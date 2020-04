Bror-Erik Wallenius näpäyttää nykyselostajia – valitsi oman uransa herkkupalan: ”Kaunis ja täydellinen vastaan ruma ankanpoikanen”

Bror-Erik Wallenius ei halua rikkoa mikrofonia äänellään.

Mikä sai sinut innostumaan urheilusta?

Eihän lapsilla ollut suuria mahdollisuuksia muuhun. Sodanjälkeinen Suomi oli köyhä. Ei ollut videopelejä tai muuta. Urheilu oli halvin mahdollinen vapaa-ajanviettotapa. Jos ei halunnut tehdä pahaa, teki hyvää eli urheili. Kilpaili, kiipeili puissa, sekin on urheilua. Kun ei ollut tavaraa kaapissa, piti keksiä itse jotain.

Olen kuullut, että sinulla oli tapana järjestää lapsena omia olympialaisia...

Olimme ammattilaisia jo nuorina (naurahtaa). Keräsimme katsojilta kolikoita ja jaoimme ne kilpailijoille. Voittajalle tietysti vähän enemmän kuin muille. Innoittajana oli varmasti sekin, että Suomi menestyi tuohon aikaan niin hyvin olympialaisissa.

Tein tässä juuri yhteenvetoa miesten yleisurheilun menestyjistä olympiakisoissa. Yhdysvallat on paras lähes kaikissa lajeissa. Iso-Britannia on ykkönen 1 500 metrin juoksussa, Etiopia maratonilla ja Kenia esteissä – mutta kaikkia näitä parempi on piskuinen Suomi, joka on paras 5 000 metrillä, 10 000 metrillä ja keihäänheitossa. Olemme aika kova yleisurheilumaa.

Kieltämättä. Nuo ovat kovia tilastoja...

Kyllä. Ja senkin voin paljastaa, että vaikka Yhdysvallat on kerännyt eniten kultamitaleita miesten yleisurheilussa, heti seuraavina ovat tasoissa Suomi ja Iso-Britannia. Muut ovat vieläkin takanamme. Siitä kannattaa olla ylpeä.

Mikä sai sinut ryhtymään selostajaksi?

Olin tehnyt erinäisiä töitä, ollut muun muassa myyntiedustajana. Urheilu oli minulle elämän mittainen harrastus ja kun puheen lahjojakin oli, päätin kokeilla alaa. Astelin Yleisradion ruotsinkieliseen toimitukseen ja kysyin töitä. Sillä tiellä olen vieläkin.

Oliko sinulla esikuvaa selostajana?

Ei oikeastaan. Olen aina ollut yksilön puolella ja ajatellut, että ihminen määrittelee itse lähtökohtansa. Olen huono ihannoimaan ketään. En ihannoi urheilijoita, poliitikkoja tai elokuvatähtiä. En ole koskaan fanittanut ketään. Ainut jonkinlainen poikkeus on Chelsea. Koulussa monella kaverilla oli suosikkijoukkue. Valitsin Chelsean, koska sen nimi kiehtoi minua. Kun sain selville, ettei Chelsea ollut koskaan voittanut Valioliigaa, siitä tuli suosikkijoukkueeni. Se on sitä edelleen.

Bror-Erik Wallenius innostuu urheilusta, muttei huutavista selostajista.

Ikimuistoisin selostuksesi?

Kaikki. Jokainen tapahtuma on sillä hetkellä, kun sitä tehdään, se kaikkein tärkein tapahtuma. Jos pitäisi mainita yksi kilpailu, joka nousee muiden yläpuolelle, sellainen olisi Soulin olympialaisten 100 metriä. Kaunis ja täydellinen Carl Lewis vastaan ruma ankanpoikanen Ben Johnson. Kaksinkamppailua oli rakennettu monta vuotta. Se alkoi Helsingin MM-kisoista 1983 ja huipentui Souliin. Edes Johnsonin käry ei täysin himmennä sitä, miten huima se retki tapahtumahetkellä oli. Muuten on ollut ihan sama, olenko selostamassa koulujen viestikarnevaalia vai olympialaisia. Selostettava urheilutapahtuma on tärkein, myös minulle.

Onko sellaista ottelua tai kisaa jonka olisit halunnut selostaa, mutta et voinut tai saanut?

Niitä on vaikka kuinka... Olisin ollut valmis luopumaan monesta työtehtävästä, jos olisin saanut selostaa Ingemar Johanssonin ja Floyd Pattersonin raskaan sarjan MM-ottelun vuonna 1959. Kuuntelin ottelua ystäväni kanssa Radio Luxembourgista ja olisin halunnut selostaa kamppailun jo silloin.

Kuka on mielestäsi kaikkien aikojen suomalaisurheilija?

Olen miettinyt tämän niin monta kertaa, että vastaukseni on tylsähkö: Paavo Nurmi. Ei pelkästään siksi, että hän oli niin menestyksekäs vaikka sekin vaikuttaa. Hän on edelleen historian menestynein olympiaurheilija. Hänen menestyksensä tapahtui aikana, jolloin Suomi oli suuresta maailmasta, jos sellaista silloin oli olemassa, kaukana. Urheilijat joutuivat tekemään paljon töitä menestyäkseen, koska jo pelkkä matkustaminen kisoihin oli todella työlästä. Vaati huimaa sinnikkyyttä ja suomalaista sisua, että pystyi sinä aikana elättämään itsensä urheilijana.

Miten urheilu on muuttunut aikanasi?

Se on muuttunut rajusti, eikä välttämättä hyvään suuntaan. Kun kasvoin aikuiseksi, urheilua oli kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon MM-kisatkin toki, mutta ne eivät juuri Suomessa liikuttaneet. Urheilu oli rajattua. Kisoja ei ollut paljon.

Televisiolähetykset alkoivat oikeastaan 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Ensimmäinen suuri tapahtuma televisiossa oli Rooman olympiakisat 1960.

Kun huomattiin, miten paljon rahaa urheilulla voi ansaita, tuli räjähdys, joka vei urheilun sivuraiteelle. Nykyään yksi suuri arvokisa ei ehdi loppua ennen kuin toinen on jo alkanut. Pieni tauko tästä on jopa tervetullut.

Ylen kolme kovaa vuonna 1993: Kari Hiltunen (vas.), Hannu-Pekka Hänninen ja ”Bubi” Wallenius.

Varsinkin kun meille on opetettu, että pitää seurata kaikkea. Ennen jalkapallossa riitti kotimaan liiga ja Valioliiga. Nykyään pitää seurata jokaista eurooppalaista sarjaa ja vähän aasialaisiakin päälle. Jääkiekossa riitti ennen kotimaan sarja, NHL:stä ei oltu kuultukaan. Nyt sieltäkin pitää tietää kaikki.

Yleisurheilussa on normaalivuosina kovia kisoja joka viikko. Niissä on aina samat kilpailijat vähän eri järjestyksessä. Hiihdon maailmancup on hiihdon irvikuva, koska siinä hiihdetään enimmäkseen sprinttejä ja perinteinen hiihtotyyli on sivuroolissa.

Tapahtumia on aivan liikaa, koska joku ansaitsee niillä rahaa. Ylitarjontaa on kammottavasti. Kukaan ei ehdi seuraamaan millään kaikkea. Raha on tappamassa urheilun. Tämä kehitys ei johda mihinkään hyvään. Ehkä siihen tulee pieni jarru, kun koronavirus on pysäyttänyt urheilun ja liitot sekä seurat joutuvat miettimään tilannetta uudestaan rahahanojen sulkeuduttua. Se saattaa olla tervehdyttävääkin. Urheilu on kivaa, mutta sen ylenpalttinen näkyvyys on ollut hieman häiritsevää jopa minulle, vaikka olen siunannut koko elämäni enemmän tai vähemmän urheilulle.

Viimeinen kysymys. Mitä nykyselostajat tekevät paremmin kuin oma sukupolvesi?

Etkö pidä minua enää nykyselostajana? (naurahtaa). En kiinnitä aiheeseen hirveästi huomiota. Jos jokin häiritsee, hiljennän ääntä. Mutta ei minulla ole suosikkeja tai inhokkeja. Ainut mistä saan iho-oireita, on yletön huutaminen. Selostajan ei kuulu huutaa niin, että ääni särkyy ja mikrofoni menee rikki. Huutaminen kuuluu faneille. Se on fanien tehtävä, ei selostajien. Jos sen jättää pois, ei ole mitään moittimista.