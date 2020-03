Tiedätkö Marina Granovskaian? Oligarkin luottonainen juonii miljardisopimuksia ja vetelee lankoja kulisseissa

Marina Granovskaiaa kuvaillaan jalkapallon vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi. Mutta mitä hänestä tiedetään?

Marina Granovskaia ei puhu, mutta näkyy.

Kun Chelsea solmii merkittävän pelaaja- tai valmentajadiilin, pöydän takana on uuden hankinnan lisäksi venäläis-kanadalainen Granovskaia.

Siihen nähden että häntä kuvaillaan jalkapallomaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi, Granovskaian ympärillä on mystisyyden verho. Granovskaia ei ole ikinä antanut haastattelua medialle ja pitää tiukasti huolta yksityisyydestään.

Jopa Chelsean kotisivuilla häntä kuvaillaan vain lyhyesti ja pintapuolisesti. Silti häntä pidetään länsilontoolaisseuran bisnesaivoina, voimahahmona ja Roman Abramovitshin oikeana kätenä, johon omistaja luottaa kuin vuoreen.

Mitä Granovskaiasta lopulta oikein tiedetään?

Hän syntyi tammikuussa 1975 Moskovassa ja päätti opintonsa paikallisessa musiikkilukiossa 1990-luvun alussa, noin puoli vuotta Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen.

Moskovan valtionyliopistosta Granovskaia valmistui vieraiden kielten laitokselta 1997, minkä jälkeen hän aloitti liki välittömästi työt öljy-yhtiö Sibneftillä. Tuolloin syntyi luottamuksellinen suhde Abramovitshin ja Granovskaian välillä, mikä muuttaisi myöhemmin myös englantilaista jalkapalloa.

Abramovitshin luottamusta Granovskaiaan on kuvailtu ehdottomaksi. Tämä näkyi konkreettisesti muun muassa kesällä 2013, kun Jose Mourinho palkattiin toiselle kierrokselle Chelseaan. Granovskaia vakuutti vastahakoisen Abramovitshin managerivärväyksestä ja toimi rauhanvälittäjänä kaksikon välillä.

– Hän on se, joka käyttää valtaa Chelseassa. Roman luottaa Marinaan. Hän ei halua säteillä parrasvaloissa, mutta ei ole epäilystäkään siitä, kuka on vallan kahvassa seurassa, brittilehti Evening Standardin lähde kuvaili vuonna 2014 Granovskaiasta piirretyssä henkilökuvassa.

Abramovitsh ei olisi palkannut Mourinhoa uudelleen ilman Granovskaian vakuutteluja. Abramovitshin ja Mourinhon suhde oli päättynyt syksyllä 2007 epämääräisissä olosuhteissa, ja kitkaa oli jäänyt puolin jos toisin.

– Romanille oli kova pala palkata Jose uudelleen, vaikka fanit ja pelaajat vaativat sitä. Marina oli henkilö, joka näytti vihreää valoa ja suorastaan vaati Mourinhoa seuraan, samainen lähde paljasti.

Granovskaia muutti Lontooseen sen jälkeen, kun Abramovitsh osti Chelsean vuonna 2003. Omistajan apulaisena hän on toiminut vuodesta 2010 ja seuran hallituksessa 2013 alkaen.

Vaikka Guy Laurence on ollut helmikuusta 2018 Chelsean toimitusjohtaja, Granovskaia on näytellyt avainroolia siirtomarkkinoilla viime vuosikymmenen alusta asti.

Manchester Unitedin silloinen manageri Jose Mourinho tervehti Marina Granovskaiaa Englannin cupin loppuottelussa 2018. Granovskaia vaikutti voimakkaasti siihen, että Mourinho sai kaksi mahdollisuutta Chelseassa.

Granovskaia on junaillut myös isompia prosesseja seurassa. Granovskaia rakensi suhteita hollantilaiseen Vitesseen, jonka kautta moni Chelsean nuori pelaaja on hakenut uralleen vauhtia. Hän oli myös operoimassa muuttoa seuran uuteen Cobhamin treenikeskukseen, joka avattiin vuonna 2007 ja on tunnustettu yhdeksi maailman laadukkaimmista.

Kaikki tämä vuosituhannen ensimmäisellä kymmenyksellä tehty työ sementoi asemaa Chelseassa ennen siirtymistä 2010 Abramovitshin avustajaksi.

Neuvottelutaitojaan Granovskaia osoitti sitomalla urheiluvaatejätti Niken yli miljardin euron arvoisella paitasponsorisopimuksella Chelseaan 2032 asti. Sopimusneuvotteluissa häntä on kuvailtu kovaksi kovimpiakin vastaan. Kun kesällä 2014 kapteeni John Terry oli tyytymätön saamaansa sopimustarjoukseen, Granovskaian väitetään vastanneen koruttomasti ”ota tai jätä”. Terry otti.

Granovskaia on ollut pääarkkitehtina Chelsean suurimmille pelaajakaupoille 2010-luvulla: Muiden muassa Fernando Torresin ja Diego Costan hankinnoissa kuten David Luizin tai Marcos Alonson värväämisessä.

Thibaut Courtois, joka siirtyi kesällä 2018 Real Madridiin, on kertonut yksityiskohtaisemmin neuvotteluista Granovskaian kanssa. Yksikään pelaaja tai valmentaja ei ole seuraa suurempi, jos valittu linja ei miellytä.

– Se, että Marina on kova neuvotteluissa, ei ole mitenkään poikkeavaa. Haastavin työ jalkapallossa on niillä, jotka neuvottelevat sopimuksista ja siirroista, Courtois on kommentoinut belgilehti HLN:lle.

Courtois ilmoitti jo maaliskuussa 2018, että haluaisi siirron Espanjaan, koska ei ehtinyt nähdä Madridissa asuvia lapsiaan.

– Löydätkö paikan itsellesi, Marina kysyi minulta. Voit olla varma, oli vastaukseni. Sitten annamme sinun mennä ja etsimme korvaajan, Marina sanoi.

Samana päivänä kun Real Madridjulkisti sopimuksen Courtoisin kanssa, Chelsea julkisti hankkineensa maalivahtien maailmanennätyshinnalla Kepa Arrizabalagan.

Granovskaian hiljaisuus median suuntaan nousee puheenaiheeksi aina silloin tällöin. Kun Alonso teki 2018 jatkosopimuksen Chelseaan, Granovskaia lausui seuran tiedotteessa 43 sanaa, mikä oli liki ennätyspitkä puheenvuoro siirtomarkkinoiden neroksi ristityltä johtajalta.

Niitä sanoja ei tarvinne toistaa – ne tyhjensivät kliseepankin sopimuspelaajan kehumisessa.

Se on tapa, jolla Chelsean johtoporras on toiminut Abramovitshin aikakaudella. Venäläismiljardööri on ollut Granovskaian tapaan varsin haluton puhumaan julkisesti.

Kun Frank Lampard palkattiin viime kesänä Chelseaan, sopimustiedotteen yhteiskuvassa istui tuttuun tapaan Granovskaia. Kun Abramovitsh on jäänyt viime vuosina entistä etäisemmäksi ja raporttien mukaan ottanut etäisyyttäkin Chelsean pyörittämiseen, Granovskaia on seuran arjessa entistä isommassa roolissa.

Lampard tapasi myös Abramovitshin sopimusneuvotteluissa, mutta Granovskaia tarjosi lopulta kolmevuotista kontrahtia Derbyn managerille noin 6,3 miljoonan euron vuosiansioilla.

Veto oli hyvä, sillä Granovskaia ymmärsi seuralegendan merkityksen fanien suuntaan ja potentiaalin johtajana.

Chelsean viime vuosien manageriralli on ollut monelta osin Granovskaian käsialaa. Kun Antonio Conte käytti toisella ja viimeiseksi jääneellä kaudellaan 2017–18 lehdistötilaisuuksia vierittääkseen vastuuta heikoista tuloksista johtoportaalle, Granovskaia teki selväksi, että italialainen saa lähteä.

Granovskaian viimeinen sana siirtomarkkinoilla ei ole miellyttänyt voimakastahtoisia managereita. Conte puhui usein kryptisesti ”seuran päätöksistä siirtomarkkinoilla”. Maurizio Sarri taas vaati ehdottomaan pelitapaansa sopivia pelaajia kuten Gonzalo Higuainin lainaamista Juventuksesta.

Granovskaia pistää valmentajan pään vadille, jos tulos ei miellytä ja ilmapiiri stadionilla käy tukalaksi. Sarri sai lähteä kauden jälkeen ja Lampardin palkkauksessa painoi viesti fanien suuntaan. Lampardin ja Granovskaian välejä on kuvailtu läheisiksi ja yhteistyökykyisiksi, mutta ensimmäiset myrskyn merkit nousivat ilmaan tammikuussa.

Chelsea ei hankkinut siirtoikkunassa pelaajia, vaikka oli vapautunut hankintakiellosta. Lampard ei pitänyt tästä ja teki asian selväksi. Päävalmentaja halusi hyökkääjän, koska Olivier Giroud ja Michy Batshuayi eivät kuulu hänen suosikkeihinsa.

– Raha-asiat eivät kuulu työhöni, mutta minun täytyy olla rehellinen. Juuri nyt tarvitsemme lyhyen aikavälin rekrytoinnin, Lampard kommentoi varsin suorasukaisesti Granovskaian suuntaan ennen siirtoikkunan umpeutumista.

Hankintoja ei tullut – hyökkäykseen tai muillekaan pelipaikoille. Pian sen jälkeen Tammy Abraham loukkaantui pitkäksi aikaa.

Frank Lampardin on yleisesti uskottu saavan paljon anteeksi seuralegendan statuksensa vuoksi. Brittiläinen urheilutoimittaja, suosittua The Tranfer Window -podcastia pitävä Duncan Castles kuitenkin muistutti, että Granovskaia on se henkilö, jonka yli edes Lampard ei kävele.

Tulokset kentällä ovat yksi asia, mutta tapahtumat kulisseissa tärkeitä nekin.

– Lampardin täytyy olla eniten huolissaan Granovskaiasta, Castles kommentoi siirtoikkunan umpeuduttua ja jatkoi.

– Lampard testasi voimiaan Granovskaiaa vastaan tässä siirtoikkunassa ja selvisi kamppailusta parhaimmillaankin maalittomalla tasapelillä.Abramovitsh ja Granovskaia ovat luoneet Chelseasta menestysseuran. Länsi-Lontoossa on juhlittu vuodesta 2003 lähtien viidesti mestaruutta ja oltu kolmea kautta lukuun ottamatta aina neljän sakissa. Mestarien liigan joukkue on voittanut kerran ja selvinnyt viidesti välieriin.

Samalla Granovskaia on luonut urheilullisesti lyhytjännitteistä tulos tai ulos -ilmapiiriä. Penkin päässä on käynyt 12 eri manageria. Kaikki pestit ovat päättyneet enemmän tai vähemmän kireissä tunnelmissa.

Legendastatus suojaa Lampardia tiettyyn pisteeseen asti. Jos näkemykset siirtopolitiikasta ajautuvat ristiriitaan Granovskaian kanssa, ei ole epäselvyyttä, kumpi lähtee, vaikka tuloksillakin on toki väliä. Chelsea on hävinnyt Lampardin avauskaudella jo 9 ottelua, joista 5 kotikentällä.

– Jos Granovskaia ei usko Lampardiin, kotipeleissä ei kulje ja ennen kaikkea seura jää Mestarien liigan ulkopuolelle, hän voi rohkaista Abramovitshia ottamaan kantaa manageritilanteeseen, Castles kommentoi.

Varmaa on, että valokeila Chelseassa osoittaa jatkossakin päävalmentajaan, pelaajiin ja Abramovitshiin. Käytännön valtaa pyörittää kuitenkin hiljainen voimahahmo Moskovasta.

