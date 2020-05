Hiihtolenkin jälkeen kasvot muuttuivat siniseksi ja taju lähti – maailman huipulla urheillut Sami Elopuro koki äkkipysäyksen 48-vuotiaana

Sami Elopuro oli 1990-luvun supertähti, joka raivasi tiensä squashin huipulle harjoittelemalla enemmän kuin muut.

Syysilta on pimeä, vettä sataa kaatamalla.

Bremeniläisen squash-hallin edustalla pinkoo edestakaisin nuori suomalainen. Sami Elopuro on tekemässä harjoitusohjelmansa mukaisia juoksuvetoja yksin tyhjällä parkkipaikalla. Niin kuin lähes joka ilta.

Onneksi asuinpaikka on lähellä. Se on hallissa, jonka vintillä Elopuro asuu. Asunto on ikkunaton, pannuhuonetta muistuttava tila, jossa on sentään 20-senttinen vaahtopatja. Siinä hän nukkuu aamuseitsemään, kunnes herää pallon paukkeeseen aamun ensimmäisten pelivuorojen alkaessa.

Elopuro oli 18-vuotias, kun hän muutti Länsi-Saksaan squashin perässä. Askeettiset olot eivät haitanneet, sillä palo kehittyä oli niin suuri.

»Oli myös vaikeita hetkiä, jolloin kyseenalaistin valintani. Muut olivat valinneet toisen tien ja minä päätin tavoitella jotain sellaista, joka oli hyvin epätodennäköistä eikä missään nimessä kaikista järkevintä.»

»Mutta urheilussa ei usein ole mitään järkeä, eikä se ole aina tervettäkään. Siinä on jotain sellaista fanaattisuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Mutta sitä se vaatii, jos haluaa huipulle», Elopuro kertoo.

Sami Elopuro oli 1990-luvulla yksi squashin parhaimmista pelaajista. Sen ei olisi pitänyt ikinä olla mahdollista globaalisti kilpaillussa mailapelissä, jossa yrittäjiä huipulle riitti sadoista maista ja miljoonista pelaajista.

Hyvinkäällä varttunut Elopuro tarttui kössimailaan toden teolla vasta 14-vuotiaana. Sitä ennen hän pelasi tosissaan koripalloa, kokeili tennistä ja viihtyi eri pihapelien parissa.

Suomessa jylläsi 1980-luvulla valtaisa squashbuumi. Pelaajia oli yli 70 000 ja halleja alkoi nousta kuin sieniä sateella. Niin kävi myös Hyvinkäällä.

»Uusi halli valmistui ja menin pelaamaan kössiä vanhempieni kanssa. Sen jälkeen paluuta ei ollut. Aloin asumaan hallilla ja iltaisin minut piti hakea sieltä pois, että ehtisin tehdä läksytkin.»

Elopuro ei osaa vieläkään määritellä sitä, miksi juuri squash iski. Ainakin yksilölaji sopi hänen luonteenpiirteisiinsä paremmin kuin koripallo, sillä squashissa hän oli itse vastuussa kaikesta.

»Kössi vaatii rajua fysiikkaa ja oli melkein kuin kamppailulaji, mikä miellytti. Vielä kun lajia pystyi harjoittelemaan omin päin niin paljon kuin pää kesti, niin joku palo siinä syttyi. Sellainen periksi antamattomuus on aina sopinut minulle.»

Teininä harjoittelutunnit kasvoivat hirmuisiksi. Elopuro kehittyi, kilpaili ja haki valmennusoppia pääkaupunkiseudulta, mutta ammattilaisunelmia ei ollut.

Eikä sellaiseen ollut oikein syytäkään. Parhaimmat ikätoverit olivat tuolloin jo kympin kärjessä koko maassa ja harrastaneet lajia vuosikausia. Elopuro otti vasta ensi askeleitaan huippuvauhdin suhteen, joten pelillisesti erot olivat valtavia. Kesti vuosia, että hyvinkääläinen saisi ainuttakaan pistettä ikäluokan ykköspelaajia vastaan. Maajoukkueryhmiin ei Elopuron nimeä edes kaavailtu.

Pelaajaa se ei lannistanut. Hän sai tappioista virtaa ja harjoitteli entisestään.

»Saatoin hävitä kerta toisensa jälkeen jollekin, mutta oli aina hirvittävän motivoivaa huomata kehittyneensä. Seuraavalla kerralla pääsin jo lähemmäs, jossain vaiheessa rinnalle ja lopulta ohi. Takamatka oli minulle kuin sytyke. Se oli sitä jo nuorena poikana, myöhemmin miehissä ja vielä ammattilaisenakin.»

»En tiedä, mistä luonteenpiirre on tullut. Vanhempani tai sisareni eivät ole olleet urheilussa yhtään niin kunnianhimoisia tai vaatineet itseltään niin paljon kuin minä. Joku geenimutaatio on kohdallani tapahtunut», hän naurahtaa.

18-vuotiaana Elopuro nousi ensi kertaa maajoukkueryhmään ja lähestyi maan huippupelaajia. Hyvinkään squash-halli oli jo tuossa vaiheessa vaihtunut pääkaupunkiseudun lasikoppeihin ja valmentajaksi löytynyt Hannu Mäkinen.

Samaan aikaan kaikki tekeminen oli jo muuttunut täysin ammattimaiseksi.

»Harjoittelin kolmesti päivässä ja kuudesti viikossa. Kun en harjoitellut, lepäsin. Tyypillinen päivä alkoi 90 minuutin lajiharjoitteella, jota seurasi lounaan jälkeen toinen 90 minuutin lajiharjoitus, joka oli usein peliharjoitus. Sitten illalla oli vielä 45–60 minuutin palauttava lenkki tai muu sopiva aerobinen harjoitus.»

Hieman alle vuoden kestänyt Bremenin-reissu oli osa kehityspolkua, jonka aikana Elopuro pääsi laadukkaaseen ympäristöön harjoittelemaan ja pelaamaan. Vuonna 1986 Suomessa perustettiin lupaaville pelaajille tehoryhmä, mihin Elopurokin kutsuttiin. Voittamaton Jahangir Khan oli juuri käynyt Suomessa pelaamassa, ja squashbuumi oli huipussaan.

Sami Elopuro vastassaan maailman ykköspelaaja, Pakistanin Jahangir Khan lokakuussa 1991 Espoossa.

Ammattimaisuus alkoi siintää tavoitteena.

Elopuro alkoi erottua kilpakumppaneistaan ennen kaikkea fysiikallaan. Squash on raastava laji, fyysisesti vaativin mailapeli. Lajissa on monimutkaisia liikkeitä, toistuvia lyhyitä ja intensiivisiä sprinttejä pienellä palautumisajalla.

Elopuro oivalsi tämän ja teki fysiikasta pelinsä kulmakiven.

»Kössissä tulee niin kovia palloja, että joskus oksennuskin on lähellä. Kun kunto oli kova, niin saatoin luottaa siihen, että kaverilla tuntui kovien pallojen jälkeen vielä pahemmalta kuin minulla.»

Elopuro harjoitteli ahkerasti kestävyyttä, ketteryyttä, nopeutta ja voimaa.

Hän kipitti Cooperin testissä yli 4 000 metrin tuloksia. Voimapuolen harjoituksena oli tunnin syväkyykkyharjoitus, jossa noin 60-kiloinen nuorimies kyykkäsi 15 kertaa 20 syväkyykkyä 60 kilon painoilla vain minuutin palautuksella. Aina sunnuntaisin edessä oli armoton juoksuharjoitus: 20 kertaa 400 metriä aikaan 67–69 sekuntia 90 sekunnin palautuksella.

Sana hirmutreenaajasta kiiri yleisurheilupiireihin asti, jossa Elopuron kykyihin ei uskottu. Yksi valmentaja tuli paikalle saakka toteamaan huhut todeksi.

Suomessa Elopuron fyysiset ominaisuudet ja hurjat harjoittelumäärät herättivät ihmetystä ja jopa kritiikkiä. Moni sanoi, että squash-lupaus harjoittelisi liikaa.

Elopuro oli kuitenkin tuossa vaiheessa jo ymmärtänyt, mitä nouseminen huipulle vaatisi: Kun kaikki laitettaisiin peliin, niin todellakin tehtäisiin. Jokainen päätös tehtiin squashin ehdoilla. Silloin ei olisi sijaa kompromisseille.

»Taitojen kehittäminen on aina hirmuisen vaikeaa, mutta fysiikan laittaminen kuntoon yksinkertaista. Se on maailman helpoin asia ja ei vaadi kuin itsekuria tietyn ajanjakson ajan. Minun oli pakko olla vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin lajin muut huiput, sillä lajiteknisiltä ominaisuuksiltani en missään vaiheessa ollut kiertueen parhaimpia.»

Elopuro voitti 22-vuotiaana ensimmäisen Suomen mestaruutensa ja sai samoihin aikoihin kutsun Pentti Pekkasen kanssa Englantiin harjoittelemaan Khanin kanssa. Siellä jokainen päivä alkoi 16 kilometrin lenkillä, joka piti juosta alle tuntiin. Sen jälkeen edessä oli kuusi tuntia kestäneet lajitreenit.

Alun järkytyksen jälkeen Elopuro huomasi, että on fysiikaltaan yhtä hyvässä ellei jopa paremmassa kunnossa kuin maailman ykköspelaaja, vaikka kentällä suomalaista vietiin kuin pässiä narussa.

»Siinä kohtaa tajusin, että minulle riittää tuon fysiikan ylläpitäminen. Sain keskittyä kehittämään lajiteknisiä ominaisuuksia entisestään. Taitolajihan squash on ja aina harjoituksistani kaksi kolmasosaa on ollut lajiharjoituksia, vaikka fysiikka usein esille nostetaankin.»

Pentti Pekkasta vastaan syksyllä 1987 MM-katsastuksissa.

Harjoittelussa määrä ei korvannut laatua, eikä laatu korvannut määrää. Sen sijaan Mäkinen ja Elopuro näkivät parhaaksi harjoitella paljon ja laadukkaasti.

Ennen harjoituksia hän tuijotti lappua, jossa luki koruttomasti »100 prosenttia».

»Jokainen treeni on arvokas hetki, joka kannatti käyttää hyvin. Kyse on paljon siitä, kuinka suhtaudut asiaan ja kuinka huolellinen olet joka harjoitteen ja lyönnin kanssa.»

Nousu maailmanlistalla alkoi pian Englannin-leirin jälkeen.

Ajatustapa oli yhä sama kuin pikkupoikana Hyvinkäällä: voi hävitä vastustajalle kerran tai vielä toistamiseenkin, mutta kolmannella kerralla hän oli ottanut jo opikseen.

Elopuro alkoi niittää mainetta pelaajana, joka ei ikinä väsy.

»Yleensä ei tarvinnut edes testata fyysisiä rajoja, vaan voitin pelit jo sitä ennen. Mutta tarvitsin itseluottamukseni ja henkisen kestävyyteni, jonka oli hankkinut kovalla fyysisellä treenillä.»

Todellisen läpimurtonsa Elopuro teki 1990-luvun alussa. Hän nousi lajin kärkeen ja ylsi isoissa kisoissa yhä useammin kahdeksan parhaan joukkoon.

Squash eli silloin viimeisiä hetkiään suosionsa huipulla. Yksi lajin suurista nimistä oli suomalainen Elopuro.

»Eihän hienompaa aikaa voi olla. Pääsin joka turnaukseen maailmalla. Kisoissa meitä kohdeltiin hienosti ja asutettiin hienoimpiin hotelleihin. Suomessa kirjoitettiin valtavasti lehtijuttuja ja minut tunnistettiin kadulla välillä Saksassakin asti.»

Supertähti voitti kahdeksan Suomen mestaruutta vuosina 1987–1993 ja 1995. Hän voitti MM-joukkuepronssia vuonna 1991. Kovin saavutus oli nousu maailmanlistan kuudenneksi kaudella 1993–94, millä hän on kaikkien aikojen korkeimmalle maailmanlistalla yltänyt suomalainen mailapelaaja. Samoihin aikoihin hän oli puolentoista vuoden ajan Euroopan paras.

Elopuro oli piikki varsinkin lajin mahtimaan Britannian lihassa, jonka pelaajat yrittävät kammeta suomalaista pois ykköspaikalta. Se ei niin vain onnistunut.

»Suurin vahvuuteni oli tasaisuus. Hyvän ja huonon päivän ero oli pieni, mikä taas oli perua harjoittelustani, jossa pyrin antamaan aina sata prosenttia. Kun veti kaiken aikaa täysillä, perustasokin oli korkea.»

Hannu Mäkinen valmensi Sami Elopuroa.

Ura loppui lopulta 1996 31-vuotiaana. Vuosia huipulla olisi ollut vielä jäljellä, mutta epätietoisuus alkoi kalvaa mieltä. Squashilla ei voinut turvata loppuelämää, vaikka urheilijoita kohdeltiin turnauksissa hyvin ja lajilla oli miljoonia pelaajia.

Elopuro muistelee suurimman voittopottinsa olleen 12 000 dollaria. Ne olivat taskurahoja verrattuna tennikseen.

Squashin suosio myös laski: 1990-luvun laman aikaan firmat lopettivat työntekijöiden vakiovuorot, »juppielämä» haihtui ja kössimailat häipyivät katukuvasta.

»Se oli lähes nollasummapeliä kiertää maailmaa. Lisäksi oli henkisesti raskasta olla matkassa yksin. Samalla piti voittaa ja kerätä pisteitä kaiken aikaa. Olin myös säästynyt loukkaantumisilta, vaikka olin koko urani harjoitellut paljon ja kovaa. Se oli mielestäni oikea ajankohta päättää ura, sillä olin ollut erittäin onnekas.»

Elopuro siirtyi menestyksekkäästi siviilielämään, kunnes potkaisi epäonni – ja melkein kohtalokkaalla tavalla.

Elopuro oli 48-vuotias, kun hän palasi hiihtolenkiltään Vierumäen-mökilleen nuutuneena. Entinen squash-tähti aikoi mennä lepäämään, mutta lysähtikin maahan ja muuttui kasvoiltaan siniseksi. Sepelvaltimo repesi, mutta Elopuron onneksi paikalla ollut vaimo aloitti naapurin kanssa elvytyksen. Se säästi hengen.

Elämäntapaurheilija ei ollut jättänyt liikuntaa aktiiviuransa jälkeenkään, vaan oli yhä timanttisessa kunnossa. Silti hän oli saanut sydänkohtauksen.

»Minulle oli perimän kautta kehittynyt sepelvaltimotauti, mikä ei oireillut tai varoittanut etukäteen. Ensimmäinen oire olikin sydänkohtaus ja viikko tehohoidossa. Hengenlähtö oli tosi lähellä. Onneksi on syntynyt Suomeen, missä tehohoito on huipputasoa.»

Nykyään Elopuro on ICT-alan yhtiön Ingram Micron Suomen-maajohtaja ja toimitusjohtaja.

Ura on edennyt yhtä suuressa nousukiidossa kuin squashissa. Alkuun Elopuro oli rivimies, mutta askel askeleelta hän on noussut suuren firman johtajaksi.

Urheilu-uralta tuttu kunnianhimo ja tavoitteellisuus näkyvät myös siviilissä.

Kumipallon perässä Elopuro ei voi enää hikoilla. Elopurolle tehtiin kohtauksen jälkeen kaksi pallolaajennusta. Hän ei saa rehkiä samoilla tehoilla kuin ennen, eikä voi pelata squashia tosissaan enää koskaan.

Laji on silti osa arkea. Elopuro valmentaa Miko Äijästä, joka on maan tämän hetken ykköspelaaja. Äijänen on tällä hetkellä maailmanlistalla sijalla 99.

»Mikolla on oikea asenne harjoitteluun. Se sama asenne pitää vain jaksaa säilyttää», Elopuro muistuttaa.

Mökillä saatu sydänkohtaus pysäytti Sami Elopuron. Squashia hän ei ole jättänyt kokonaan, vaan toimii valmentajana.

Työnteko toistuu Elopuron puheessa tiheään. Töitä, töitä ja töitä – tarvittaessa kellon ympäri ja silloinkin, kun tuntuu pahalta eikä jaksaisi.

Elopuron mielestä ensin urheilijan pitäisi huolehtia siitä, ettei urheilemisesta tehdä liian vaikeaa. Perustekeminen kuten aerobiset ja anaerobiset ominaisuudet täytyisi viilata työllä tappiin ennen kuin aletaan hienosäätää muita asioita.

Hän ei ole varma, ymmärretäänkö suomalaisessa huippu-urheilussa globaalin kilpailun lainalaisuuksia. Tie nousee pystyyn välittömästi, jos esimerkiksi fyysinen kunto ei ole kilpakumppanien tasolla.

»Ammattiurheilijan elämähän ei ole kovin monimutkaista. Käytännössä se tarkoittaa harjoittelua, lepoa, harjoittelua, lepoa… Joka hetki pitäisi pyrkiä elämään huippu-urheilun ehdoilla. Se vie monessa lajissa jo hyvin pitkälle, jos oikeasti elää urheilun ehdoilla eikä uskottele itselleen mitään muuta.»

Elopuro antoi kaikkensa squashille 14-vuotiaasta 31 ikävuoteen asti. Vaikka lähtökohdat eivät luvanneet loistoa, hyvinkääläinen punnersi itsenä maailmanlistan kuudenneksi. Siinä ei ollut kyse sattumasta tai onnesta, eikä menestys ollut pienestä kiinni. Hän ylsi siihen, minkä ansaitsi.

Elopuro teki itsestään squashtähden armottomalla työnteolla.

»Annoin kössille kaiken, mitä pystyin. Koen saavuttaneeni maksimaalisesti sen, mikä näillä lahjoilla oli mahdollista.»

»Sen takia urasta jäi tosi hyvä maku. Sitä varmaan jokainen urheilija toivoo, ettei tarvitsisi uran jälkeen jossitella.»

Artikkeli on julkaistu Urheilulehdessä toukokuussa 2020. Tilaa Urheilulehti kotiisi tästä.