitää paitaa housuissaan.

– Esikuvien voima lapselle on valtava. Ainakin minulle osui pikkupoikana katse usein niihin urheilijoihin, jotka olivat persoonaltaan tai tyyliltään muista poikkeavia.

Lagerblom ei ollut lapsitähti vaan keskikentän työmyyrä, joka puurtamisellaan raivasi tiensä aina Bundesliigan mestariksi. Hän halusi silti erottua kanssapelaajistaan jo nuorena, vaikka nämä saattoivatkin tehdä kentällä näyttävämpiä temppuja.

– Aina oli pakko olla värikkäät pläägät. Silloin tunsi itsensä heti paljon paremmaksi pelaajaksi. Tietenkin myös sitä erottui vaaleilla hiuksilla. Sitä erottuvuutta hakikin ihan tietoisesti, mutta tietyllä tapaa koin, että sitten pitää peliesitystenkin olla ihan top-luokkaa.

Pekka Lagerblom pelasi Saksassa useita vuosia.

Sillä tasolla peli olikin vuosituhannen alkuvuosina. Vuonna 2004 Lagerblom jätti FC Lahden hyvien kausien päätteeksi ja lähti Werder Bremenin riveihin.

Kotimaisilla kentillä vaaleahiuksinen ja valkoisilla nappulakengillä pelannut Lagerblom oli ollut korkean statuksen tähtipelaaja, joka erottui paitsi taidoillaan myös tyylillään. Saksassa hän oli tuntematon suomalainen, joka oli uuden haasteen ja maailman edessä.

Entinen huuhkajahyökkääjä Jonatan Johansson on kertonut, että Rangersin pukukopissa italialaistoppari Lorenzo Amoruso seisoi usein alasti peilin edessä ja pullisteli lihaksiaan. Kun skotit ihmettelivät touhua, Amoruso totesi, että ”tämä kroppa on lahja Jumalalta, joten miksi peitellä sitä”. Niklas Moisander on kertonut, että Ajaxin topparipariltaan Toby Alderweireldilta kesti pukukopissa hiustenlaitto pidempään kuin pelikamojen päälle laittaminen.

Lagerblomin vieressä Bremenin pukuhuoneessa istui Saksan maajoukkueessakin pelannut Tim Wiese, joka on uransa jälkeen tullut tunnetuksi isoista muskeleistaan ja showpainista.

– Lähes jokaisen harjoituksen jälkeen Wiese aloitti ihonsa rasvaamisen ja öljyämisen kymmenien eri rasvojen ja ihonhoitotuotteiden kanssa. Kun tämä operaatio päättyi, hän föönasi ja stailasi hiuksiaan vielä noin puolen tunnin ajan.

Tim Wiese siirtyi jalkapallokentiltä showpainiareenoille.

Lagerblom oli astellut isojen persoonien ja statuksensa tietävien urheilijoiden maailmaan.

– Bremen oli Saksan mittakaavassa pieni ja hiljainen paikka, eikä siellä ollut sellaista tähtiloistoa ja oman arvon tuntoa kuin vaikka Münchenissä. Mutta kyllähän sielläkin menestyksen kasvaessa alkoi näkyä, että median kiinnostus kasvoi ja pelaajien status nousi. Alkoi näkyä Guccin ja Louis Vuittonin laukkuja ja pelaajat alkoivat miettiä yhä enemmän sitä, miltä näyttävät niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

Kun bussi saapui stadionin pihalle, alkoi Power-Pekan mukaan tapahtua.

– Esimerkiksi saapumiset pelipaikalle ja kävely bussista stadionille olivat ikään kuin urheilijoiden catwalkeja. Ne olivat isoja juttuja ja niihin satsattiin.

Hänen mukaansa on ilmiselvää, että kamerat ja media vaikuttavat pelaajien habitukseen tavalla tai toisella. Pelaajatkin ovat ihmisiä ja tuntevat miljoonien ihmisten katseet niskassaan. On luonnollista, että näissä tilanteissa halutaan näyttää hyvältä. Ennen kaikkea halutaan näyttää siltä, minkälaiseksi itsensä identifioi.

– Sehän on se tärkein juttu, että on sinut itsensä kanssa. Hyvin usein hyökkääjät ovat vähän värikkäämpiä kavereita, mikä näkyy heidän tyylissään. Puolustuksessa on vähän rauhallisempaa tyyppiä, eikä ihan samalla tavalla räiskytä esimerkiksi hiusten kanssa. Oman kokemukseni mukaan ne kuvaavat hyvin myös eri pelipaikkojen pelaajien persoonallisuuksia.

Vuoden 2002 jalkapallon MM-kisat muistetaan muun muassa Ronaldon omaperäisestä hiustyylistä.

Lagerblom ja Yliaska ovat niitä harvoja suomalaisurheilijoita, jotka ovat erottuneet jalkapallokentiltä myös tyylillään. Se taas kertoo ehkä enemmän Suomesta kuin kaksikon tyyleistä: toisella on ollut pitkät hiukset ja panta, toisella vaaleat hiukset ja värikkäät nappulakengät.

Ei kuitenkaan mitään kovin räväyttävää, jos mittakaavaksi laittaa koko maailman.

– Suomessa kotikasvatus on hyvinkin nöyrä ja työntekoon kiinnittyvä, mikä ehkä näkyy urheilijoissamme ja heidän habituksessaan. Ei Suomessa ole tavallisesti tarvetta korostaa statustaan, mikä on sitten jossain muussa maassa aivan tavallista. Kannustaisinkin suomalaisia urheilijoita tuomaan rohkeasti omaa värikästä persoonaa esille, Lagerblom miettii.

Nykyisin Sime-musiikkifestivaalia pyörittävä Yliaska on samoilla linjoilla.

– Onhan koko asennoituminen urheiluun muualla erilaista. Esimerkiksi jalkapallo on taidetta ja urheilijat esiintyjiä, joten totta kai esiintyvät taiteilijat miettivät, miltä näyttävät tositoimissa. Yleisöhän siitä tykkää, jos joku on vähän erilainen.

– Ainakin omana aikanani pakotettiin muottiin ja vain vahvimmat uskalsivat olla jotain muuta. Toivottavasti tämä on muuttunut suomalaisessa urheilussa, mutta onko se? Minun mielestäni persoonia on vähemmän nyt kuin muutama vuosikymmen sitten.

Kolumbialaislegenda Carlos Valderrama muistetaan muhkeasta pehkostaan.

Huippu-urheilun tähtikuvasto muuttui lopullisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Mediatutkija Kolamon mukaan muutos henkilöityy yhteen lontoolaiseen nuorukaiseen ja koko tapamuutokseen seurata urheilua. Valioliiga perustettiin vuonna 1992. David Beckham debytoi kyseisenä vuotena ja samoihin aikoihin Englannissa ymmärrettiin satelliittikanavien kaupalliset mahdollisuudet.

Monta mullistavaa käännettä osui samalle ajanjaksolle. Maailmassa oli ollut suosittuja urheilutähtiä, mutta Beckham oli ensimmäinen urheilija, joka oli supertähti koko populaarikulttuurin kentällä.

Vuonna 1998 muotiguru Giorgio Armani sanoi, että jalkapalloilijat ovat tämän päivän tyylin suunnannäyttäjiä. Englantilaisesta tulikin uudenlaisen, aiemmasta poikkeavan maskuliinisuuden tienraivaaja ja tyyli-ikoni, jonka muuttuvat hiustyylit, pukeutuminen, uudet tatuoinnit ja lävistykset kiinnostivat ihmisiä ympäri maailmaa.

Viimeistään tuolloin urheilutähdet alkoivat muistuttaa habitukseltaan yhä enemmän musiikki- ja elokuvamaailman tähtiä. He irtaantuivat vanhasta, sosiokulttuurisesta urheilijapositiostaan uusille alueille.

Suurien lajien megatähtien esimerkki alkoi näkyä entistä vahvemmin myös Suomessa ja jopa kaikista perinteisimmissä lajeissa. Harri Haatainen oli 17-vuotias, kun hän osallistui ensimmäistä kertaa Kalevan kisojen aikuisten sarjaan. Hän herätti konservatiivisissa keihäspiireissä hämmennystä, kun nuorukainen asteli korvakoru korvassaan heittopaikalle.

Tyylillään keihäspaikkojen rajoja rikkonut Harri Haatainen paistatteli vuosituhannen alussa tiuhaan lehtien palstoilla.

Suosiotaan jatkuvasti kasvattanut salibandy oli joukkuelajeista ehkä rohkein. Lajin noustessa otsikoihin pelaajien päitä koristivat esimerkiksi rokkihuivit, mailanvarsiin liimailtiin kantaaottavia tarroja, kampaukset olivat tyyliteltyjä ja hiusnauhat sekä hikipannat olivat ahkerassa käytössä.

– Siinä vuosituhannen vaihteessa tuntui siltä, että monen pelaajan alkulämmittely oli fledan laittaminen kuntoon. Ja olihan siellä jos jonkinlaista persoonaa muutenkin, jotka miettivät todella tarkkaan erottuvuutta. Jos en olisi ollut maalivahti, niin olisin varmaan ollut siinä samassa porukassa peilin edessä, entinen maajoukkuevahti Toni Lötjönen muistelee.

Tuskin mitään muuta lajia kuin salibandya on määritellyt yhtä paljon yksittäinen, täysin lajista irrallinen vaatekappale. Puuhelmet loivat lajin ylle kuvan – oli se sitten positiivinen tai negatiivinen – pitkäksi aikaa. Vasta viime vuosina puuhelmet ovat pyörineet pois salibandysta.

– Olen ymmärtänyt, että puuhelmet olivat siinä 2000-luvun tienoilla yleistä muotia, ja VFT:n mestarijoukkueessa alettiin käyttää niitä pudotuspeleissä. Vähän niin kuin jossain joukkueessa pelaajat kasvattivat parran tai värjäsivät tukkansa, Lötjönen sanoo ja jatkaa.

– Eihän niitä helmiä näkynyt kuin muutaman vuoden ajan pelaajilla, mutta pari vuosikymmentä puuhelmet liitettiin salibandyyn. Tietyllä tapaa se silti kuvasi myös lajia. Salibandy oli lajin kasvun alkuvuosina jotain vähän erilaista verrattuna perinteisempiin palloilulajeihin.

Puuhelmet kalisivat myös Espoon Oilersissa, kun se juhli Salibandyn Suomen mestaruutta 1999.

Nykyisin salibandyn asiantuntijana ja kuntosaliyrittäjänä työskentelevä Lötjönen on yksi lajin tunnetuimmista nimistä. Hänet tiedetään suorapuheisena persoonana, joka ei ole arastellut sanoa ääneen sitä, mistä muut lajissa ovat vaienneet.

– Olen aina pyrkinyt olemaan vähän vastavoima, mikä on osa persoonaani. Ehkä se oli syy, miksi en ikinä suostunut käyttämään niitä puuhelmiäkään, hän nauraa.

Samalla Lötjösen maine saattaa kertoa siitä, että räväkkä laji on muuttunut aiempaa salonkikelpoisemmaksi. Vuosien saatossa urheilullisuus on kasvanut, mutta samalla siitä on saattanut kadota jotain sellaista viehätystä, mikä houkutteli uteliaita ihmisiä katsomoon 2000-luvun vaihteessa.

– Tuntuu siltä, että salibandyssä ja ylipäänsä koko suomalaisessa urheilussa oli ennen enemmän persoonia ja värikkyyttä. Salibandyssä sen toki ymmärtää varsin hyvin, kun laji on vakavoitunut ja ammattimaistunut alkuvuosien harrastelusta. Ehkä aika kultaa muistot, mutta persoonia kaivattaisiin lisää, Lötjönen pyörittelee.

Huippu-urheilu on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä valtavasti.

Suurin ero on siinä, että lajissa kuin lajissa kilpailu on koventunut. Pelityylillä tai urheilusuorituksella on entistäkin vaikeampi erottua: Huippu-urheilu on tasoittunut ja yhtenäistynyt. Yhä useampi urheilija on lajiteknisillä ominaisuuksilla mitattuna veistetty kuin samasta puusta.

Ikoninen yhdistelmä: Jaromir Jagr ja takatukka.

Ovatko siinä samalla kadonneet myös tyylit? Erottuvatko urheilijat toisistaan enää samalla tavoin kuin ennen?

– En sanoisi, että urheilijoiden pyrkimys erottua olisi vähentynyt, vaan pikemminkin tietoisuus mediasta ja kameroista on kasvanut. Samalla kamerat pystyvät ylipäänsä poimimaan entistä enemmän sellaisia yksityiskohtia, mikä ei ollut ennen edes mahdollista. Sosiaalinen media on sekin tarjonnut kokonaan uuden kanavan urheilijan itsensä brändäämiseen. Videopeleistä on tullut myös iso osa tähtikuvan rakentamista, mediatutkija Kolamo huomauttaa.

– Jos katsoo jalkapallon huippusarjojen pelaajia nyt ja vertaa heitä muutaman vuosikymmenten takaiseen aikaan, ero on merkittävä. Eri hiustyylejä on melkoisia määriä ja varsinkin tatuointien määrä pelaajilla on räjähtänyt. Onhan urheilukentät tätä nykyä täynnä todella persoonallisia urheilijoita niin Suomessa kuin maailmalla.

Aleksandr Ovetshkin käytti tummaa viisiriä NHL-uransa alussa.

Samalla on saattanut kuitenkin tapahtua myös käänteinen ilmiö. Yhteiskunnan muuttuessa entistä yksilökeskeisemmäksi yhä useammasta urheilijasta on muodostunut oma brändinsä.

Muiden kuin absoluuttisten megatähtien erottuminen urheilukentiltä voi olla entistä hankalampaa.

– Jos katsoja näkee monilla pelaajilla pelistä toiseen värikkäitä pelivarusteita, jatkuvasti vaihtuvia hiustyylejä ja uusia tuotemerkkituuletuksia, niiden teho saattaa kadota, Kolamo pohtii.

Andre Agassi murtautui tennismaailman huipulle räväköillä otteillaan. Uransa alkupuolella hänet tunnettiin farkkushortseistaan.

Suomalaisessa urheilussa erottuvuusähkystä ei vielä kärsitä.

Kuten tässäkin artikkelissa kommentoivat entiset urheilijat huomauttavat, kotimaisille urheilukentille mahtuisi vielä paljon lisää urheilijoita, jotka uskaltavat erottua kilpakumppaneistaan persoonallaan tai muulla tyylillään.

Veikkausliiga kaipaisi lisää hiuksillaan tai nappulakengillään säväyttäviä pelaajia. SM-liigakin tarvitsisi lisää valkoisia luistimia vuosien tauon jälkeen. Salibandyyn pitäisi saada takaisin vuosituhannen alun vahvaluonteisia persoonia ja miksei myös puuhelmiä.

Se toisi katsomoihin lisää yleisöä. Se saattaisi siivittää urheilijoitakin parempiin suorituksiin.

Niin uskoo ainakin entinen NHL-pelaaja ja hyvin menestyneen Billebeino-vaatemerkin perustaja Ville Leino, joka siteeraa asiaan sopivasti amerikkalaisen jalkapallon ja baseballin entistä tähtipelaajaa Deion Sandersia.

– Look good, feel good, play good.