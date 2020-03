Video kiekkolupauksen konttausharjoituksesta pysäyttää – Tonin, 20, elämä mullistui yhdestä iskusta päähän: ”Häpeä pyöri ajatuksissa”

Toni Toivonen, 22, sai iskun päähänsä A-juniorien jääkiekko-ottelussa puolitoista vuotta sitten. Hänen elämänsä ei ole ollut sen jälkeen entisellään.

Toni Toivonen muistaa päivämäärän 3.11.2018 ikuisesti. Mutta vain päivämäärän, sillä muut muistikuvat ovat pyyhkiytyneet lähes kokonaan pois.

Pelataan TuTon ja Ilveksen välistä kamppailua A-juniorien SM-liigassa. Ensimmäinen erä, Ilves johtaa Kupittaalla 1–0. Toivonen, 20, on oman kenttäalueen kulmauksessa. Kohti tulee TuTon pelaaja, jota pienikokoinen, hyvin luisteleva Ilveksen hyökkääjä yrittää kiekon pois pelattuaan väistää, mutta vastustaja ojentaa kätensä kohti Toivosen päätä.

TuTon silloinen valmentaja Elmo Aittola muistaa taklauksen, joka ei videonauhan perusteella näytä erityisen kovalta. Hyökkääjän nyrkit osuvat Toivosen väistöliikettä tekevän pään sivuun ja todennäköisesti voimistavat heilahdusliikettä sivuttain.

– Se oli turha ja tyhmä taklaus suoraan päähän, Aittola sanoo.

Taklaaja saa kahden minuutin rangaistuksen väkivaltaisuudesta. Toivonen kumartuu iskun saatuaan ja lähtee hoipertelemaan vaihtoon. Se on todennäköisesti viimeinen kerta, kun hän on kaukalossa jääkiekkoilijana.

– En muista tapahtumasta mitään, mutta videon ja joukkuekaverien kertoman perusteella sain kiekon laitaan ja heitin sen lasin kautta pois alueelta. Joku tuli kohti, mutta en ehtinyt väistää. Taklaaja tuli kädet ylhäällä ja osui päähän, Toivonen kertoo.

Taklaustilanne on nähtävissä videolta, joka on artikkelin ohessa. Videolla näytetään myös, miten Toivonen joutui opettelemaan uudelleen konttaamista loukkaantumisensa jälkeen.

” Välähdyksenomaisesti muistan olleeni penkillä ihan sekaisin.

Taklauksen jälkeisistä tapahtumista Toivonen muistaa välähdyksiä, joista osa saattaa perustua hänelle myöhemmin kerrottuun. Hän ei osaa sanoa.

– En muista luistelleeni vaihtopenkille, mutta välähdyksenomaisesti muistan olleeni penkillä ihan sekaisin. Sitten muistan oksentaneeni pukukopissa. Muistan laittaneeni viestiä tyttöystävälle kertoakseni oksentamisestani, Toivonen kertaa.

– Erän päätyttyä TuTon lääkäri vei minut johonkin huoneeseen. En muista yhtään mitä lääkäri teki. Bussimatkasta kotiin muistan sen, että makasin penkillä. Kivuista pelin jälkeen tai bussissa en muista mitään.

Siitä marraskuun alun päivästä 2018 alkoi nuoren kiekkoilijan helvetti, joka ei vielä maaliskuussa 2020 näytä loppuvan.

Ei ollut ensimmäinen

Aivovamma ei ollut Toivoselle ensimmäinen. Hän muistelee niitä olleen neljästä kuuteen. Lukema on epätarkka, koska kaikkia ei ole diagnosoitu aivovammoiksi. Ennen kohtalokasta törmäystä edellinen sattui Porissa 26. marraskuuta 2016.

– Se hoidettiin hyvin, katsottiin tasapainoa myöten kaikki. Ongelmia ei ollut, ja pääsin varoajan jälkeen ensin treenaamaan ja sitten pelaamaan. Kävin Helsingissä tarkistuttamassa myös silmät.

Toni Toivonen edusti Ilvestä A-juniorien SM-sarjajoukkueeseen saakka.

Kaikkien tärskyjen kohdalla Toivoselle ei tehty yhtä tarkkoja tutkimuksia. Hän joutui alle 170-senttisenä pelaajana usein taklatuksi.

– Muistaakseni yleensä tehtiin vain pyörätesti, kestääkö rasitusta ja ettei tule huonoa oloa. Sen kun läpäisi, pääsi kevyen treenin kautta pikkuhiljaa takaisin normaaliin treeniin.

Kupittaan tällin jälkeen Toivonen päätettiin tutkia, kun toipuminen ei edis­tynyt.

– Ehdin olla kotona kaksi päivää ennen kuin sain ajan Ilveksen liigajoukkueen lääkärille Frederick Weitzille. Kotona ollessani aloin tuntea väsymystä, huimausta ja pääkipua. Lähes koko näkökentässä oli kaksoiskuvat. Weitzin vastaanotolta sain lähetteen UKK-instituuttiin lääkäri Timo Hännisen puheille 6. marraskuuta 2018, Toivonen kertoo.

Hän tarkistaa päivämäärät ja hoitaneet lääkärit lähetteistä ja sairauskertomuksista, koska hänen omat muistikuvansa ajalta ovat hataria.

Myöhemmin Toivonen sai lähetteen pään magneettitutkimukseen Pihlajalinnaan. Tutkimus tehtiin 14. marraskuuta 2018.

– Näistä lääkärikäynneistä ei ole muistikuvia, olen lausuntojen varassa. Ensimmäisissä kuvissa ei löytynyt mitään tuoreeseen tai vanhaan traumaan viittaavaa.

Ensi alkuun ei ymmärretty, miten vakavasta vammasta oli kyse. Kun Toivosen vointi ei parantunut, tutkimuksia jatkettiin. Toivonen ei sano suoraan mutta antaa ymmärtää, että yksi osa hoitoprosessin tuskaisuudesta on johtunut siitä, ettei oireita otettu heti vakavasti.

– Myöhemmässä, kesällä 2019 tehdyssä hieman erilaisessa traktografiakuvauksessa otsa- ja ohimolohkoja yhdistävissä radoissa näkyi vaurioita. Jälkimmäiseen kuvaukseen en olisi mennyt ilman neurologi Olli Tenovuon lähetettä.

Toivonen sanoo, että ennen traktografiaa häntä pidettiin lähes terveenä.

– Minulla kerrottiin olevan vain ohimeneviä aivotärähdyksen oireita. Kivut ja muut oireet olivat kuitenkin erittäin kovia koko ajan.

Myöhemmissä tutkimuksissa hänellä diagnosoitiin aivovamma.

Näitä kuvia lääkärit ovat esitelleet Toni Toivoselle. Niistä näkyvät vauriot hänen aivojensa etulohkoissa verrattuna terveisiin aivoihin.

– TAYSin diagnoosin mukaan kyseessä ovat kallonsisäisen vamman myöhäisvaikutukset. Huippuneurologi Tenovuon diagnoosi jo ennen traktografiaa oli diffuusi aivovamma. Päävammojen hoitoon erikoistunut fysioterapeutti Matti Vartiainen puhuu kohdallani aivovammasta.

Täynnä virtaa treeneissä

Ennen kohtalokasta tälliä Toivonen eli nuoren urheilijan elämää.

– Heräsin 5.30, keitin kahvit ja söin aamupuuron. Sitten Hakametsään aamu­treeneihin. Oli kiva mennä hallille, kun tiesi, että jo treenien alkaessa on täynnä virtaa kaverien ansiosta, Toivonen kertoo.

Sen jälkeen hän kävi joukkuetoverien kanssa lounaalla ja näki ihmisiä, esimerkiksi siskoaan. Levätäkin piti ennen päivän toisia harjoituksia.

– Illalla pääsin lähtemään hallilta tunti treenien päättymisen jälkeen, siinä seitsemän aikaan. Sitten vietin aikaa tyttöystävän kanssa kaupungilla, vaikka leffassa. Sen jälkeen kotiin nukkumaan, koska aamulla oli edessä taas aikainen herätys.

Nuo huolettomat päivät ovat nyt ohi. Loukkaantumisen jälkeisen viikon ajan kipu oli vielä siedettävää, mutta sitten tuli romahdus.

– Päänsärky pysäytti, muuttuva kipu on vaikeasti kuvailtavissa. Valoherkkyys pakotti makaamaan pimeässä huoneessa ja ääniherkkyys teki kuulemisesta lähes sietämätöntä. Unettomuus alkoi heti, heräilin jatkuvasti yöllä, Toivonen kuvailee.

Nämä ovat tuttuja oireita monille aivovamman saaneille.

Urheilulehti kertoi Toivosen tapauksesta 18.3.2020 ilmestyneessä numerossa.

– Väsymys oli käsittämätöntä, tiskikoneen tyhjennyskin vaati väliunet. Samat oireet jatkuivat puoli vuotta, olin kuin keitetty makaroni. Myös kova kipulääkitys ja unitablettien käyttö alkoi lähes heti tällin jälkeen. Jatkuvan silmäkivun seurauksena vasen silmäni heikentyi ja jouduin lopulta hankkimaan lasit, Toivonen jatkaa.

Pahinta oli se, että into tavata ystäviä tai viestitellä heille somessa hiipui.

– Häpeä pyöri ajatuksissa, enkä välttynyt itsetuhoisilta ajatuksilta.

Toivosen koordinaatiokyky ja tasapainoaisti olivat pitkään huonoja loukkaantumisen jälkeen. Huhtikuussa 2019 hän pääsi fysioterapeutti Vartiaisen kuntoutukseen.

– Yhtenä osana kuntoutusta opettelin uudestaan konttaamaan. Se oli tosi vaativaa, niin paljon tasapainoaistini ja koordinaatiokykyni olivat heikentyneet, Toivonen aloittaa ja jatkaa.

– Autoa sain ajaa, koska oireitani pidettiin aluksi aivotärähdyksen jälkeisinä. Lopetin ajot itse, koska koin sen hahmotusongelmien takia liian vaaralliseksi.

Makasi eikä syönyt

Suurimmat pettymykset olivat vielä edessä. Ensimmäinen isku oli tieto siitä, että tosipelit on pelattu. Sitten tuli tunne siitä, ettei kukaan auta.

Lähipiiri kyllä tuki. Myös oma seura, erityisesti Ilveksen urheilutoimenjohtaja Timo Koskela, auttoi, mutta muualta tuen saaminen oli työlästä.

– Alkuaikoina Toni vain makasi eikä syönyt juuri mitään. Päivästä saattoi kulua 20 tuntia nukkumiseen ja loppuosa lääkärikäynteihin, tyttöystävä Roosa muistelee.

Nuorenparin yhteiselo ei ollut helppoa.

– Tuli syyllinen olo, jos edes mietin lähtöä omiin menoihin. En nähnyt ystäviäni periaatteessa ollenkaan. Reilun puolen vuoden päästä onnettomuudesta Toni toipui sellaiseen kuntoon, että pystyi aloittamaan kotikuntoutuksen. Olin noissa harjoitteissa auttajana. Se oli shokki. Tonin todellinen kunto oli järkyttävän huono. Ero tähän päivään on suuri. Toni on alkuaikoihin verrattuna kuin eri ihminen, pirteämpi ja eloisampi. Minunkin huulilleni on palannut hymy. En ollut edes muistanut miltä tuntui hymyillä kunnolla.

Toivoa toi myös se, että pahimmasta jaksosta selvittyään Toivonen alkoi saada apua huippuluokan tekijöiltä.

– Ilveksen kautta sain kontaktin lääkäri Timo Hänniseen, joka ohjasi minut psykologi Susanna Leppälän puheille. Psykologin apu on ollut korvaamatonta. Samaa kautta pääsin Vartiaisen lisäksi myös kiropraktikko Niklas Tastin kuntoutettavaksi, Toivonen kertoo.

Välillä asiat ovat myös takunneet. Etenkin terveydenhoidon byrokratia on turhauttanut.

Toni Toivonen haaveilee toipuvansa työkykyiseksi.

– Kun joudut umpiväsyneenä lähettelemään lausuntoja ja muita dokumentteja, se vie vähätkin energiat. Aluksi hommat sujuvat, mutta aikaa myöten alkaa tökkiä. Esimerkiksi maksusitoumuksia ei saa varmennettua ilman lausuntorallia.

Myös rahasta on tullut pulaa.

– Joudun käymään uusissa tutkimuksissa jatkuvasti. Se maksaa. Kun on Kelan kuntoutusrahan varassa, yhtälö on erittäin vaikea, Toivonen sanoo.

”En täysin käsittänyt Tonin vammaa”

Hoidosta huolimatta Toivosen isoin tuki ja turva on ollut tyttöystävä, joka on todistanut koko toipumisaikaa vierestä.

– Ensin vamman vakavuutta ei ymmärtänyt, kun Tonikin vähätteli sitä. En aluksi tajunnut, että Toni ei tosiaan pystynyt tekemään tiettyjä helppojakaan asioita, Roosa kertoo.

– Saatoin joskus suutahtaakin sen takia, koska en vielä täysin käsittänyt Tonin vammaa. Omaan oloon vaikutti negatiivisesti, kun tuli koulusta pimeään ja hiljaiseen asuntoon. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksista tuli paljon vaikeammat, kun jouduin väkisinkin elämään omaa elämääni Tonin kautta.

Roosalle myös vihjailtiin, että hänen kannattaisi harkita koko suhteen jatkoa.

– En pitänyt eroa vaihtoehtona. Omaa huonoa vointiani en edes huomannut, vaikka koko ajan ahdisti. Pahimmillaan se johti paniikkikohtaukseen. Onneksi tilanne on nyt huomattavasti parempi verrattuna aiempaan ja voimme tehdä jotain arkisia asioita yhdessä. Kyllä tulevaisuus yhä huolettaa, mutta ajan myötä elämä on helpottunut. Enää Tonin vamma ei määritä koko arkea, Roosa kertoo.

” Käytän Alzheimeriin kehitettyä lääkettä. Se auttaa muistiin ja jaksamiseen.

Toivosen, 22, toipuminen on siis edennyt, vaikka välillä tulee takapakkia.

– Viimeksi vuodenvaihteessa pääkivut yltyivät uudestaan eikä muisti pelannut. Lisäksi vasen puoli kehosta meni tönköksi. Käsi oli käyttökelvoton. Myöskään silmät eivät kestäneet valoa, Toivonen kertoo.

Unilääkkeitä Toivonen ei syö, vaikka nukkuu huonosti. Päätä särkee jatkuvasti.

– Pääkipuun on muka tottunut, mutta ei oikeasti ole. Ainoana jatkuvana lääkityksenä käytän Alzheimeriin kehitettyä lääkettä. Se auttaa muistiin ja jaksamiseen. Valoherkkyyden kanssa pärjään silmä- ja aurinkolasien ansiosta. Aurinkolaseja käytän enää harvemmin sisällä. Telkkariakin pystyn katsomaan suhteellisen hyvin.

Kiekot kolisevat pleksiin

Toivonen kuntouttaa itseään päivittäin kotioloissa ja 1–3 kertaa viikossa ohjatusti. Tärkeä henkireikä on jääkiekko. Hän on yrittänyt käydä auttamassa Ilveksen ju­nioreita silloin kun pystyy.

– Yritän toisinaan käydä jäälläkin apuvalmentajana C-juniorien SM-joukkueessa, mutta kolina kaukalossa ja kiekkojen paukkuminen pleksiin häiritsevät. Jos vaikka joskus itse valmentaisi. Loppukaudesta olen käynyt katsomassa muutaman liigapelinkin, se oli hienoa.

Suurin haave on toipua työkykyiseksi. Siihen tarvitaan muitakin auttajia kuin lähipiiri. Toivonen haaveileekin aivovamman saaneiden hoitopolun selkeyttämistä ja nopeuttamista. Ja siitä, ettei kukaan jäisi yksin vastaavassa tilanteessa.

– Kun olisi joku taho, johon ottaa yhteyttä näissä asioissa. Joka hoitaisi juuri tällaisia juttuja ja antaisi oikeita neuvoja. Tärkeää olisi kuulla myös kohtalontoverien kokemuksia lajista riippumatta. Ja ettei paras hoito jäisi saamatta rahan takia. Kiekkoyhteisö voisi myös miettiä keinoja, miten junioripelaajille saisi saman tuen kuin liigapelaajille.