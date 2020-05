Brad Lambertin, 16, kohusiirto kiihdytti kuumaa kiekkokeskustelua – Jukka Jalonen huolestui: ”Osa manipuloitu kuvittelemaan”

Kiekkoilijalupaus Brad Lambertin pikainen lähtö HIFK:sta puhuttaa. Jo hänen siirtymisensä tähtipaitaan vuosi sitten puhutti. Urheilulehti selvitti nuorisotähtien keskuudessa lisääntynyttä seurashoppailua ja pohti, mihin individualismi joukkuelajeissa voi johtaa.

Lähtökohtaisesti asetelma on joukkue vastaan individualismi. Sitä kautta relevantein kysymys kuuluu: kykenevätkö valmentajat säilyttämään keskiössä suomalaisen jääkiekon suurimman pääoman, joukkuepelaamisen, vai tuhoavatko uusien sukupolvien yhä vahvistuva individualismi ja yksilökeskeisyys sen?

Miten käy maajoukkueen menestyksen? Onko Suomen kiekkoilun kannalta tärkeämpää tuottaa entistä enemmän yksilöitä NHL:ään kuin saavuttaa arvokisamitaleja? Tai tuottaisiko yksilöurheilua muistuttava individualismi edes lisää NHL-pelaajia vai päinvastoin vähemmän?

Jääkiekko on äärimmäinen joukkuepeli. Suomalaisen valmennuksen ydinajatuksena on ollut kehittää yksilöistä huipputason joukkuepelaajia, ei huipputason yksilöurheilijoita. Samaan aikaan on ymmärretty, että joukkuepelin kehittäminen perustuu mitä suurimmissa määrin pelaajien henkilökohtaisten taitojen ja fyysisten ominaisuuksien yksilölähtöiseen valmentamiseen.

Jopa yksilöllisen pelikäsityksen vahvistamiseen on panostettu, koska sekin edesauttaa joukkuepelin kehittymistä. Kaikki tämä on vuosikymmenten varrella iskostunut suomalaisen valmennuskulttuurin perustaksi ja voimavaraksi – harha-askelten jälkeen tosin.

Leijonien MM-kultahuuman 1995 jälkeen tuloskeskeisyys sokaisi valmentajat ja yksilöt jätettiin heitteille. Harharetken aikana lätkävalmennus tuotti ikäluokkien 1983 ja 1993 välillä lähes pelkästään joukkuetaktiikan suorittajia, mutta ei juuri lainkaan kärkitason luovia yksilötaitureita, joista hyvä joukkuepelikin elää.

Erkka Westerlundin mielestä jääkiekkovalmennukseen tarvitaan uusi vallankumous.

Kriisin oikaisemiseksi tarvittiin vallankumous, jonka erityisesti sysäsi liikkeelle valmentajavelho Erkka Westerlund.

Hänen kutsuhuudollaan yksilöt nostettiin valmennukselliseen keskiöön, joukkuepeliä unohtamatta. Ratkaisu oli kiekkoväen mielestä oikea – sitä maan viime vuosien komeat arvokisa- ja yksilösaavutuksetkin ovat alleviivanneet.

Viime aikoina kaukaloiden laidoilta, sekä edustus- että junioritason valmentajien suusta, on kuitenkin alkanut kantautua huolestuttavia viestejä: uuden sukupolven keskuudessa on voimistunut ajatus, jonka mukaan joukkueiden pitäisi palvella nimenomaan pelaajien yksilöllisiä, yksilöurheiluun viittaavia tavoitteita.

Kun oma napa on noussut nuorten ajattelussa väkevästi keskiöön, tarvitaan uusi valmennuksellinen vallankumous.

– Uusien sukupolvien ideologinen muutos koskee koko yhteiskuntaa, eikä sitä voi pysäyttää. Nyt jääkiekossakin on vain mukauduttava tilanteeseen – uuteen valmennukselliseen murrokseen. Suomen kiekkoilun hyvinvoinnin kannalta merkitsevintä on se, kykenevätkö valmentajat hallitsemaan sitä, Westerlund linjaa.

– Haaste koskee paitsi juniorivalmennusta myös keskeisesti SM-liigaa, jossa nuorten rooli on selvästi kasvanut.

Sooloilu sotki kisat

Suomi lähti suurin odotuksin alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin keväällä 2019. Pikkuleijonissa oli kasapäin potentiaalisia NHL:n kärkivarauksia, mutta tuloksena oli totaalinen mahalasku. Itsekkyys paistoi läpi. Kun teinitähdet keskittyivät sooloiluun, joukkuepeli petti pahasti. Lahjakkuudet menettivät tähtiloisteensa, vaikka moni halusi loistaa nimenomaan yksilönä NHL:n kykyjenetsijöiden silmissä.

Repeäminen oli myös inhimillistä, koska korkean NHL-varauksen merkitys on viime vuosina kasvanut eksponentiaalisesti nuorten pelaajien silmissä.

Suomen MM-kulta viime keväänä oli vavahduttava esimerkki joukkueena pelaamisen voimasta.

Juuri kukaan ei keväällä puolestaan odottanut, että Suomi alkuunkaan pärjäisi aikuisten MM-kisoissa Slovakiassa. Leijonilla oli ”kaikkien aikojen heikoin pelaajamateriaali”, mutta tuloksena oli sensaatiomaisesti maailmanmestaruus. Vähättelystä sisuuntuneet pelaajat pelasivat koko sielullaan joukkueelle harvinaisen sitoutuneesti ja epäitsekkäästi. Uusia tähtiä syttyi liukuhihnalta Marko ”Mörkö” Anttilan johdolla.

– Uuden vallankumouksen hallinta on puhtaasti osaamiskysymys, meritoitunut Westerlund alleviivaa.

– Muutamat eturivin valmentajat ovat Suomessa jo sisäistäneet uudet valmennusvaateet, mutta isossa kuvassa kärsimme osaamisvajeesta, ikävä kyllä.

Valmennus päälaelleen

Menneinä vuosikymmeninä suomalaisessa urheilussa ja yhteiskunnassa on vallinnut autoritaarinen johtamisote. Jääkiekossa yksilöitä ja joukkueita on tähän asti valmennettu ylhäältä alaspäin. Kulttuurinmuutos on kääntämässä asetelman päälaelleen: asiantuntijoiden mukaan valmennusprosessin on lähdettävä liikkeelle alhaalta ylöspäin, yksilöistä itsestään.

Aikaisemmille sukupolville valmennukselliset opit syötettiin lähes tyystin ulkoapäin, mutta 1990-lulla ja myöhemmin syntyneet ovat jo itsenäisesti harvinaisen tarkasti kartalla huipulle pääsemisen vaatimuksista.

Internetin ja sosiaalisen median piirissä kasvanut tavoitteellinen sukupolvi ahmii pienestä pitäen tietoa kaikesta mahdollisesta ammattilaisuuteen liittyvästä.

– Tulevaisuudessa valmennusprosessin ensimmäinen vaihe on, että yksilö oppii tuntemaan itsensä – sekä omat vahvuutensa että heikkoutensa. Toisessa vaiheessa yksilön on opittava johtamaan itseään, ja kolmannessa puolestaan päättämään sisäisesti. Näin voima kaikkeen tekemiseen löytyy urheilijan sisältä. Se ratkaisee jatkon, Westerlund sanoo.

– Kun kaikki tämä kumpuaa yksilöstä itsestään, vasta sitten on valmennuksen vuoro.

Useita arvokisamitaleita saavuttaneen Westerlundin mielestä valmentajien on ymmärrettävä, etteivät tähänastiset metodit enää riitä.

– Hyvä yksilö on joukkuepelaaja ja tekee joukkueen kannalta hyviä ratkaisuja. Jotta lahjakkuudet ymmärtäisivät edelleen joukkuepelin korvaamattoman tärkeyden, heille on jatkossa tarjottava jotakin uutta. Heidän on koettava oppivansa joukkuepelin kautta jotain sellaista, joka auttaa heitä yksilöinä eteenpäin, hän sanoo.

Westerlund peräänkuuluttaa ennen kaikkea pelaajien henkisten voimavarojen hyödyntämistä. Hänen mielestään siinä piilee yksi Suomen kiekkoilun suurimmista mustista aukoista.

– Uuden sukupolven valmennusprosessin johtaminen ja tukeminen helpottuu sitä mukaa, kun valmentaja oppii tunnistamaan eri yksilöiden henkisiä voimavaroja. Juuri niiden kohdalla meillä esiintyy eniten osaamisvajetta, Westerlund ruotii.

– Henkisten voimavarojen hyödyntämisessä ja niitä paremmin tunnistamalla Suomi voisi saada selvän kilpailuedun muihin nähden. Itsekin olen valmentanut 35 vuotta ammatikseni, mutta vasta viime vuosina olen alkanut päästä jyvälle ihmisten valmentamisesta. Se on ajatuksen valmentamista ja täysin eri prosessi kuin pelin tai pelitaitojen opettaminen.

Jos ei täällä, niin tuolla

Nuoret pelaajanalut taustajoukkoineen etenevät nykyään hyvin tavoitteellisesti. Jos touhu jossain seurassa ei miellytä nuorta, edessä on usein pikainen siirtyminen muualle. Kilpailussa huippupelaajista vahvoilla ovat seurat, jotka lupaavat antaa tilaa yksilökeskeisille vaatimuksille.

Jopa juuri ja juuri teini-ikään ehtineet pelaajat pystyvät kilpailuttamaan SM-liigaorganisaatioita keskenään. Hyvä esimerkki on 15-vuotias huippulahjakkuus Brad Lambert, joka alkukesästä 2019 kartoitti taustavoimiensa kanssa SM-liigaseuroja ja valitsi tapaamisten perusteella mieleisensä, hänelle parhaiten sopineen paketin. Lahden Pelicans vaihtui Helsingin IFK:hon.

Lupaavia junioreita on siirtynyt ennenkin seuroista toisiin, mutta yleensä syynä on ollut jokin ongelma vanhan seuran kanssa. Nyt lahjakkaat teinit voivat panna miljoonaorganisaatioita kilpailemaan itsestään.

Uusi aika on luonut Oy Pelaaja Ab:n: yhden pelaajan yksikön, joka rakentaa uraansa ja havittelee menestyä nimenomaan yksilönä.

Miksi tällaista tapahtuu, vaikka äärimmäisen individualismin hyödyistä urakehityksessä ei ainakaan Suomen kiekkoilussa ole selvää näyttöä? Evidenssiä löytyy pikemminkin siitä, että liiallinen yksilöpelaaminen päinvastoin torpedoi unelmat.

– Jääkiekon sisäkehällä ymmärretään yhä varsin hyvin, ettei joukkue- ja yksilökeskeisen valmennuksen välillä ole minkäänlaista ristiriitaa, vaan että ne kulkevat käsi kädessä, Westerlund painottaa.

Leijonat kahdesti MM-kultaan luotsanneen Jukka Jalosen mielestä suomalaispelaajat ovat edelleen ”joukkuepelin kannalta lähtökohtaisesti helposti valmennettavia”.

– Jääkiekosta ei saa yksilölajia tekemälläkään. Individualismi nostaa päätään, mutta en usko, että suomalaisnuorilla olisi tarvetta muuttaa ajatteluaan joukkuevalmennuksesta, Jalonen katsoo.

– Maailma nuorten ympärillä on kuitenkin radikaalisti muuttunut, ja juuri ympäristön asettamat paineet ovat alkaneet vaikuttaa joidenkin pelaajien käyttäytymiseen. Osa nuorista on ikään kuin manipuloitu kuvittelemaan, että jääkiekko olisi yksilölaji, Jalonen harmittelee.

Westerlund puhuu jääkiekon ulkokehästä, jossa ei enää ymmärretä joukkue- ja yksilölähtöisen valmennuksen ristiriidatonta yhteyttä. Ulkokehältä katsotaan löytyvän muun muassa pelaajien vanhempia, sukulaisia, ystäviä ja agentteja. Haastateltujen valmentajien mielestä aktiiviset taustavoimat elävät usein jääkiekkoilullisesti sumuverhon takana.

– Pelaajien ympärillä pyörivä Muppet-show aiheuttaa yksilöiden ja sitä kautta joukkueiden kehittymiselle kaikista suurimman uhan. Tässä on valmennuksen ylivoimaisesti suurin haaste, Westerlund sanoo.

– Monesti nuorten kiekkoilijoiden ajatteluun vaikutetaan eniten nimenomaan ulkokehältä, jossa arvostetaan kasvavassa määrin yksilönä menestymistä, eikä joukkueen kehittymisellä ole varsinaisesti roolia siinä kuviossa. Ilman tätä härdelliä nuorten pelaajien itsekeskeinenkin ajattelu olisi valmennuksellisesti nykyistä helpommin hallittavissa, ja valmentajat voisivat auttaa pelaajia hyödyntämään henkisiä voimavarojaan paremmin.

Nuorten pelaajien ympäriltä löytyvät tahot joko tiedostaen tai tiedostamattaan paineistavat heitä tähtäämään yksilömenestykseen. Jäljet johtavat jatkuvasti voimistuneeseen tähtikulttiin, jota on viime vuosina pönkittänyt muun muassa Patrik Laineen, Sebastian Ahon ja Mikko Rantasen menestys – tai NHL:n vahvasti nuoriin yksilötähtiin nojaava markkinointi.

Osa vanhemmista näkee lapsensa jo varhain tulevaisuuden NHL-tähtenä, eivätkä he kainostele tuoda tavoitettaan esiin. Jo kymmenvuotiaille lapsille saatetaan hankkia muun muassa henkilökohtaisia laukaisuvalmentajia, psykologeja, ravintoterapeutteja, mitä ikinä.

Juuri tähän Westerlund viittaa Muppet show’sta puhuessaan. Kun teini valitaan alueleirin parhaaksi pelaajaksi, hänen ympärilleen saattaa seuraavien vuosien aikana kasaantua iso taustatiimi. Ennen lupauksen ympärillä oli korkeintaan kolme neljä henkilöä: vanhemmat, tärkeä juniorivalmentaja ja ehkä agentti. Nyt mukaan alkaa jo varhaisessa vaiheessa hamuta erinäisiä erikoisvalmentajia sekä esimerkiksi pr-vastaavia tai sijoitusneuvojia.

He kaikki näkevät pojassa potentiaalisesti sadan miljoonan euron tiketin. Tämä voi johtaa siihen, että kun aiemmin nuoret unelmoivat NHL:ssä pelaamisesta, nyt heidän projektionsa onkin sadan miljoonan euron tienestit.

– Nuoret pelaajat ovat ennennäkemättömän suuressa henkisessä puristuksessa, koska myös julkinen keskustelu palvoo nykyään yksilökeskeisyyttä ja siihen liittyvää tähtikulttia. Välillä täytyy oikein pysähtyä ihmettelemään, että miten jotkin 17-vuotiaat lupaukset kestävät jo pelkästään sosiaalisesta mediasta nousevan armottoman paineen, KHL-seura Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki hämmästelee.

– Jos joku Suomen kiekkoilussa on dramaattisesti muuttunut, niin juuri elämä nuorten pelaajien ympärillä. Ja kun prässi on kova, nuorille syntyy hirveä hinku päästä kiireesti maailmanmaineeseen, mikä voimistaa yksilökeskeistä ajattelua joukkueissa. Kuvitellaan, että pitää saavuttaa nopeasti jotain tai juna menee ohi. Kiire ei kuitenkaan valitettavasti kanna, vaan se päinvastoin yleensä jarruttaa kehittymistä.

Kiire, kiire, kiire

Kiire leimaa koko nyky-yhteiskunnan käyttäytymistä. Kokeneen yritysvalmentajan Jari Sarasvuon mukaan se on osaltaan vaikuttanut siihen, että individualistinen ääni on voimistunut. Tunnettu yrittäjä on seurannut tarkasti uuden sukupolven sivistyksellistä kehitystä.

– Kategoriset yleistykset ovat kiusallisia, mutta uutta sukupolvea analysoitaessa yksi päätään selvästi nostaneista teemoista on lupaavan väen itsekkyys. Individualismi ei sinänsä ole pahasta, mutta tämä yleistynyt ääri-individualismi on, sanoo Sarasvuo, joka on naimisissa ex-huippuhiihtäjä Virpi Sarasvuon kanssa.

– Esimerkiksi jo arkiseen pyöräliikenteeseen on pesiytynyt militantti lahkopyöräilijöiden joukko, joka ei piittaa sen paremmin muiden kuin omasta turvallisuudestaan. He komentelevat kaikkia ja kuvittelevat, että heillä on ainoastaan oikeuksia eikä lainkaan velvollisuuksia, Sarasvuo näkee.

Sarasvuo on seurannut aktiivisesti suomalaista urheilua ja keskustellut laajasti eri urheiluvaikuttajien, valmentajien, pomojen ja urheilijoiden kanssa.

– Yhteiskunnassa narsismia ja esittävää elämää ruokitaan jo siinä määrin, että uusia individualistisia ihmistragedioita paljastuu koko ajan. Heijastukset näkyvät odotetusti myös Suomen urheilussa, jossa yksilöllisyyden palvonta paisuu usein yli – se itse asiassa menee jo komiikan puolelle ja kääntyy valitettavasti nuorten urheilijoiden omaksi vahingoksi, hän alleviivaa.

– Kun urheilusta tuli oikea ammatti, lähipiirin ahneus kasvoi. Sillä on ollut oma vaikutuksensa paitsi uuden sukupolven käyttäytymiseen myös siihen, miten heitä valmennetaan. Monessa lajissa – kuten jääkiekossa, jalkapallossa ja hiihdossa – ollaan huippuja jo junioreina, mutta ei enää aikuisena. Urheilijoista ulosmitattavissa oleva potentiaali yritetään kaivaa liian aikaisin esiin.

Sarasvuon mielestä osalta Suomen uuden sukupolven urheilijoista puuttuu halu uhrautua joukkueen eteen.

– Monet suomalaiset nuoret tarvitsisivat sivistyskasvatuksellista tukiopetusta. Lähtien jo siitä, että miten käyttäydytään toisia ihmisiä kohtaan. Tämä on iso ongelma erityisesti maastohiihdossa, jota olen seurannut läheltä jo vuosikausia. Jääkiekossa ollaan kasvatuksellisesti hiihtoa merkittävästi edellä, mutta toki myös siinä lajissa kotikasvatus on joillakin jäänyt vajaaksi. Ei ymmärretä, että toisen puolesta venyminen parantaa lopulta myös omaa asemaa, Sarasvuo ruotii.

Patrik Laine on suomalaisen jääkiekon kirkkaimpia yksilötähtiä.

– Norjan ja Ruotsin sivistyskasvatuksellinen ero Suomeen on selkeä. Täällä nojataan liiaksi materialismin eikä hengen ja kulttuurin voimaan, ja se aiheuttaa sivistyksellistä kasvatusvajetta. Ei käy kateeksi suomalaisia valmentajia, jotka joutuvat tällaiseen, valmennuksellisesti paikoin sietämättömäksi käyneeseen ilmapiiriin.

Shoppailevat vanhemmat

Individualismiin liittyvät uhkakuvat ovat jo havahduttaneet jotkut SM-liigan seurajohtajat. Porin Ässien urheilujohtaja Tommi Kerttulan myöntää seuratyön vaatimusten kasvaneen selvästi.

– Nykyisessä yhteiskunnassa vanhemmat shoppailevat lapsilleen kaikkea mahdollista – parhaista koulupaikoista lähtien. Kodeissa nuorille opetetaan arvoja, jotka synnyttävät mielikuvaa siitä, että huipulle olisi kiivettävä mahdollisimman nopeasti. Nyt alalla jos toisella nuoret ”firettävät” (financial indepence, retire early), jotta voisivat jäädä eläkkeelle kolmekymppisinä, Kerttula näkee.

– Kun nuoret ajattelevat korostetusti omaa uraansa, se vääjäämättä lisää joukkuevalmentamisen haasteita. Maailman asento on muuttunut, ja nyt suomalaisten urheiluvalmentajien ja -johtajien on viritettävä itsensä sille taajuudelle. Muuten hukka perii.

Suomen jääkiekkoliiton strategiassa korostetaan, että kaikille nuorille on taattava kilpailukykyiset mahdollisuudet kehittyä maailman huipulle. Yksilö on korkealla liiton arvoissa. Eri asia on, kuinka se stemmaa Suomen kiekkoilun läpitunkevan valmentajakeskeisyyden kanssa. Valmentajien ei varmasti ole helppo irrottautua tuloskeskeisyydestä ja korostaa nuorten oppimisen tärkeyttä. Monet pelkäävätkin, että individualismi väistämättä haastaa joukkuepelaamisen arvoja.

Jääkiekkoliiton perinteinen ”Leijonapolku”, joka on osoittanut mahtinsa, ei enää riitä kaikille tai edes ole ainoa vaihtoehto. Kun osa nuorista etsii itselleen vaihtoehtoisia reittejä, suomalaisen jääkiekon yhteinen peli-identiteetti voi rapista. MM-joukkue saatetaan 10 vuoden kuluttua joutua kokoamaan lentokentällä pari päivää ennen turnauksen alkua pelaajista, jotka ovat kasvaneet täysin erilaisissa pelikulttuureissa.

Voiko itsekeskeisyys nousta sittenkin niin suureen rooliin, että suomalaiskiekkoilun suurin voimavara, joukkuepelaaminen, olisi vaarassa? Miten käy SM-liigan, jonka joukkueissa nuorten osuus kasvaa koko ajan?

Pelicansin päävalmentajana toiminut Stanley Cup -voittaja Ville Nieminen linjaa, että tätä nykyä nuoret pääsevät jo ”liian nopeasti pelaamaan maan ainoassa ammattilaissarjassa”. Hän on havainnoinut läheltä, kuinka seurauskollisuuden käsite on romuttunut ja sitä kautta yksilökeskeisyyden painoarvo kasvanut.

– SM-liiga tarjoaa nuorille koko ajan kasvavassa määrin mahdollisuuksia, mikä on tietysti hyvä asia. Tämä on kuitenkin myös pitkälti budjettikysymys, josta päästään siihen, etteivät kaikki SM-liigan nuoret olisi vielä välttämättä ansainneet pelipaikkaa niin ylhäältä, Nieminen pohtii.

– Kun agentit ja kumppanit hengittävät voimakkaasti nuorten niskaan, helposti käy niin, että nämä ymmärtävät myös yksilövetoisen joukkuevalmennuksen tarkoituksen väärin. Suomessa jo monet valmentajat ovat individualististen nuorten kanssa lirissä, koska nämä kuvittelevat mielessään voivansa kasvaa joukkueita suuremmiksi.

Kahdesti SM-liigan parhaaksi valmentajaksi arvostetun Petri Matikaisen mielestä paitsi ympäristöstä kummunneet paineet myös julkinen keskustelu on saanut nuoret kiekkoilijat nojaamaan aiempaa enempää itsekeskeisyyteen.

– Nykyään jo alle parikymppisiä nuoria hehkutetaan mediassa valtavasti, ja myös valmentajat hehkuttavat, koska julkinen valtapeli painaa taustalla. Ongelma kuitenkin on, että nuorille syntyy helposti harjakuvia todellisuudesta, ja he alkavat miettiä, että äkkiä mulle tänne kaikki vaan eikä muille mitään, Matikainen kertoo.

– Peli on jääkiekossa kuitenkin aina keskiössä. Joukkuepeli, jonka sisällä yksilöitä sitten kehitetään. Tämä ei muutu koskaan.

Hyvää ja huonoa

Vuodesta 1994 lähtien suomalaisessa kiekkovalmennuksessa toiminut Lauri Marjamäki näkee nuorten julkisessa suitsuttamisessa sekä hyviä että huonoja puolia.

– Se, että lahjakkuuksista kirjoitetaan paljon, on merkki jääkiekon vankasta suosiosta, mikä tietysti lämmittää aina lätkäjätkän mieltä. Nuoret on myös toisaalta hyvä opettaa varhain ammattilaisuuden raakaan, julkiseen todellisuuteen, jota jääkiekossakin pitää oppia hallitsemaan, Marjamäki selvittää.

– Tällä hetkellä julkisuus kuitenkin kasvattaa usein nimenomaan pelaajien taustavaikuttajien intohimoja. En voi ymmärtää, miksi ihmeessä nuoret kiirehtivät esimerkiksi Pohjois-Amerikan farmisarjoihin vaikka tilastollisesti vain harvat luovat NHL-uransa AHL:n kautta. Vaikea uskoa, että kaikki nuoret olisivat itse olleet aloitteellisia asiassa.

Suomen ykköstähtiin lukeutuva Sebastian Aho painottaa maltin merkitystä. Carolina Hurricanesin 22-vuotias kärkihyökkääjä nostaa esimerkkitapaukseksi puolustaja Jani Hakanpään, joka yritti turhaan läpimurtoa Pohjois-Amerikkaan kausina 2012–2015. Sen jälkeen puolustaja palasi SM-liigaan ja Oulun Kärppiin, koska halusi kehittyä aiempaa valmiimmaksi pelaajaksi. Sitten hän sai yksisuuntaisen sopimuksen NHL:n Anaheim Ducksiin – 27-vuotiaana.

»Yksilöt nousevat aina parhaiten esiin hyvin toimivassa joukkueessa», toteaa Carolina Hurricanesin suomalaistähti Sebastian Aho.

– Ymmärrän nuoria, joilla on hirveä hinku päästä nopeasti maajoukkueeseen ja NHL:ään. Nuorten tulisi kuitenkin ymmärtää, että ammattilaisuuteen on olemassa monenlaisia reittejä, eikä kaikkien kohdalla aika ole vielä parikymppisenä kypsä, Aho kertoo.

– Vaikka se onkin kauhea klisee, nuorten tulisi ennen kaikkea uskoa siihen, että yksilöt nousevat aina parhaiten esiin hyvin toimivassa joukkueessa. Kiekkoilija voi treenata fysiikkaa ja erilaisia taitoja yksilöurheilijan tavoin, mutta joukkuepelin tärkeyttä ei sovi vähätellä.

Leijonien sankarivalmentaja Jukka Jalonen muistuttaa, että esimerkiksi maailman parhaimmaksi pelaajaksi monet kerrat arvostettu kanadalaissentteri Sidney Crosby pelaa aina joukkueelle. Hän mainitsee lisäksi venäläisen tähtihyökkääjän Aleksandr Ovetshkinin, joka pystyi johdattamaan Washington Capitalsin Stanley Cupin voittoon vasta, kun hän oppi yhdistämään individualismin ja joukkuepelaamisen.

– Jotkut kuvittelevat, että NHL-pelaajat ovat yksilöurheilijoita. Totuus ei ole alkuunkaan niin, vaan myös NHL:ssä tulee noutaja, jos ei osaa pelata joukkueelle. Suomen kiekkoilun ei edes kannata kasvattaa joukkuepeliä taitamattomia yksilöitä, koska ei heitä NHL:ään huolita, Jalonen sanoo.

– Vain harvat pelaajat saavat NHL:ssä erivapauksia. Tämä fakta kaikkien nuorten suomalaispelaajien ympärillä pyörivien tahojen olisi syytä muistaa.

”Korni harha”

Individualistinen pelaaminen tarkoittaa pelkistetysti, että pelaajalle henkilökohtainen onnistuminen on joukkueen tulosta tärkeämpää. Hyökkäyspäässä yritetään ratkaisuja yksin, puolustuspäädyssä taas säästetään energiaa varastamalla pelistä. Jos tulee tappio tai henkilökohtainen epäonnistuminen, vika on aina jossain muussa kuin itsessä – usein valmentajassa tai joukkuetovereissa. Arvostettu joukkuepelaaja puolestaan toimii kaikessa juuri päinvastaisesti.

Leijonissa jälkimmäisiä on riittänyt, ja siksi pieni maa on noussut yhdeksi lajin suurmaista – maajoukkuetasolla. Sen sijaan yksilötasolla Suomi on harvemmin loistanut maailman ykkössarjan NHL:n puhutuimmissa tilastoissa, kuten pistepörssissä. Siellä taas on säännöllisesti nähty itsekkyydestään poikkeuksellisen kuuluisia venäläispelaajia, monien suomalaislahjakkuuksien esikuvia.

Leijonista pelaajat eivät saa palkkaa, NHL:stä dollareita tarjotaan monille miljoonittain. Suomen kansalle Leijonien menestyminen on tärkeää, mutta miksi ihmeessä pelaajat pelaisivat ennemmin kansaa kuin itseään varten? Eikö yksittäinen pelaaja myös hyödy henkilökohtaisesti huomattavasti enemmän SM-liigan pistepörssin voitosta kuin Suomen mestaruudesta?

Mitä yksittäiselle pelaajalle on edes väliä, sijoittuuko Suomi alle 18-vuotiaiden tai aikuisten arvokisoissa kolmanneksi vai kuudenneksi? Voittajat toki aina muistetaan, mutta miksi uhrata oma ura joukkueelle ympäristössä, jossa voittaminen on lukuisista, itsestä riippumattomista muuttujista kiinni?

Kentältä naarattu johtopäätös on yksiselitteinen: yksilöiden kehittämisen on jatkossakin oltava valmennuksellinen ykkösprioriteetti, koska se on ylivoimaisesti tehokkain keino kehittää joukkuepeliä. Kukaan ei usko, että puhtaasti individualismiin nojaamien auttaisi edes yksilöitä eteenpäin.

– Mitä enemmän Suomessa riittää huippupelaajia, sitä paremmin maamme kiekkoilulla menee kaikilla rintamilla. Maajoukkueiden menestymisen todennäköisyys on sitä suurempi, mitä enemmän meiltä löytyy laadukkaita yksilöitä. Ja niitä riittää, jos saamme osaamisvajeemme kuntoon, Westerlund linjaa.

Triplamaailmanmestari Jalonen näkee, että NHL-pelaajien määrä mittaa Suomen kiekkoilun kokonaistasoa paremmin kuin yksittäisten arvokisojen tulokset.

– Meidän on jatkossakin lähdettävä liikkeelle yksilöiden kehittämisestä ja ymmärrettävä siinä myös uuden sukupolven individualistisia pyrkimyksiä, Jalonen sanoo

– Suomen kiekkoilu tarvitsee ehdottomasti lisää huippuyksilöitä, mutta koska maksimaaliseen lopputulokseen voidaan päästä vain yhteistyöllä, en usko joukkuepelaamisen kärsivän ainakaan ratkaisevasti individualististen nuorten esiinmarssista.

Suomalaisia kiekkovalmentajia mentoroinut Jari Sarasvuo näkee ”päätöntä poseeraamista” arvostavassa yhteiskunnassa isoja uhkakuvia myös urheilijoihin liittyen.

– Osa nuorista vertailee itseään kohtuuttomasti mielikuviin, jotka eivät perustu todellisuuteen. Kun totuus paljastuu, nuori tuntee helposti alamittaisuutta, ja kuten on nähty, hänen mielentilansa häiriintyy herkästi ja seuraukset voivat olla vakavia, Sarasvuo sanoo.

Yritysvalmentaja pitää koko individualismin käsitettä kornina harhana. Individualismi tulee latinan kielestä ja tarkoittaa ”jakamatonta”.

– On vaarallista ja väärin irrottaa ihminen omaksi yksikökseen esimerkiksi perheestä, kaveripiiristä tai joukkueesta. Ei jääkiekkoilijakaan ole jakamattomasti yksilö. Hänellä toki esiintyy yksilöllistä käyttäytymistä ryhmässä, mutta hänkin on aina jonkin sosiaalisen kontekstin ilmentymä, Sarasvuo kuvailee.

– Edes hiihto ei ole yksilölaji. Hiihdossa yksilö on aina riippuvainen ekosysteemistä, johon kuuluu valmentajia, huoltajia ja muita tukihenkilöitä. Puhumattakaan riippuvuuden merkityksestä jääkiekossa, jossa yhtenäinen joukkuepeli tekee tähdistä entistä parempia, nostaa keskinkertaisuuksia jalustalle ja pitää heikoimmat mukana. Tämän pitäisi olla kaikille täysin selvää.

Ehkä valta on vain osattava jakaa. Ehkä yksilö- tai joukkuevalmennuksen välinen dialogi voi tuoda valoa vallankumouksen taustalla kummittelevaan pimeyteenkin – ja pelastaa suomalaiskiekkoilun arvokkaimman pääoman.

