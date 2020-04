Steve Kariya oli SM-liigan tähtipelaaja, jonka ura päättyi kyyneliin – muistelee lämmöllä Suomea: ”Paul aina piikittelee Teemu Selännettä siitä”

Steve Kariya urheili ja elää vanhemmiltaan ja isoveljeltään Paulilta saamillaan opeilla. Ne tekivät hänestä pistepörssin voittajan jääkiekon SM-liigaan 15 vuotta sitten.

Kun Tampereen Ilveksen pelaajat menivät NHL:n työsulkukaudella 2004–05 syömään harjoitusten jälkeen, yhtä pelaajaa sai aina odottaa ruokapöydästä pois muita pidempään.

Kyse ei ollut poikkeuksellisesta ruokahalusta tai mörssärin valtavista annoksista – olihan tuo hidastelija 168-senttinen, joukkueen lyhyin pelaaja.

»Olimme peruslätkäjätkiä, sinne lähdettiin ryhmänä kun pasta-annoksen sai hyvällä hinnalla. Varmaan puoli jengiä marssi siihen samaan ravintolaan joka päivä. Steve oli siellä tunnin. Hän puri jokaista haarukallista 35 kertaa ennen kuin nielaisi, jotta ruoka olisi pirstaloitunut syljen kanssa täydellisesti ja imeytyisi mahdollisimman hyvin. Muut söivät tietysti nopeasti. Siinä sitten yritettiin sanoa, että nyt jumalauta Steve lähdetään päikkäreille.»

»Kahvitkin monesti juotiin. Steve ei juonut, koska se ei ole hyvästä.»

Tarinaa kertoo Jukka Tiilikainen, Ilveksessä tuolloin pelannut nykyinen jääkiekkoagentti.

Huolellinen pureskelija oli Steve Kariya, Tiilikaisen silloinen joukkuekaveri.

Välähdys pastaravintolasta kertoo Kariyan luonteesta – ja epäilemättä myös siitä, miksi pienikokoinen laitahyökkääjä ylsi NHL:ään ja pelasi Euroopassa huipulla vuosien ajan.

»Steve on ehkä pedantein joukkuekaveri, jonka kanssa olen pelannut. Sama piirre näkyi, kun edustin häntä agenttina peliurani jälkeen. Koko Kariyan perhe on sellainen, (pikkuveli) Martin on ihan samanlainen. Sisko on lakimies ja katsoi yhden Don Baizleyn lakimiehen laatiman pelaajasopimuksen läpi. Häneltä tuli meili, että muuten hyvä, mutta tuossa pitää olla pilkku.»

STEVE Kariya vastaa puhelimeen kotikaupungistaan Vancouverista. Takana ovat kiireiset viikot ennen NHL:n kauppatakarajaa, sillä hän työskentelee New York Islandersin skouttina ja tarkkailee ammattilaispelaajia länsirannikolla.

Legendaarinen NHL-pomo Lou Lamoriello palkkasi Kariyan aiemmin New Jersey Devilsin kykyjenetsijäksi ja viime kesänä Islandersiin. Ennen vuonna 2014 alkaneita kykyjenetsijänhommia hän oli 2012–13 Kanadan junioriliigassa WHL:ssä ystävänsä, Vancouver Canucksin nykyisen päävalmentajan Travis Greenin apuna.

Kuulumisten vaihdon jälkeen linjalla ampaistaan SM-liigaan, jossa Kariya edusti neljää eri seuraa, Ilvestä, Bluesia, HPK:ta ja JYPiä 2004–06 ja 2008–10. Tarina alkaa Ilveksestä, jonne AHL:ssä kiekkoillut laitahyökkääjä siirtyi ystävänsä, seuran osaomistajan Jyrki Lumpeen myötävaikutuksella syksyllä 2004.

»Meillä oli yhteinen agentti, Don Baizley. Lisäksi Jarkko Ruutu on ystäviäni, minkä lisäksi tunsin muitakin suomalaispelaajia ja kysyin myös heidän näkemyksiään mahdollisesta siirrosta Suomeen. Jo kesällä oli aika selvää, ettei NHL:ää pelata työsulun takia ainakaan alkukaudesta. Urani oli sellaisessa vaiheessa, että näin hyvänä vaihtoehtona lähteä ulkomaille ja kokeilla jotain uutta. En tiennyt Ilveksestä tai Suomesta juuri mitään muuta kuin mitä olin jutellut suomalaispelaajien kanssa täällä», Kariya muistelee.

Jotkut olivat maininneet, että Kariyan taidot yhdistettynä nopeuteen voisivat sopia suomalaisiin kaukaloihin.

Niinhän ne sopivat. Kun myöhemmin syksyllä Ilveksen joukkueeseen liittyivät vielä NHL:n vuoden 1999 ykkösvaraus Patrik Stefan sekä Hannes Hyvönen, kolmikosta muodostui liigan pelätyin hyökkäysnyrkki.

»Se on yksi parhaista ketjuista, joissa sain pelata urallani. He olivat molemmat tosi lahjakkaita ja taitavia pelaajia, minkä lisäksi kemiat toimivat ketjussa heti», Kariya muistelee.

Kariya teki 55 ottelussa 59 (24+35) pistettä, Stefan 37 ottelussa 41 (13+28) ja Hyvönen 36 ottelussa 45 (27+18). Hannes Hyvönen kuvailee kautta Ilveksessä ja ketjukavereitaan uransa parhaaksi.

»Mitään ei tarvinnut suunnitella. Meillä oli uskomaton sävel heti ensimmäisistä treeneistä lähtien. Se on ainoa kerta urallani, kun koin tuollaista. Naurettiin aina maalien jälkeen toisillemme, että millä helvetillä tiesit minun olevan tuossa. Vastaus oli aina, että no ajattelin sinun olevan siellä. Lisäksi Steve ja Patrik ovat saakelin mukavia kavereita ja viimeisen päälle urheilijoita», Hyvönen sanoo.

Steve Kariya ja Hannes Hyvönen nauttivat samassa ketjussa pelaamisesta. Tässä juhlitaan taas yhtä maalia.

Myös Jukka Tiilikaiselle ketju jäi mieleen yhtenä parhaista, joita hän näki peliurallaan. Vertailukohdaksi nousi NHL:n porteilla olleiden Saku Koivun ja Jere Lehtisen sekä veteraanihyökkääjä Raimo Summasen troikka TPS:ssä 1990-luvulla.

»Stefan ei yltänyt koskaan NHL-varauksensa tasolle, mutta oli silti järjettömän hyvä ja vastuullinen sentteri. Steve oli nopea ja osasi viimeistellä. Hanneksella oli loistava veto. Lisäksi Cory Murphy pystyi puolustajana liikuttamaan kiekkoa. En nähnyt omassa joukkueessa juuri vastaavaa offensiivisesti.»

Kariya muistelee lämmöllä myös mahdollisuuttaan pelata mm. Suomi-kiekon legendan Raimo Helmisen ja Timo Peltomaan kanssa samassa joukkueessa. Ja olipa joukkueessa myös pitkä poika Lempäälästä. Kariya kertoo seuranneensa viime kevään MM-turnausta ja Marko Anttilan huimaa tarinaa.

»Kuulin, että minun hänelle antamani nimi Stretsi (stretch) on yhä käytössä! Hän oli tosi hiljainen kaveri, joka paiski kovasti töitä. En ollut nähnyt hänen pelejään sen jälkeen kun lähdin Suomesta. Olen tosi iloinen, että hän on tehnyt noin hienon uran.»

Muitakin lahjakkuuksia jäi Kariyan mieleen.

»Ville Leino oli hyvä nuori pelaaja siihen aikaan ja hänellä oli myöhemmin hyvä pätkä NHL:ssä. Työsulun takia liigassa oli paljon NHL-pelaajia ja -maalivahteja, joten se oli varmasti yksi tasokkaimmista sarjoista, joissa pääsin pelaamaan. Hävisimme puolivälierissä (Jokerit), mutta olimme alkujaankin altavastaajia. Olen varsin tyytyväinen siihen, miten se kausi eteni.»

Ilveksestä Kariya siirtyi Espooseen. ­Bluesin uudistunutta organisaatiota veti Raimo Summanen apunaan Jukka Holtari. Valmentajina toimivat Kari Heikkilä ja Petri Matikainen. Kariya, Esa Pirnes ja Joakim Eriksson olivat nimekkäitä hankintoja Tshekin maajoukkuemiehen Ladislav Kohnin rinnalle.

Espoossa Kariya mätti komeat tehopisteet 22+27=49. Ensimmäisenä hän harmittelee vanhan seuransa katoamista liigakartalta ja toteaa sitten, että vanhoihin pelikavereihin törmää yhä tasaisin väliajoin.

»Olen nähnyt Laddy Kohnin Kaliforniassa, hän asuu siellä nykyään. Maalivahtimme Neil Littlen näin myös hiljattain, hän on nykyään Florida Panthersin skoutti. Jocke (Eriksson) on GM:nä Ruotsissa... Runkosarja sujui ihan hyvin, mutta hävisimme puolivälierissä Kärpille. Nautin ajastani Espoossa. Helsingin seudulla oli myös kiva asua», Kariya kertoo.

HIFK:n nykyinen apuvalmentaja, Bluesin pitkäaikainen hyökkääjä Kari Kalto hymyilee leveästi, kun hän kuulee, että Urheilulehti on tekemässä Steve Kariyasta erikoishaastattelua.

»Huikea tyyppi, jolla oli aina pilke silmäkulmassa, mutta silti hän oli tosikko. Meillä oli tosi hyvät välit. Se lähti oikeastaan korttiringistä. Samanlainen luonne hän oli sielläkin», Kalto virnistää.

Kalto muistaa, että Kariya oli kova keksimään lempinimiä. Marko Anttilan Stretsi ei ole ainoa elämään jäänyt nimi – Kalto nimittäin pyytää toimittajaa kysymään Kariyalta, muistaako hän vielä Bluesin hyökkääjän Pentti Nöyräsen lempinimen, joka sekin syntyi pelimatkoilla joukkueen bussin takaosaan pystytetyissä pokeripöydissä.

Muistaa. Ja nauraa sille makeasti: Tight Penny.

Kalto, Semir Ben-Amor ja Kariya muodostivat hyökkäysketjun syyskauden 2005 lopulla, jolloin Kariya voitti liigan marraskuun parhaan pelaajan palkinnon. Viimeistään se todisti kaikille, ettei kanadalainen pikkumies ollut loistanut Ilveksessä vain huippupelaajien siivellä.

»Harva varmaan odotti, että me pelaisimme yhdessä! Valmentaja Kari Heikkilä sekoitti kuitenkin ketjuja paljon, ja sellainenkin koostumus siitä syntyi. Heidän kanssaan oli hauska pelata», Kariya nauraa.

Kariya teki vaikutuksen Espoossa niin katsojiin kuin joukkuekavereihinkin periksi antamattomalla tyylillään ja valmiudellaan mennä ahtaisiin väleihin. Kerran kotipelissä SaiPaa vastaan taskukokoinen hyökkääjä taklasi 201-senttisen pakkijärkäleen Kristian Kudrocin laitaan ja sai valtavat suosionosoitukset.

Hän piti puolensa – ja omiensa puolta.

»Jengin jätkä, joka puolusti aina omia. Taistelijaluonne, joka oli fyysisesti tai vähintäänkin sitten sanallisesti aina jeesaamassa. Kovapäinen luonne. Lisäksi hän toi joukkueeseen sporttisuutta ja ammattimaisuutta. Ja teki tietysti järkyttävät tehotkin», Kalto kuvailee Kariyaa ja jatkaa.

»Ominaisuudet olivat sellaiset, että hänellä olisi varmasti ollut paremmat mahdollisuudet ottaa pelipaikka tämän päivän NHL:stä.»

Kari Kalto ja Steve Kariya pelasivat yhdessä kaudella 2005–06.

Koko oli haaste kaikille Kariyan veljeksille, joista vain vanhin eli Paul murtautui NHL-tasolle pysyvästi. Eikä vain murtautunut, vaan kohosi supertähdeksi, jonka tähteyttä himmensi vain hänen vaatimaton luonteensa sekä kotikasvatus, joka opetti veljekset olemaan nöyriä joukkueurheilijoita aina ja kaikkialla.

Kun muistaa Steve Kariyan tyylin kaukalossa ja kuulee vanhojen joukkuekaverien tarinoita hänen omistautumisestaan urheilijan elämälle, on vähän yllättävää kuulla, että teini-ikäisenä asiat olivat vielä toisin.

Kariya ei erottunut pikkupoikana tai varhaisteini-iässä kaukalossa tai ollut ikäluokkansa kärkipelaajia. Hän oli jopa vuoden pelaamatta 13-vuotiaana.

»Lätkä tai ylipäätään työnteko eivät tulleet minulle nuorempana luonnostaan. Sain siitä kovaa opetusta kotona. Löysin vasta myöhemmin oikeille raiteille. Pääsin pelaamaan hyvien valmentajien alaisuudessa ja lopulta pallo lähti pyörimään oikeaan suuntaan», Kariya kertoo.

Kariyan vanhemmat työskentelivät opettajina. Edesmennyt isä Tetshuhiko »T.K.» Kariya syntyi vuonna 1943 toisen maailmansodan aikaisella eristysleirillä, jonne Kanadan japanilaisväestö oli pakkosiirretty. Äiti Sharon on skottitaustainen kanadalainen.

»Opin paljon vanhemmiltani ja isoveljeltäni. Sanon aina, että suurin asia mitä Paulilta opin, oli työmoraali. Paul on huippulahjakkuus ja Hall of Fame -pelaaja, mutta hän nousi huipulle siksi, että paiski töitä kovemmin kuin kukaan muu. Kun ymmärsin sen teinivuosinani, silmäni aukesivat. Olen pitänyt asian mielessä siitä lähtien.»

Peli pakotti myös selviytymään. Kariya muistuttaa nousseensa pelaajaksi kahvakiekon aikaan, armottoman estämispelin kukoistaessa kaukaloissa.

»En voinut ottaa jalkaa kaasulta. Mitään muuta mahdollisuutta selviämiseen ei siinä pelissä ollut. Tiesin, että jos en tee enemmän töitä kuin isommat ja vahvemmat, en pärjää kaukalossa. Valinnanvaraa ei ollut.»

Kariya ei väistellyt yhteenottoja kaukalossa.

Steve Kariya teki asiat omalla tavallaan myös harjoituksissa. Kari Kalto ihmettelee yhä, mistä Kariyan harjoitusmetodeissa oli välillä kysymys.

Hän havainnollistaa Kariyan köyttäneen itsensä kuminauhoihin »aivan siksakkiin», tehneen samalla hengitysliikkeitä ja »pieniä tykytyksiä», joille muut pelaajat välillä naureskelivat. Samaan aikaan suomalaispelaajat kuluttivat aikaa puntteja nostellessa.

Kun kyse on Kariyasta, ei ole mitenkään yllättävää, että siksakkiinkin löytyy selitys, jonka takana oli A-luokan ammattilaisia.

Hän kärsi nivusvaivoista pelatessaan Albanyn AHL-joukkueessa ja kertoo tehneensä yhteistyötä maineikkaan fysioterapeutin Alex McKechnien kanssa, joka on tehnyt pitkän uran mm. Vancouver Canucksissa, Los Angeles Lakersissa ja vuodesta 2011 eteenpäin Toronto Raptorsissa.

»Yritin ottaa oppia tietyiltä ammattilaisilta, sillä lätkäpelaajan kroppa alkaa hajoamaan ennemmin tai myöhemmin uraa. Ne harjoittelutekniikat olivat siihen aikaan uusia ja erilaisia, mutta nykyään monien käytössä. Monet suomalaiset varmaan ajattelivat, että mitä helvettiä minä oikein touhuan», Kariya selittää ja naurahtaa.

Vaikka Kariya oli edelläkävijä joissain harjoitusmuodoissa, hän imi oppia myös täkäläisistä toimintatavoista.

»Opin silloin paljon suomalaisesta tavasta tehdä asioita. Se on paljon enemmän joukkueelle suunniteltua yhteistä tekemistä kuin Pohjois-Amerikassa. Tein kuitenkin monet asiat itsepäisesti sillä tavalla, joka minulle oli opetettu. Jokainen haluaa harjoitella omaan tapaansa.»

Espoosta Kariya lähti Ruotsin suurseuraan Frölundaan. Kovasta pelaajamateriaalista huolimatta joukkue ei menestynyt, ja toinen kausi Göteborgissa meni pilalle pahan olkapäävamman takia. Kariya pelasi pitkään puolikuntoisena, vaikka olkapäässä tuntui olevan puukko pystyssä.

Kunnon hoitoa löytyi lopulta kesken pelikauden Pohjanlahden toiselta puolelta. Paikat parsittiin kuntoon, pitkän kuntoutuksen ja kesän jälkeen Kariya teki sopimuksen HPK:hon. Siellä hän muodosti Jussi Makkosen kanssa tutkaparin. Makkonen pelasi uransa parhaan kauden ja voitti maalipörssin, Kariya nakutti 21+33=54 tehopistettä.

»Oli kiva olla taas terve ja pelata. Terveyttä arvostaa ihan eri tavalla sen jälkeen kun on kokenut kovia. Olin sen kauden valtaosin terveenä. HPK:ssa oli jalkeilla hyvä joukkue. Olimme kolmas tai neljäs runkosarjassa, mutta hävisimme puolivälierissä. Sielläkin oli monia hyviä pelaajia, esimerkiksi Tony Virta ja puolustajat Marko Tuulola, Jukka-Pekka Laamanen ja Mikko Mäenpää.»

Hämeenlinnasta Kariyan matka jatkui Jyväskylään.

Vuolaasti kaikkia Suomessa näkemiään kaupunkeja kehuva Kariya toteaa kuulostavansa varmaankin nauhurilta, joka toistaa samat ylisanat aina uudelleen. Kohteliaisuudet kuulostavat kuitenkin aidoilta.

JYPin kausi oli hyvä.

»Se oli ehkä paras joukkue, jossa sain Suomessa pelata. Taisimme voittaa pronssia. Se oli pienempi seura pienemmässä kaupungissa, mutta pelasimme kovaa. Risto Dufva oli hyvä valmentaja. Siellä oli oikeanlainen tekemisen kulttuuri, ja joukkue voittikin mestaruuden ennen tuloani ja vähän myöhemmin uudelleen (2012). Opin paljon», Kariya toteaa.

Steve Kariya talvella 2010 JYPin paidassa. Kausi jäi hänen viimeisekseen.

Jyväskylässä pelatun kauden jälkeen, keväällä 2010, koitti päivä, jonka Kariya muistaa yhä elävästi.

Päivä, jonka hän ei olisi halunnut tulevan ja jota hän ei odottanut tulevaksi vielä 33 vuoden iässä.

»Lääkäri ilmoitti, ettei minun pitäisi pelata enää kontaktilajia. Purskahdin itkuun.»

Syy tuomioon piili lonkkanivelten rustovaurioissa. Oli huoli, että jatkaessaan pelaamista Kariya tarvitsisi lonkan tekonivelen. Kun Kariya sitten kuntoutti itseään, hänelle tuli itselleenkin selväksi, ettei pelaamisesta tulisi enää mitään.

Hoitohuoneessa saamastaan opetuksesta hän on yhä kiitollinen.

»Lääkäri muistutti, että jääkiekko on vain osa elämääni, ja että minulla on yhä koko elämä elettävänä. En tiedä miten nykyään on, mutta silloin puhuttiin, että lonkan tekonivelet kestävät 20 vuotta. Jos sen voi välttää, useampaan sellaiseen leikkaukseen ei halua. Ajattelin kokonaisuutta. Nyt tässä käydessäni uraani läpi tiedän että se oli oikea päätös. Sain lääkäriltä viisaimman mahdollisen neuvon.»

Palataan vielä hetkeksi Espooseen. Siellä nimittäin nähtiin Steven jälkeen myös veljeskolmikon nuorin, keskushyökkääjä Martin Kariya, joka ei ehkä ollut ihan niin fyysinen kuin Steve.

Nopeutta riitti kuitenkin yhtä paljon kuin veljellään, samoin ymmärrystä pelistä. Kun Steve Kariya voitti SM-liigan pistepörssin Ilveksen riveissä keväällä 2005, Martin oli sarjan pistekuningas kaksi vuotta myöhemmin. Kariyat ovat yhä ainoa veljespari, joka on voittanut liigan pistepörssin.

Saavutus myhäilyttää Steveä. Hän sanoo olevansa ylpeä ennen kaikkea pikkuveljestään, joka ylsi Suomeen huonompitasoisten Aasian ja Norjan sarjojen kautta.

»Martin joutui todella taistelemaan saadakseen jalan oven väliin. Se oli loistoskouttaus Bluesilta antaa hänelle mahdollisuus. Ja hattua Martinille siitä, että hän vastasi huutoon», Steve Kariya sanoo.

»Tiedän, että Paul aina piikittelee Teemu Selännettä siitä, että minä ja Martin voitimme SM-liigan pistepörssin, Teemu ei. Se on heidän välisensä inside-läppä», Steve hymähtää.

Selänne oli Paul Kariyan tutkapari. Yhdessä he olivat NHL:n pelätyin duo viime vuosituhannen lopulla, vaikka muu Anaheim Mighty Ducksin miehistö oli heikkotasoinen.

Steve Kariyan Urheilulehdelle lähettämä tuoreempi kuva itsestään.

Kariyan veljekset jättivät siis kaikki jälkensä suomalaiseen jääkiekkoon tavalla tai toisella.

»Pelaajat unohtuvat nopeasti, mutta toivottavasti ihmiset jotka näkivät minun, Martinin ja Paulin pelaavan, nauttivat otteluiden katsomisesta. Yritin ja yritimme aina parhaamme.»

Yrittämisestä maksettiin myös hintaa. Paul ja Martin Kariya ovat kärsivät useista päävammoista, jotka lyhensivät heidän karriäärejään.

Steve Kariya toteaa, ettei kadu oman uransa osalta mitään. Ilman jääkiekkoa hän ja läheiset tuskin olisivat nähneet maailmaa ja tavanneet niin paljon eri ihmisiä.

»Kun pelasin Espoossa, äitini matkusti Suomeen ja näki samalla myös Martinia Norjassa. Äiti puhuu yhä kokemuksistaan Suomessa. Siitä miten hän matkusti siellä junalla, näki pelejä, tapasi muiden pelaajien vaimoja ja vanhempia. Hän muistelee samaa kuin mitä itsekin näin silloin: teillä on hieno maa, jossa asuu työteliäitä ihmisiä. Suomi on vaikuttanut merkittävästi myös siihen, millainen ihminen olen tänä päivänä.»