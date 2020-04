Ex-kiekkoilija Janne Puhakka aiheutti myrskyn kertomalla homoudestaan – puoli vuotta myöhemmin hän kertoo mitä siitä seurasi

Janne Puhakka kertoi puoli vuotta sitten koko Suomelle, että jääkiekossa on homoja. Hän ei kadu tunnustustaan, vaikka palaute ei ole pelkästään kehuvaa.

– Olet väärässä siinä, että homous tulisi nostaa esiin jääkiekossa ja urheilussa yleensäkin. Ihmiset ovat 95–98 % heteroseksuaaleja ja tämä on luonnon oma ominaisuus, eikä opetettu. Tähän ominaisuuteen sisältyy myös luontaisesti määrätynlainen vastenmielisyys homoutta kohtaan. Muutenhan ihmiset olisivat kaikki homoja.

Yllä oleva teksti on ote ainoasta negatiivisesta viestistä, jonka Janne Puhakka viime syksynä tallensi puhelimeensa. Viesti on pitkä ja huuruinen selonteko siitä, miten lähettäjän mielestä homoseksuaalisuus on luonnonjärjestyksen vastaista.

Muitakin kummallisia yhteydenottoja tuli, vihapostiakin, josta suuri osa oli uskonnollissävytteistä. Ne turaukset Puhakka poisti puhelimestaan ja unohti.

Viestit eivät hetkauttaneet tai satuttaneet häntä. Päällimmäisenä mielessä oli positiivinen tunne siitä, mitä hän oli tehnyt. Miten ihmiset olivat suhtautuneet häneen ja ottaneet viestin vastaan.

Taklasi kaapin auki

Lokakuun 20. päivänä vuonna 2019 Puhakka kertoi ensimmäisenä suomalaisena miesjääkiekkoilijana julkisesti homoseksuaalisuudestaan. Puhakka pelasi vuodet 2015–18 kestäneellä ammattilaisurallaan esimerkiksi SM-liigassa ja Mestiksessä. Pelivuosiensa aikana hän toivoi, että joku ”kokenut konkari” olisi tullut kaapista. Silloin Puhakka olisi voinut tukea häntä. Kun niin ei tapahtunut, hyökkääjän oli alettava itse edelläkävijäksi pelien päätyttyä – myös maailmanlaajuisesti.

Janne Puhakka Lauttasaaressa kevään ensi auringossa 2020.

Aktiiviuraansa jatkava tanskalaismaalivahti Jon Lee-Olsen ehti tulla kaapista joitakin päiviä Puhakkaa aiemmin. Muita julkisesti homoseksuaaleja miespuolisia ammattilaisurheilijoita oli vain kourallinen: uimarit Ian Thorpe ja Ari-Pekka Liukkonen, NBA-koripalloilija Jason Collins ja jenkkifutari Michael Sam.

Puhakka ei kertonut homoudestaan spontaanisti: ulostulo oli suunniteltu harkiten ja taiten.

Ensin julkaistiin pitkä haastattelu Helsingin Sanomissa. Sitten Puhakka vieraili Ylen aamutv:ssä ja antoi televisiohaastattelun Urheiluruudulle.

Viesti oli selkeä kaikissa kanavissa. Puhakka on homoseksuaali, mutta kyse on yksittäistä pelaajaa laajemmasta ilmiöstä. Jotkut jääkiekkokulttuurissa toimivat ovat olettaneet, ettei lajissa ole seksuaalivähemmistöjä. Oletus on väärä ja voi ahdistaa homoseksuaaleja kiekkoilijoita.

Lajin, jonka luonteeseen kuuluu maskuliiniseksi mielletty fyysisyys, pitää avartua henkisellä puolella, jotta tulevilla pelaajasukupolvilla olisi helpompaa. Jääkiekossa on tilaa erilaisuudelle. Lätkänpelaajalle ei ole yhtä nuuskapussin kokoista muottia.

Puhakka sai HS-jutun jälkeen 99-prosenttisesti hyvää palautetta.

Hesarin jutun ilmestymistä edeltävänä iltana Puhakkaa jännitti. Hän oli julkaissut itsestään valokuvan Instagramissa yhdessä kumppaninsa kanssa jo kesällä, mutta nyt valokeila oli valtavasti isompi, käytännössä maanlaajuinen. Hän luki juttua läpi miettien, oliko teksti hänen näköisensä, vaikkei muutoksia enää ehtinyt tehdä. Kiinnostaisiko hänen tarinansa ketään vai oltiinko Suomessa jo totuttu seksuaalivähemmistöjen kokemuksiin? Puhakka odotti kovasti aamua. Siitä huolimatta hän nukkui yönsä hyvin.

Herätessä viestejä oli tullut paljon. Moni viesteistä oli pitkiä, koskettaviakin. Lähettäjien joukossa oli ihmisiä, jotka eivät kuuluneet lähimpiin ystäviin. Kun Puhakka avasi sosiaalisen median, hän näki, että monet julkisuuden henkilöt olivat jakaneet HS:n jutun.

– Huomasin, että olen puhunut hyvän asian puolesta, Puhakka, 25, kertoo puolisen vuotta myöhemmin Urheilulehdelle.

Janne Puhakka entisessä työpaikassaan Espoon jäähallissa.

Palautetta tulee edelleen, sähköpostitse ja puhelimitse. Tärkeimpiä ovat viestit, joissa joku kertoo uskaltaneensa kertoa homoudestaan vanhemmilleen tai ystävilleen Puhakan esimerkin innoittamana. Joku toinen ei vielä ole voinut puhua, mutta on kokenut saaneensa kiekkoilijan tarinasta apua. Monet viestien lähettäjistä ovat nuoria ihmisiä, iso osa ulkomailta.

– Kaikki konkreettiset tavat, joilla olen pystynyt auttamaan muita, ovat olleet minulle koskettavin asia.

Uusia tuulia ja vanhaa tuttua

Talven aikana Puhakan elämä ei ole mullistunut dramaattisesti. Arki on samanlaista kuin ennenkin, joskin helpompaa. Moni kanssaihminen on lukenut hänen tarinansa, eikä omaa elämäntilannetta tarvitse ottaa esiin kiusallisella tavalla. Kumppaninsa kanssa hän on saanut jatkaa elämää ilman hämminkiä.

Suurimmat mullistukset ovat liittyneet työelämään. Julkisuus on tuonut uusia työmahdollisuuksia, jotka hän on ottanut ilolla vastaan. Julkisuus on lisännyt vientiä myös elämän kevyemmällä saralla. On tullut kutsuja erilaisiin tapahtumiin. Puhakka puolisoineen on myös tunnistettu muutaman kerran ja ihmiset ovat tulleet juttelemaan. Se on tuntunut mukavalta.

Puhakka olisi aktiiviurallaan toivonut, että joku kokeneempi kiekkoilija olisi kertonut homoseksuaalisuudestaan. Kun niin ei käynyt, Puhakan oli toimittava itse.

Tärkeimmältä tuntuvat silti jääkiekkoon ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvät työt ja tunnustukset. Puhakalla on käynnissä muutama projekti nuorisotyön parissa.

Jääkiekon maailmassa hänen statuksensa on vaihtunut lyhyen uran tehneestä entisestä ammattilaisesta soihdunkantajaksi, jolle tarjotaan erilaisia edustustilaisuuksia. Viime syksynä Puhakka kutsuttiin Turun Palloseuran pride-otteluun.

Kun Ruotsin jääkiekossa vietettiin pride-viikkoa, Puhakkaa haastateltiin. Helmikuussa pelatussa Save Pond Hockey -turnauksessa Helsingissä hän pelasi SM-liigan alumnijoukkueessa, jonka muodostivat miesten ja naisten liigojen entiset tähtipelaajat. Vuosittainen pipolätkäturnaus keskittyy vastustamaan ilmas­ton­muutosta.

– Save Pond Hockey -turnaus oli minulle iso juttu, koska SM-liiga pyysi siihen mukaan. Toivottavasti saan olla jatkossakin mukana, koska osallistuminen oli tosi siistiä, Puhakka kiittelee.

SM-liigalta vei aikansa ottaa yhteyttä Puhakkaan lokakuisen ulostulon jälkeen tai huomioida hänen tarinaansa julkisesti. Tällä hetkellä hänellä on ”hyvä keskusteluyhteys” liigaväkeen. Puhakka on innokas auttamaan, jos jääkiekon pääsarja tarvitsee hänen neuvojaan seksuaalisen tasa-arvon tai vähemmistöjen huomioimisen suhteen.

– En osaa sanoa tarkalleen, onko aihe siirtynyt SM-liigan agendalle. Saa nähdä, jatkammeko jonkinlaista yhteistyötä. Minusta se olisi kivaa.

Puhakka ei voi jäädä yksin

Jännityksen ennen Helsingin Sanomien jutun julkaisua ymmärtää. Puhakka laittoi itsensä likoon. Hän altisti oman elämäntarinansa julkiselle tarkastelulle, jotta voisi saavuttaa itseään isompia tavoitteita.

Tavoitteita oli kaksi. Ensimmäinen oli jo mainittu silmien avaaminen jääkiekkomaailmassa ja päiden kääntäminen ihmisiltä, joiden mielestä seksuaalisuudesta ei tarvitsisi puhua lajin piirissä.

– Seinä on kaadettu, muurinmurtaja toteaa.

Toinen tavoite liittyi jääkiekkoileviin nuoriin, joihin Puhakka toivoo kohdistettuja toimenpiteitä. Häntä itseään seksuaalisuuden kysymykset alkoivat mietityttää murrosiässä. Nuoret pitäisikin tavoittaa oikealla hetkellä.

Maaliskuussa julkaistiin tavoitteeseen liittyvä Oulun ammattikorkeakoulun Luota itseesi -kampanjavideo, jossa kuvataan alakouluikäisten poikien lätkäkoppia. Yhtä pelaajaa kiusataan homouden takia. Puhakka toimii videolla kertojana:

– Jääkiekossa homoseksuaalisuus on edelleen tabu. Urheilumaailmassa mulle oli vaikeaa, kun ei pystynyt olemaan oma itsensä eikä puhumaan aiheesta. Päätin jakaa mun tarinan, jotta maailma voisi olla yhdenvertainen tulevaisuudessa.

Urheilulehdelle hän sanoo nyt, että on jokaisen oma asia, haluaako jakaa oman tarinansa.

– Toivon, että jos tulevaisuuden joukkuepalavereissa joku haluaa avoimesti kertoa seksuaalisuudestaan, hän voi sen tehdä. Ettei tarvitse kipristellä kauden aikana. Toivon, että oma toimintani on jollakin tavalla helpottanut kynnystä.

Janne Puhakka työskentelee nykyään suomalaisessa urheiluvälinekonsernissa.

Puhakan saamaa mediahuomiota käsitellään viime tammikuussa julkaistussa Nuorisotutkimusseuran teoksessa ”Siitä on pikemminkin vaiettu” – Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Teokseen artikkelin kirjoittanut Seta ry:n koulutusasiantuntija Marita Karvinen totesi, etteivät yksittäisten urheilijoiden ulostulot riitä edettäessä kohti aitoa yhdenvertaisuutta.

Karvinen näkee, että urheileville nuorille Puhakan kaltaiset esikuvat ovat tärkeitä. Keskustelua tarvitaan kuitenkin kaikilta, erityisesti urheilumaailman toimijoilta.

– Puhetta tarvitaan joka tasolla: Olympiakomiteassa, lajiliitoissa, seuroissa, hallitusten kokouksissa, pukukopeissa, vanhempainilloissa, katsomoissa, Karvinen kirjoittaa ja jatkaa.

– Keskustelujen myötä avautuu myös ymmärrys siitä, mitä voivat olla ne konkreettiset teot, joilla urheilumaailman yhdenvertaisuutta kehitetään niin, että myös homot voivat olla meitä.

Karvisen mukaan konkreettiset teot voisivat olla esimerkiksi julkilausumia, yhdenvertaisuussuunnitelmia, toimintaohjeita, yhteistyötä ja koulutusta.

Puhakkaa ei pidä jättää kantamaan soihtuaan yksin.

Seksuaalisuuden käsittely osaksi valmennusta

Puhakalla itsellään on jo yksi konkreettinen ehdotus teoksi, jolla yhdenvertaisuutta voisi parantaa jääkiekossa.

Hän käyttää vertauskohtana ravintovalmennusta. Jääkiekkoliiton leireillä nuoria opetetaan esimerkiksi syömään oikein. Aivan samalla tavoin kasvavan urheilijan psykologia ja seksuaalisuus tarvitsevat ohjeistusta.

– Se, että voi olla oma itsensä, pitää tuoda mukaan, jos leireillä puhutaan psykologisista asioista. Olen miettinyt, että minun juttuni voisi olla puhuminen nuorille lätkäleireillä ja kouluissa, Puhakka sanoo.

Vaikkeivät yksittäisten urheilijoiden ulostulot muutakaan maailmaa yhdenvertaiseksi yhdellä laukauksella, Puhakka toivoisi kaltaisiaan lisää julkisuuteen. Jos NHL-pelaaja kertoisi aktiiviuransa aikana olevansa homoseksuaali, teko ravisuttaisi jääkiekkoa lajina maailmanlaajuisesti.

Puhakan elämä on helpottunut, kun tutut ihmiset tuntevat hänen elämäntilanteensa.

Puhakka selittää elävästä elämästä poimitun esimerkin avulla, miksi se olisi tärkeää. Hän oli taannoin syömässä KHL:ssä pelaavan venäläisen ystävänsä kanssa. Kaveri kysyi Puhakalta illallisen ääressä, onko hänellä tyttöystävää. Puhakka huomasi, ettei kaveri ollut viime aikoina seurannut hänen sosiaalista mediaansa.

Tilanne muuttui ravintolan pöydän ääressä kiusalliseksi. Puhakka kertoi suoraan olevansa homo. Pelaaja hämmentyi ja sanoi, ettei hänen maassaan koko asiaa ole edes olemassa. Seurasi pitkä keskustelu, jonka jälkeen venäläispelaaja sanoi ymmärtävänsä Puhakkaa, mutta ei osannut käsitellä asiaa, koska oli kasvanut erilaisessa kulttuurissa. Puhakka huomasi taas itselleen tutun epäkohdan: omana itsenään oleminen voi vaikeuttaa jääkiekossa työnsaantia.

– Jos joku pelaa Suomessa ammatikseen, tavoite on usein Suomen rajojen ulkopuolella. Kun NHL:ään on vaikea päästä, KHL on monille silloin vahva vaihtoehto. Jos puhut homoudesta julkisesti Suomessa ja yrität sitten hakea työpaikkaa Venäjältä, tilanne on taas todella paljon haastavampi.

Puhakka Bluesin pelipaidassa SM-liigajäillä syksyllä 2015.

Espoon Bluesissa liigaa pelatessaan Puhakasta tuntui, että hän oli pukukoppien ainoa homo. Nyt hän tietää, ettei ole yksin. Puhelimeen tulleet viestit osoittavat, että jääkiekkoa pelaa Suomessa moni seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluva. Vaikka yksikään nykyinen ammattilaispelaaja ei ole kertonut Puhakalle homoudestaan, hän uskoo senkin päivän koittavan.

– Veikkaan, että se on keskustelu, joka käydään kasvokkain.

Puolisen vuotta sen illan jälkeen, kun Puhakka luki jännittyneenä itsestään kertovaa Hesarin juttua läpi yhä uudelleen, hänestä tuntuu, että rohkeus oli kaiken arvoista.

– Ei ole missään vaiheessa tullut fiilistä, että kunpa koko jutun voisi perua. En muuttaisi mitään.