Jari Kurri täyttää 60 vuotta – lataa nyt suorat sanat kritisoijilleen KHL-Jokereissa: ”Kun peliura loppuu, silloin alkaa vittuilu”

Pioneeri. Voittaja. Maanantaina 60 täyttävä Jari Kurri on todellinen legenda suomalaisessa jääkiekossa, vaikka aura on kokenut kolhuja peliuran jälkeen.

5 Stanley Cupia. NHL:n pudotuspelien maaliennätys. NHL:n maalikuningas. 601 maalia ja 1 398 pistettä NHL:n runkosarjassa. Kahdesti valinta NHL:n ykköstähdistöön. NHL:n herrasmiespelaaja. Suomen paras jääkiekkoilija yhdeksän kertaa.

Suomesta on vaikea nimetä legendaarisempaa jääkiekkoilijaa kuin Jari Kurri. Toukokuun 18. päivä 60 vuotta täyttävä Kurri on saavuttanut jääkiekkoilijana lähes kaiken.

Hänestä jos kenestä voi käyttää nimitystä elävä legenda.

Pelkästään maajoukkuelegendoja listattaessa Kurrin nimi ei välttämättä nouse aivan kärkisijoille, mutta meriitit NHL:stä ovat kiistattomat. Kurri on merkittävin suomalaispelaaja NHL:n historiassa.

Tienraivaaja. Pioneeri. Voittaja. Legendojen legenda. Kaikki ovat Kurriin liitettäviä ylistyssanoja, jotka kuullessaan kiekkolegenda edelleenkin vaivaantuu.

»En tiedä, tottuuko siihen koskaan. Ei sitä sillä tavalla mieti. Vuosien mittaan olen saanut tavata lukuisia eri ihmisiä, jotka ovat seuranneet uraani, mikä lämmittää tietenkin mieltä. Näin uran jälkeen on saanut elää vähän niitä aikoja uudelleen sitä kautta», Kurri kertoo.

Jari Kurri heilutti verkkoa, mutta sen lisäksi hän hoiti myös puolustusvelvoitteet.

Kurrin omat legendat löytyvät omilta nuoruusvuosilta.

»Niitä löytyy paljon. Erityisesti Lasse Virénin juoksut ovat jääneet minulle mieleen.»

Monille taas mieleen ovat jääneet Kurrin maalit NHL:ssä – tai ainakin maaleista tehdyt rakeiset videokoosteet ja vertaansa vailla olevat tilastot.

Kurri loisti supertähtenä aikakaudella, jolloin suomalaispelaajan supertähteys NHL:ssä oli täyttä utopiaa, tuntematon käsite.

»Nykyaikana nuoret nousevat niin nopeasti NHL:ssä tähtikategoriaan ja yleisön kannalta sarjan seuraaminen on helpottunut huomattavasti. Maailma on muuttunut. Urani alkuvuosina harva pystyi seuraamaan NHL:ää. Edmonton oli hyvin etäinen paikka Suomesta katsottuna. Silloin ei paljon toimittajia pyörinyt ympärillä», Kurri muistelee.

Kielitaidoton ja ujo nuorukainen haki paikkaansa Oilersissa tulokaskautensa 1980–81 alussa. Koti-ikävä vaivasi eikä päävalmentaja Bryan Watson nähnyt suomalaiselle keltanokalle käyttöä.

Oilersin toimitusjohtajan paikalle siirtynyt Glen Sather näki toisin.

Arkinen vierasottelu Philadelphiassa oli käänteentekevä hetki. Watson istutti taas kerran Kurria penkillä, ja lopulta Satherin jänne katkesi. Sather antoi itsepäiselle valmentajalle potkut ja siirtyi itse vaihtopenkin taakse.

Sather nosti Kurrin heti Wayne Gretzkyn rinnalle.

»Jari oli erittäin älykäs pelaaja, joka osasi aina löytää vapaan tilan jäällä. Jarilla oli kaikki taidot. Laitoin kaksi lahjakasta nuorta pelaajaa yhteen, ja se oli siinä», Sather muisteli NHL:n verkkosivun haastattelussa.

Syntyi yksi NHL-historian legendaarisimmista tutkapareista, jonka välillä oli »maaginen kemia», kuten Gretzky on useaan otteeseen kuvaillut.

Loppu on historiaa.

Gretzky ja Kurri muodostivat NHL:n dominoivimman kaksikon 1980-luvulla. Oilersin dynastiajoukkue oli täynnä tulevia Hall of Fame -legendoja, mutta Wayne ja Jari olivat käsite – NHL:n Batman ja Robin.

He ehtivät pelata yhdessä lähes 13 täyttä kautta, ensin Edmontonissa ja myöhemmin 1990-luvulla Los Angeles Kingsissä. Tilastoliuskat puhuvat puolestaan.

Gretzky syötti Kurrin 601 NHL-maalista 364, ylivoimaisesti enemmän kuin kukaan muu. Kurri puolestaan alusti Gretzkyn 802 maalista 196, enemmän kuin kukaan muu.

Jari Kurri ja Wayne Gretzky olivat tuhoisa tutkapari NHL-kaukaloissa.

»Vuosikausien ajan eurooppalaisilla oli maine, että he haluavat tulla tänne pelaamaan vain rahan vuoksi. Jari oli ensimmäinen eurooppalainen, jolla oli uskottavuutta suurena voittajana. Hän teki eurooppalaisille pelaajille ison palveluksen», Gretzky kertoi Ari Mennanderin toimittamassa Kurrin elämäkerrassa.

Vaikka Kurri ei koskaan kokenut olevansa tienraivaaja eurooppalaisille tähtipelaajille taalajäillä, häneen ja yleisesti vanhalta mantereelta tuleviin pelaajiin kohdistuneiden stereotypioiden rikkominen oli iso kannustin.

»Arvostan eniten neljää pudotuspelien maalikuninkuutta (1984, -85, -87, -88). Minulle oli tärkeää, etten sukeltanut kovissa ratkaisupeleissä vaan olin nimenomaan silloin parhaimmillani», Kurri painottaa.

Oilersin dynastian ylle lankesi ensimmäinen synkkä varjo, kun Gretzky myytiin kesällä 1988 kaikkien yllätykseksi Los Angeles Kingsiin. Siirto oli kollektiivinen shokki, josta toipumiseen Edmontonissa meni aikaa.

»Meillä oli koko joukkueena todellinen näytön paikka. Oli osoitettava, että kyllä me pärjätään ilman Waynea, ja oli se myös henkilökohtaisesti tietynlainen näytön paikka. Vaikka sitä ei itselle tarvinnutkaan todistella, niin kuitenkin muille, että pärjään ilman ysiysiä», Kurri sanoo.

Todistusaineistoa saatiin keväällä 1990, kun Oilers huippuvireinen Kurri A-rinnassaan voitti viidennen kannun.

»Se oli tärkeä ja helpottava voitto.»

Tänä keväänä ensimmäistä kertaa näytettävässä, valtavaa suosiota saaneessa ESPN:n The Last Dance -dokumenttisarjassa kerrataan NBA:n 1990-luvun dynastiajoukkueen Chicago Bullsin viimeistä mestaruuskautta 1997–98.

Edmonton Oilersin 1980-luvun dynastiassa on yhtäläisyyksiä Bullsin vastaavaan. Molemmissa joukkueissa oli kiistaton ykköstähti ja yleisön lemmikki – Bullsissa Michael Jordan ja Oilersissa Gretzky – sekä hänen luotettava kakkosmiehensä – Bullsissa Scottie Pippen ja Oilersissa Kurri.

Pippen oli sukupolvensa parhaita NBA-pelaajia ja kultaakin kalliimpi puolustussuunnan osaaja, mutta myös räikeästi alipalkattu, sillä Bulls-sopimuksensa viimeisellä kaudella hän oli vasta koko sarjan 122. parhaiten palkattu pelaaja.

Kurri ei ollut yhtä syvässä palkkakuopassa, mutta asetelmassa oli paljon samaa.

Kurri oli NHL:n parhaan ketjun paras puolustussuunnan osaaja, joka osasi sylkeä maaleja liukuhihnalta. Se ei kuitenkaan näkynyt palkkakuitissa.

CV:stä löytyi viisi Stanley Cupia ja vuosikymmenen verran näyttöjä absoluuttiselta huipulta, mutta Sather ei nähnyt riittäviä perusteita nostaa Kurrin 500 000 Yhdysvaltain dollarin kausipalkkaa.

Esa Tikkasella ja Jari Kurrilla on molemmilla viisi Stanley Cup -sormusta.

Kun NHL-neuvottelut eivät edenneet suomalaishyökkääjän toivomalla tavalla, hän hyppäsi NHL-sirkuksesta pois ja siirtyi pelaamaan Italiaan Milanon Devilsin riveihin kaudeksi 1990–91.

»Halusin myös vetää hieman henkeä NHL:stä, sillä olin henkisesti aika puhki. Sen jälkeen kun Wayne oli kaupattu Los Angelesiin, minun oli jatkuvasti todistettava muulle maailmalle, että osaan pelata ilman häntä. Se oli raskasta», Kurri myöntää.

Toukokuussa 1991 tuttu tutkapari palasi taas yhteen, kun Kurri allekirjoitti Kingsin kanssa neljän vuoden ja 3,75 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

»Ei se ole mikään suuri salaisuus, että Waynen takia halusin pelaamaan Los Angelesiin.»

Ympyrä sulkeutui Naganon NHL-tähdillä kuorrutetuissa olympialaisissa, missä Suomi voitti Kanadan pronssiottelussa, ja Kurri ja Gretzky halasivat keskiympyrässä ottelun jälkeen.

Kaksi suurta kohtaa maajoukkuetehtävissä Naganossa.

Myöhemmin samana keväänä Kurri veti NHL:ssä viimeiset viiltonsa jäähän ennen peliuran lopettamista vuonna 1998.

Kurri ei ole persoonaltaan polarisoiva henkilö, mutta peliuran ja sen jälkeisen uran välillä on pientä ristiriitaa.

»Kun peliura loppuu, sen jälkeen alkaa vittuilu. Näinhän se menee», Kurri hymähtää.

»No, se oli puoliksi tsoukki.»

Mutta puoliksi totta. Kurrin kiekko-CV on häikäisevää luettavaa ja saavutukset pelaajana hakevat vertaistaan, mutta monet ovat epäilleet, ja epäilevät edelleen, hänen osaamistaan kiekkojohtajana.

Pitkän ja menestyksekkään peliuran jälkeinen Kurri palasi verrattain nopeasti lätkän pariin.

»Oli tarkoitus vetää happea ja katsoa mitä elämä tuo tullessaan, mutta aika nopeasti sitä tuli istuttua oranssitakkina Hockey Nightin studiossa», Kurri naurahtaa ja viittaa MTV3:n kiekkoasiantuntijan tehtäviin.

Pian Kurri löysi itsensä Suomi-kiekon syvästä päästä, kun hänestä leivottiin maajoukkueen apuvalmentajapestin jälkeen historian ensimmäinen general manager.

Vaikka varsinkin pestin alussa tseneral mänizerin kykyjä epäiltiin ja häneen suhtauduttiin epäilevästi, kymmenen vuoden maajoukkueputken aikana Kurri oli mukana saavuttamassa MM-kultaa, kaksi MM-hopeaa, olympiahopeaa ja -pronssia.

Vaikka Kurrilta harvoin kuultiin vahvoja puheenvuoroja tai linjauksia asemansa puolesta, nahka ainakin parkkiintui.

»Se oli kova koulu, kun miettii kaikkia niitä caseja, joita kävimme läpi. Se avasi silmiä. Näin mitä taustalla tehdään ja touhutaan, kuka vaikuttaa mihinkin, miten esimerkiksi median kautta vaikutetaan ja miten kuppikunnat syntyvät. Se on ikävää nähdä. Välillä tuntuu, että se, kuka saa kirjoitettua paskamaisimman jutun, saa äänensä kuuluviin», Kurri sanoo.

Vuonna 2010 Kurri kertoi 50-vuotissyntymäpäivähaastattelussaan harkitsevansa valmentajan hommia.

Hänestä ei koskaan tullut valmentajaa. Tuli seurapomo.

Kurri hyppäsi Leijonista suoraan uuden näköalaprojektin kimppuun, kun hänet palkattiin KHL-Jokerien ensimmäiseksi GM:ksi kaudeksi 2014–15.

Jari Kurri ja Wayne Gretzky.

Jokerien nokkamies on saanut kuulla ja sietää kritiikkiä alusta asti. Kun Kurri palkattiin tehtävään, hänestä maalailtiin julkisuudessa lähinnä PR-kasvoa ja oligarkkien valtaamille idän kiekkomarkkinoille salonkikelpoista sekä riittävän nimekästä keulahahmoa.

»Kyllähän se loukkasi. Tätä se on ollut. Jatkuvaa piikittelyä ja negatiivisuuden kautta haettuja juttuja», Kurri huokaa.

»En tiedä mistä se johtuu. Onko se vain meidän suomalaisten asenteessa ja se tapa, jolla asioita halutaan katsoa.»

Urheilullisesti Jokerit ei ole räjäyttänyt pankkia idän ihmeliigassa. Joukkue on kahdesti pudonnut jatkosta lohkon välierävaiheessa ja kolmesti lohkon puolivälierävaiheessa.

Nykyään Jari Kurri on Jokerien johtohahmo.

KHL-vuosien aikana Jokerit on tehnyt yhteensä kymmenien miljoonien eurojen tappiot, jotka on kuitattu venäläisellä rahalla. Arvioiden mukaan tappiota on tullut yhtiölle vuosilta 2014–18 yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Rooli laajeni keväällä 2019, kun Harry Harkimo myi Jokerit Kurrille, jonka ura alkoi Jokereissa yhdeksänvuotiaana juniorina vuonna 1969. Nyt 50 vuotta myöhemmin Kurri on omistajan ja puheenjohtajan roolissa Jokerien kasvot.

»Aika paljon olen kiertänyt ja nähnyt kiekkomaailmassa ja ollut eri tehtävissä mukana. Siihen toki kuuluu esilläolo ja kritiikki, mutta välillä unohtuu, että tässä on myös ihmisillä perheitä ja lapsia. He kokevat sen kritiikin paljon voimakkaammin», Kurri sanoo.

Kurri on niitä harvoja suomalaisurheilijoita, joka nauttii legendan statusta sekä suomalaisessa että pohjoisamerikkalaisessa palloilukulttuurissa.

Kurri on nähnyt omin silmin, että legendojen arvostamisessa on isoja eroja Pohjois-Amerikan ja Suomen välillä.

»Arvostus on eri luokkaa. Minulla on ollut mahdollisuus nähdä läheltä esimerkiksi millaista se on Gretzkyn kohdalla. Gretzky on ollut peliuransa jälkeen useissa näkyvissä johtotehtävissä, ja se arvostuksen ja kunnioituksen määrä on valtava. Ei hän ole saanut kritiikkiä samalla tavalla», Kurri vertaa.

Jari Kurria muistettiin piirroksella, kun hän saavutti 600 NHL-maalin rajan.

Viime vuodet Kurri on katsonut työnsä puolesta paljon itään.

»KHL:ssä olen nähnyt, miten siellä kohdellaan ja arvostetaan entisiä maajoukkuepelaajia. Enkä nyt nosta tässä itseäni esille, vaan totean vain, että olemme tässä asiassa pikkuisen perässä. Siksi koetin ottaa sitä puolta esille maajoukkueessa aikanaan. Jääkiekkoliitto on jatkanut sitä viime vuosina.»

Koronakriisi on ainakin hetkellisesti pysäyttänyt hektisen karusellin ja tuonut ripauksen Kurrin toivomaa perspektiiviä urheilunarratiiviin.

»On ollut hienoa seurata, että nyt kun elämme poikkeuksellisia aikoja, esille on tuotu enemmän myös takavuosien huippuja ja näytetty hienoja pätkiä. Legendoja löytyy lajista kuin lajista.»

Artikkeli on julkaistu Urheilulehdessä toukokuussa 2020.