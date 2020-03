F1-tähdet kisaavat nyt virtuaalisissa kisoissa – näin vaativasta lajista on kysymys: ”Harjoittelen 50–60 tuntia viikossa”

Virtuaaliset autokilpailut ovat vuosi vuodelta aidompia. Nouseeko joku pian iRacingista tai rFactorista formula ykkösiin?

Tämä juttu on alun perin julkaistu aiemmin keväällä Urheilulehden F1-ennakkolehdessä.

Koronaviruksen takia alkukauden F1-kisat on peruttu, minkä seurauksena simukisojen kysyntä ja suosio ovat kasvaneet entisestään. Rfactor- ja iRacing-radoilla on viime viikkoina nähty mm. Max Verstappen, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Juan Pablo Montoya ja monia muita kilpakuskeja.

Alfa Romeon F1-tallin motorhome on viihtyisä ja moderni kompleksi. Se tuntuu uudemmalta kuin kuvittelisi: varikkorakennus on peruja 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, kun italialaismerkin tallia nyt pyörittävä Sauber oli BMW:n omistuksessa ja kilpaili BMW Sauberina.

F1-kauden talvitestit ovat käynnissä, ja tässä rakennuksessa aikaansa viettävät niin kisakuskit Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi kuin tuore reservikuski Robert Kubica.

Heidän lisäkseen varikkokeskuksessa kuluttaa aikaansa Daniel Bereznay, 19-vuotias pitkänhuiskea ja hoikka unkarilainen, jolla ei ollut lapsuudessaan mahdollisuutta ajaa kilpaa. Silti hän on paikalla kuljettajan tittelillä.

»Ikävä kyllä minulla ei ole juurikaan kokemusta oikeasta kilpailemisesta. En ole varakkaasta perheestä, joten meillä oli varaa silloin tällöin vain 8–10 minuutin sessioihin kartingradalla», Bereznay taustoittaa.

Hän on sim racer eli virtuaalinen kilpa-ajaja.

»Aloitin 15 puntaa maksavalla ratti–poljin-yhdistelmällä. Käytin sitä seitsemän vuotta ja selvitin sillä tieni F1 Esports -kisoihin vuonna 2017.»

Simracing eli virtuaalinen kilvanajo on kasvattanut viime vuosina suosiotaan muun e-urheilun vanavedessä. Bereznayn mainitsema formula ykkösten oma ­esports-sarja sai lähtölaukauksensa juurikin vuonna 2017, ja se on tuonut sim racingin aiempaa suuremman yleisön tietouteen.

Eri pelialustoilla, esimerkiksi maineikkailla simulaatioilla rFactorilla ja iRacingilla, on pyöritetty verkossa kilpasarjoja jo toistakymmentä vuotta. Nörtähtävien formulaintoilijoiden kisailu on muuttunut tänä aikana yhä korkeatasoisemmaksi toiminnaksi. Palkintorahat ovat jo nyt merkittäviä, esimerkiksi F1 Esports -sarjan palkintopotti oli viime kaudella 500 000 dollaria.

Lisäksi useat simukisaajat ovat osoittaneet kykynsä myös oikeilla autoilla.

»Olen päässyt viime vuosina kokeilemaan kartingin lisäksi oikeita autoja ja huomannut, että olen aika kilpailukykyinen. Olen pystynyt ajamaan sekunnin sisälle oikeiden ammattikuskien kierrosajoista. Jo samalla sekuntiluvulla oleminen on mielestäni ollut hyvä juttu. Olen kaksimetrinen ja 85-kiloinen, mikä ei varsinaisesti auta oikean auton ratissa», Bereznay kertoo.

Viime kesänä ajetun iRacingin 24 tunnin kisan voitto meni Team Redlinelle, jonka nelihenkisessä autokunnassa olivat mukana Max Verstappen ja Lando Norris. McLarenin brittikuski lähetti Twitch-palvelun kautta suoratoistolähetystä, josta kuka tahansa pystyi seuraamaan hänen ajoaan ja kuuntelemaan nimikuskien keskustelua.

Autourheilu on monella tapaa poikkeuksellista urheilua. Ensinnäkin se on hyvin epätasa-arvoista: taloudelliset lähtökohdat rajaavat paljon kykyjä pois lajin parista. Harrastaminen on kallista, ja mitä korkeammalle tasolle edetään, sitä kalliimpaa ajamisesta tulee. Eikä vain kisaamisesta, vaan myös testipäivät ovat kalliita.

Simracingissa vastaavat rajoitteet puuttuvat. Toki kunnon peliluolaankin voi upottaa valtavia summia, mutta harrastuksen kulut ovat joka tapauksessa minimaaliset oikeaan autourheiluun ver­rattuna.

Kilpailuissa myös parhaat erottuvat vielä suuremmalla varmuudella kuin oikeissa kisoissa, sillä kaikille voidaan taata tismalleen sama kalusto.

Sim racing on myös e-urheilussa hyvin poikkeuksellinen alalaji. Jos joku on hyvä pelaamaan Counter-Strikeä, häntä tuskin kannattaa lähettää oikealle sotatantereelle – puhumattakaan siitä, ettei sotimisella ja urheilulla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja jos joku on hyvä pelaamaan Fifaa, se ei tarkoita, että hän on hyvä pelaamaan jalkapalloa.

Sen sijaan jos on hyvä simracingissa, on mahdollista, että homma toimii myös oikeassa kilpa-autossa.

Sen on todistanut esimerkiksi Enzo Bonito. Italialainen oli vuosi sitten mukana perinteisessä näytöstapahtumassa Race of Championsissa eli Mestarien kisassa, jossa autourheiluhuiput kisaavat toisiaan vastaan stadionilla. Simukisaaja voitti silloin entisen F1-kuljettajan, Formula E:ssä jo vuosia kilpailleen Lucas di Grassin sekä IndyCar-tähden Ryan Hunter-Reayn.

Lando Norris ja Max Verstappen voittivat viime vuonna Span 24 tunnin kisan iRacingissa.

Olli Pahkala uskoo, että lähitulevaisuudessa nähdään F1-kuljettaja, joka ei ole noussut autourheilun kuninkuusluokkaan perinteisin menetelmin eli vahvalla kartingtaustalla ja pikkuformulaluokat läpi kahlaamalla. Sen sijaan urapolku on rakentunut sim racingin eli virtuaalisen kilpa-autoilun pohjalle.

»On vain ajan kysymys, milloin simupuolelta joku puskee niinkin pitkälle kuin formula ykkösiin», Pahkala linjaa.

Kolmekymppinen Pahkala ajoi nuorena kartingia ja kohtasi kilparadoilla mm. Valtteri Bottaksen. Virtuaaliradat hän löysi vuonna 2012 kaverin näyttämän YouTube-videon kautta, ja sittemmin hän on saavuttanut rutkasti kansainvälistä menestystä. Hän vaikuttaa myös Finnish Sim Racing Associationissa (FISRA) sekä kansainvälisessä lajiliitossa, jonka puheenjohtajaksi hänet valittiin 2018.

FISRAn SM-sarja sai viime vuonna myös AKK:lta SM-arvon.

Pahkala on ollut mukana sim racingin merkkipaaluissa: vuonna 2017 hän pääsi Las Vegasissa ajettuun ePrixiin eli sähköformulasarja Formula E:n järjestämään osakilpailuun, jossa mukana olivat virtuaalisten ratataiturien lisäksi kaikki Formula E -kuskit.

Kun F1 lanseerasi oman e-urheilusarjansa 2018, Pahkala pestattiin McLarenille. Hän on yhä mukana legendaarisen brittitallin toiminnassa.

Hän uskoo, että jos pelaajat aloittaisivat virtuaalisen ajoharrastuksen omaa sukupolveaan nuorempana, mahdollisuudet nousta korkealle tasolle autourheilussa kasvaisivat.

»Toivoisin näkeväni lajissa vielä enemmän nuoria, 6–12-vuotiaita simulaattorikuskeja. Lapset ja nuoret tykkäävät pelata, mutta liikaa heitä ei ole toistaiseksi simujen puolella näkynyt. Mitä nuorempana aloittaa ja luo reittiä, sitä todennäköisempää on päästä esimerkiksi formula ykkösiin», Pahkala näkee.

»Teknologia alkaa olemaan niin korkealla tasolla, että ajaminen on jo todella lähellä oikeaa kisaamista. Käytössä on paljon samaa tekniikkaa. Oikeaan autoon siirryttäessä pitää tietysti sitten ymmärtää fyysisempi puoli ja sisäistää G-voimat. Kropan täytyy olla valmis.»

McLaren draftasi Olli Pahkalan F1 Esportsin varaustilaisuudessa 2018.

Valtteri Bottas pelasi nuoruudessaan paljon vuonna 2003 ilmestynyttä Live For Speediä, joka oli aikansa parhaita simulaatioita ja jossa oli laaja autovalikoima.

»Tietenkin myös F1-pelejä jonkin verran sekä Gran Turismoa. Ne jäivät, kun aloin itse ajamaan formula ykkösissä kilpaa. En ole vuosiin ajanut muuta kuin tiimin simulaattorissa.»

Oliko LFS:stä apua?

»Ei siitä ainakaan haittaa ollut. Ajoin silloin vielä kartingia ja siirryin sitten pikkuformuloihin. Live For Speedissä pääsi ajamaan erilaisilla autoilla ja sai jonkinlaista fiilistä siitä, miltä ne tuntuvat ja millaisia vauhdit ovat. Se oli tullessaan ihan huikea peli.»

Mersun suomalaiskuski on päässyt seuraamaan sivusta F1 Esports -sarjan syntyä ja kasvua.

»Tehtaalla myös esports-tiimillä on omat pelimestansa. Kyllähän se kasvaa huimaa vauhtia. Ihan mielenkiintoista, vaikka en ole itse enää pelannut viime aikoina. On hienoa, että kaikilla on mahdollisuus ajaa kilpaa parhaita vastaan virtuaalimaailmassa.»

Entä pitääkö hän mahdollisena Pahkalan väläyttämää skenaariota, jossa virtuaalikuski voisi nousta autourheilun kuninkuusluokkaan luotuaan ensin pohjat tietokonepeleissä?

»Vaikea sanoa. Miksi ei, vaikka onhan siinä omat haasteensa. Fyysinen puoli ja se, kuinka erilaista ajaminen oikeasti on kun on g-voimia ja oikea ympäristö vir­tuaaliympäristön sijaan. Varmasti ajotaitojen puolesta pystyy kuitenkin kehittymään tosi hyväksi pelkästään simupuolella.»

Aktiivisesti sekä rFactorin että iRacingin pelaamista harrastanut Max Verstappen ohitti tulokaskaudellaan 2015 Felipe Nasrin Belgian Spassa. Sensaatiomainen liike ulkokautta Blanchimontissa valittiin myöhemmin vuoden ohitukseksi. Liike oli harjoiteltu virtuaalimaailmassa.

»Se oli yksi yhteen treenattu liike, joka vaati paljon luovuutta jo pelissäkin, kun aeromallinnus oli aika haastava ohittamisen kannalta. Muistan, kun katsoin kilpailua ja olin että ei helkkari, se onnistui», muistelee Pahkala, joka tuntee Verstappenin Team Redline -virtuaalitallin kautta. Molemmat ovat mukana sen toiminnassa.

Palataan vielä Daniel Bereznayn tarinaan. Hänen leveä hymynsä on niin aito, että lausahdus »elän unelmaani» pitää varmasti paikkansa.

Unkarilainen haaveili työpaikasta formula ykkösissä opiskelemalla insinööriksi, mutta tie sarjaan löytyi muuta kautta.

Alfa Romeota ennen Mercedeksellä ajanut Bereznay ajaa F1-peliä kokopäivätyökseen. Hän on päässyt tallien tehtaille ja F1-kisojen kulisseihin – ja ajaa virtuaalisesta maailmanmestaruudesta.

Se ei kuitenkaan ole missään nimessä pelkkää pelailua.

»Kisakauden aikana harjoittelen arviolta 50–60 tuntia viikossa. Kun kausi ei ole käynnissä, määrä pysyy 10–15 tunnissa. Pitää levätä ja välttää loppuun palaminen. Nautin tästä ja haluan jonain päivänä olla maailmanmestari», Bereznay sanoo.

Hänen haaveensa ovat ensisijaisesti virtuaaliradoilla.

»Haaveeni on olla e-urheilun Lewis Hamilton, moninkertainen maailmanmestari. Kokoni takia formula-autot eivät varmaankaan ole minun kohdallani mahdollisia. Esimerkiksi GT-autoilla kisaamisesta olisin kuitenkin kiinnostunut. Uskon, että minulla on lahjoja siihen. Siinä saisi tuntea auton paremmin, haistaa bensan, tuntea G-voimat ja tuntea vaaran», Bereznay sanoo ja tulee luetelleeksi asioita, joiden takia virtuaalikisaamisesta voi tuskin koskaan tulla yhtä suosittua kuin oikeasta kilvanajosta.

Ilmastoystävällisempää se toki olisi. Silläkin voi olla merkitystä tulevaisuudessa.