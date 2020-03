New Yorkiin muutto oli Tiina Stenille shokki – pelkäsi ystäväänsä: ”Danielle on nyt nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari”

Tiina Sten kiersi ulkomailla pitkään koripalloilijana.

Tiina Sten, 34, on tunnettua koripallosukua, mutta itsestään selvää ei ollut, että hänestä tuli koripalloilija.

– Kun lapsena olin isäni peleissä, olin Samppalinnassa enemmän kiinnostunut paikan vihreistä verhoista kuin itse pelistä. Mikrotytöissä ehdin lopettaakin 6–7-vuotiaana. 8-vuotiaana aloitin pelaamisen kuitenkin uudestaan ja hurahdin siihen täysin, Sten muistelee.

Sten ehti pelata Turun Riennon edustusjoukkueessa kaksi kautta ja voittaa A-tyttöjen Suomen mestaruuden ennen kuin hän lähti Yhdysvaltoihin St. John’sin yliopistoon New Yorkin Queensiin syksyllä 2004.

– Alku St. John’sissa oli kulttuurishokki, kun olin asunut siihen asti turvallisessa Turussa.

Sten valmistui psykologian kandidaatiksi, mutta koripallo oli yliopistossa pääroolissa.

– Siskoni Minna oli myös New Yorkissa. Emme kuitenkaan välimatkan takia asuneet siellä yhdessä. St. John’s oli sellainen elämänkoulu, että tiesin sen jälkeen pärjääväni missä tahansa. Suurin osa joukkueemme pelaajista oli kotoisin Bronxista ja Harlemista. Joukkueessa oli Danielle Perkins, jota suorastaan pelkäsin ensimmäiset puoli vuotta. Meistä tuli kuitenkin ystävät, ja hän otti minut siipiensä suojaan. Danielle on nyt nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari.

Sten pääsi myös WNBA-draftissa Los Angeles Sparksin testileirille keväällä 2008.

– Kutsu oli yllätys. Minua ennen suomalaisista vain Taru Tuukkanen ja Reetta Piipari olivat saaneet kutsun. Mukana olivat loppuvaiheessa myös Lisa Leslie ja Candace Parker, joiden kanssa jouduin tai pääsin samaan pienryhmään. Olin siellä sisäpelaajana, mutta minulle sanottiin, että voisin joskus tulla uudestaan kokeelle ulkopaikan pelaajana.

Sten ei mennyt koskaan testileirille, vaan pelasi Euroopassa lopulta mittavan ammattilaisuran.

Tiina Sten maajoukkueessa 2012.

Syksyllä 2008 Sten aloitti Espanjan liigan Las Palmasissa, jossa luotsina toimi Suomen päävalmentaja Domingo Diaz.

– Kanariansaarilla oli kiva olla, vaikka jouduimmekin lentämään koko ajan. Syksyn pelasin todella hyvin, mutta Diazin maajoukkuepesti päättyi ja maajoukkueen tammikuun karsintarupeama vaikutti kevään peliaikaan, kun seura oli hankkinut pelaajia.

Seuraavan kauden Sten pelasi Zaragozassa, joka oli sarjassa neljän joukossa ja eurocupissakin pitkällä. Stenillä tuli kuitenkin ongelmia espanjalaisen agenttinsa kanssa, ja hän lähti nopealla aikataululla seuraavaksi vuodeksi Kreikan liigan Panioniosiin.

– Yhä on Kreikasta puolet palkasta saamatta. Minulla on yhä avaimet Ateenan kämppään panttina, mutta muuten aika Kreikassa oli hyvä kokemus. Meno siellä oli tosin kaaosta. Esimerkiksi Panathinaikosin fanit heittelivät meitä tuhkakupeilla.

Kreikasta Sten siirtyi Espanjan liigan La Ceuhun.

– Halusin takaisin ammattimaisempaan ympäristöön. Pelasin siellä peruskauden, mutta maajoukkueessa meni hyvin. Kun en ollut enää nuori, hyväksyin Wasserburgin tarjouksen, joka ei ollut taloudellisesti paras, mutta urheilullisesti mielenkiintoinen.

Wasserburgissa Sten voitti neljä Saksan mestaruutta. Siellä peliura myös loppui 2016.

– Emme hävinneet viimeiseen pariin vuoteen yhtään peliä, joten se oli tavallaan vähän hölmöäkin. Saimme kritiikkiä siitä, että voittamisemme oli tylsää sarjan kannalta.

Maajoukkueessa Sten oli muun muassa mukana Bulgarian-pelimatkalla EM-karsinnoissa, josta tuli mukana kampylobakteeri. Joukkue joutuikin muutamaksi päiväksi eristykseen Pasilan Holiday Inniin.

– Lopettaessani olin suhteellisen nuori, mutta kroppani oli rasitusvammojen piinaama. Kun maajoukkueen kanssa ei päästy EM-kisoihin, lopettaminen oli helppoa. Olin viettänyt 12 vuotta matkalaukkuelämää, joten halusin Turkuun omaan kämppääni.

Sten aloitti nopeasti Vierumäellä urheilumanagerin opinnot. Hän suoritti myös markkinointiviestinnän ammattitutkinnon aikuiskoulutuskeskuksessa. Sten pääsi harjoitteluun Viestintäliigaan, jossa hän on nyt työskennellyt kolmisen vuotta. Nykyinen titteli on asiakkuus- ja projektipäällikkö.

Sten on ollut myös Kansainvälisen koripalloliiton koulutusohjelmassa, jonka kautta hän pääsi suorittamaan Newcastlessa kauppatieteen maisterin tutkinnon. Sten on samalla vetänyt Fiballe Sloveniassa kesäisin naiskoripallon leiriä. Siellä hän on ollut tapahtumajohtajana.

Sten pyörittää lisäksi kesäisin Kisakalliossa tyttöjen korisleiriä yhdessä siskonsa Minnan kanssa. Sten on ollut myös Koripalloliiton hallituksessa viime syksystä lähtien.

