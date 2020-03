Tällainen on Pirkka, 53, jota pidetään Suomi-kiekon vihatuimpana miehenä

Pirkka Antilasta puhutaan paljon. Kaksi kertaa uupumuksen kokenut Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö saa nyt kertoa, miksi hänen työnsä ei aina miellytä kaikkia.

Pirkka Antila on kiinnostava hahmo.

Kun Googlen hakuun näpyttelee hänen nimensä, sen perään lisäsanaksi ilmestyy kuin taikaiskusta ”pirkka antila yhteystiedot”. Monilla jääkiekon parissa toimivilla täytyy olla hänelle paljon asiaa.

Antila on Suomen Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö. Se on komealta kalskahtava titteli 74 000:n harrastajan lajissa, joista 35 000 on alaikäisiä.

Kaukaloiden reunamilla ja pukukoppikäytävillä jauhetaan kuin huoltoasemakahvion nurkkapöydässä konsanaan, että Antila tekee mielivaltaisia päätöksiä, on kaikessa aina oikeassa ja keskustelu hänen kanssaan on vallan mahdotonta.

Eikä hän ole ikinä tunnustanut tehneensä yhtäkään virhettä.

Antilaa kehutaan harvoin, mutta syylliseksi hän kelpaa moneen asiaan. Myös niihin, joihin hänellä ei ole suoraan osaa tai arpaa.

Annetaan Antilan puhua.

Viestien virtaa

Kilpailupäällikön työhuoneessa vähän ahdistaa – ainakin ulkopuolisen mielestä.

Siellä tehdään sääntöneuvontaa ja suunnitellaan sarjoja eri puolelle Suomea. Sieltä lähdetään eri Jääkiekkoliiton valiokuntiin ja esitellään liittohallitukselle sääntömuutoksia, mennään sarjatiimien kokouksiin ja konsultoidaan kurinpitojärjestelmää.

Muutaman neliön koppi Jääkiekkoliiton tiloissa Hartwall Areenassa on kaukana norsunluutornissa sijaitsevasta lukaalista mahonkipöytineen. Jalkojen pöydälle heittäminen vaatisi notkeutta.

Seinällä on tulosteita Mestiksen kokoonpanosäännöistä, ohjeet pelaajasiirroista, sarjataulukot kaikkine viivoineen ja Suomen kartta, jonne on merkitty nuppineuloilla eri jääkiekkoseurojen sijainnit.

– Visualisointi auttaa nopeissa tilanteissa, Antila huikkaa.

Yksi asia on varma. Antilan pöydälle, puhelimeen ja sähköpostiin virtaa viestejä. Kilpailupäälliköltä kysytään säännöistä, kurinpidosta, sarjajärjestelmistä – ja mistä ikinä harraste- ja kilpatason jääkiekkoon liittyvästä.

Se on Antila, joka vastaa.

Hän ei ole sosiaalisessa mediassa – enää.

– Olin vain Facebookissa, mutta jäin pois jo vuosia sitten, kun sinne alkoi tulla työhön liittyvää henkilökohtaista törkyä. Ei ole tullut vieroitusoireita. En tarvitse somea mihinkään, Antila summaa.

Antila kuvailee viimeiseksi niitiksi erään joukkueen erään valmentajan viikonloppuna myöhään illalla kirjoittamaa vuodatusta, joka liittyi sarjajärjestelmään pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Olisiko se ollut E-juniorivalmentaja (alle 12-vuotiaat), joka ei ollut kartalla oikein mistään. Siinä oksennettiin piikkiini oikeastaan kaikki. Ne asiat eivät liittyneet työhöni enkä voinut asiaan edes vastata. Ajattelin, että lasteni ei tarvitse lukea sellaista.

Antila miettii hetken vastaustaan kysymykseen, onko hän Suomi-kiekon vihatuin mies.

– Toivottavasti en. On surullista, jos joku ajattelee niin. Viha on viimeinen asia, johon yhdenkään ihmisen kannattaa tuhlata energiaansa. Vihaa ei tunneta, jos se ei kumpua jostain itsestäsi. Kenenkään ei ole pakko vihata.

Antilan mukaan kitkaa on tullut siitä, mitä »sääntöjen ehdoton noudattaminen» vaatii.

– Ei ole mitään mahdollisuuksia tulkita sääntöjä niin, että yhdelle tämä toimii näin ja toiselle noin. En voisi katsoa itseäni ihmisenä peilistä, jos en tekisi työtäni sen vaatimuksen mukaisesti. Se on ihan puhtaasti arvokysymys.

”Viha on viimeinen asia, johon yhdenkään ihmisen kannattaa tuhlata energiaansa”, Pirkka Antila sanoo maineestaan Suomi-kiekon vihatuimpana miehenä.

Turvallista ja tasapuolista

Antila oppi luistelemaan 3-vuotiaana ja muistelee olleensa aluksi ikäluokkansa kermaa. Kun D-ikäisenä säännöt sallivat taklaamisen, Etelä-Vantaan Urheilijoiden juniori ei tuntenut oloaan kaukalossa yhtä kotoisaksi kuin aikaisemmin.

– Muutimme Helsingin Pihlajamäestä Vantaan Myyrmäkeen vuonna 1971. Faija vei jäille. Olin joukkueessa ja koulussa lyhyin enkä koskaan ole ns. kasvanut pituutta. Harrastus hiipui, kun olin hento ja arka. Aloin pelätä, mikä vaikutti peliin. Siirryin luonnonjääsarjaan, missä oli makeaa voittaa ja pelata yli kahden pisteen keskiarvolla.

Rakkaus lajiin ei hiipunut. Hän seurasi isänsä luistimenpiirtoja erotuomariksi.

– Niin palavaa intohimoa minulla ei ollut pelaajaksi, että olisin tehnyt sen eteen riittävästi töitä. Tai harjoitella tuomarin hommia hullun lailla SM-liigaan päästäkseni.

Antilan tie vei Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n toimiston kautta nykyisen työnantajan leipiin vuonna 2001. Hänet bongasi pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja Heikki Hietanen.

– Rakkauteni lajiin näkyy niin, että voin vaikuttaa työssäni lajin hyvinvointiin. Että peli olisi turvallista ja tasapuolista kaikille. Se on sydämen juttu. Tie lajin pariin voi olla erilainen kuin NHL-polkua kulkemalla. Se on äärimmäisen arvokasta.

Tunteet pelissä

Suomen suurin laji, jääkiekko, herättää runsaasti tunteita kilpatasolla ja juniorien laajankirjavissa taustavoimissa kaikkine haavekuvineen.

Antila saa tai joutuu kohtaamaan työssään kysymyksiä, joihin liittyy usein harrastajien tai kilpailijoiden leirien häikäilemätön eduntavoittelu.

Hänen piti vastata varsinkin takavuosina puhelinsoittoihin valtaosa työajastaan. Onneksi nykyään on sähköposti.

” ”Tuli vain stoppi. En pystynyt nousemaan aamulla sängystä ja lähtemään töihin.”

On kylmä tosiasia, että lajissa haetaan lyhytaikaista etua esimerkiksi eritasoisten ja -ikäisten lasten peluuttamisiin liittyvillä asioilla.

Häikäilemättömästi etua tavoitteleva joukkue tai seura voi esiintyä ensin puhtaana pulmusena. Kun vastapuoli iskee samalla mitalla takaisin seuraavalla viikolla, ensin kaksinaamaisesti esiintynyt ryhmä peräänkuuluttaa viholliseltaan moraalia.

Ei ole lainkaan harvinaista, että valmentaja tavoittelee voittoa tai oman ja kaverinsa lapsen etua vilunkipelillä, kun ajatuksissa on kunniamitali seuran kevätjuhlissa.

Edellä mainituissa tapauksissa ja muissa kurinpitojutuissa otetaan yleensä yhteyttä Antilaan. Tarkoitus on muuttaa jo tehtyjä päätöksiä keinolla millä hyvänsä.

– Olen aika humanisti. En osaa ajatella, että joku soittaa minulle valehdellakseen. Se on eri asia, että osaako ja muistaako hän kaikki yksityiskohdat. Yksi lause säännöistä on eri asia kuin kokonaisuus.

Säännöt ovat sääntöjä.

– Minulla ei ole virkamiehenä valtuuksia poiketa säännöistä. Seurat ovat Jääkiekkoliiton jäseniä. Teemme sitä, mitä eri seuroista tulevat edustajat eri luottamuselimissä päättävät ja haluavat. Kaikille kentällä se ei ole ihan kristallinkirkasta.

Antilaa lähestytään usein juuri kurinpitopäätösten vuoksi. Osa kenttäväestä on edelleen siinä käsityksessä, että kilpailupäällikkö vastaa kurinpidosta yksin.

Antila toimittaa kurinpitoasiat ja -päätökset asianosaisten tietoon ja konsultoi tarvittaessa viimeisen seitsemän vuoden aikana valittuja kahdeksaa eri kurinpitäjää. Yhtään päätöstä hän ei kuitenkaan tee tai osallistu niiden valmisteluihin. Hänen roolinsa on tarvittaessa neuvoa, miten pelikieltoja kärsitään tai neuvoa mahdollisissa valitustapauksissa.

Hän sanoo ymmärtävänsä vanhempia, joilla on huoli lapsiin kohdistuvista jääkiekkoon liittyvistä asioista – esimerkiksi pelikielloista.

– Tunteita on pelissä valtavasti. Se ei liity henkilönä minuun, vaan siihen tehtävään, jota hoidan. Oli kilpailupäällikkönä kuka hyvänsä ja missä lajissa tahansa, tilanne on sama. Ei tämäkään ole sellainen työpaikka, jossa joku maksaa siitä, että patsastellaan, vastaillaan puhelimiin vaan jutustellakseen tai käyttäydyttäisiin asiattomasti.

Antila ei keksi tai muuta Jääkiekkoliiton sarjoissa olevia sääntöjä. Hän voi toki olla niitä valmistelemassa.

– Kaikki tarpeet sääntömuutoksille tai niiden kehitykselle tulevat arjesta. Epäkohdista, jotka seurat tuntevat siellä.

Antila ilmoittaa saavansa parhaat »kicksit» positiivisesta palautteesta, joka oli takavuosina ylipäätään harvinaista.

– Jos isä tai äiti on huolissaan lapseensa liittyvistä asioista jääkiekossa ja on saanut väärää tietoa ja voin kertoa asioiden oikean laidan, se tuntuu sydämessä hyvältä.

Aina ei ole tuntunut sellaiselta – päinvastoin.

”Olen muuttunut ihmisenä henkisesti – ja pehmentynytkin, kuten kaikki iän myötä”, Antila sanoo.

Uupumus iski

Antila on ollut lopen uupunut työnsä vuoksi. Hän kertoo pelottavista kokemuksistaan, jotka kohtasi 8-12 vuotta sitten.

– Tuli vain stoppi. En pystynyt nousemaan aamulla sängystä ja lähtemään töihin. Ne fyysiset oireet olivat aika pelottavia kokemuksia. Pelkästään oleminen oli uuvuttavaa. En halua kokea sellaista enää koskaan. Toipuminen kesti kauan, hän huokaa ja jatkaa.

– Kyse ei ollut yksittäistä asioista, vaan koko työmäärästä. Olen ollut suorittajakeskeinen: kuka nämä työt tekee, jos en minä. Suomalaisilla taitaa olla synnynnäinen vika: kodin, uskonnon ja isänmaan lisäksi raataminen. Suo, kuokka ja Jussi, kato perkele.

Pysäyttävän kokemuksen jälkeen Antila myöntää oppineensa delegoimaan asioita. Kilpailupäällikkö myös uskaltaa luottaa, että joku kollega paikkaa häntä tarpeen tullen. Osatekijä tähän ovat liiton kasvaneet resurssit.

– Turkka Tervomaa on loistava esimies. Hän kysyy jatkuvasti, miten menee, preppaa ja pakottaa myös huilaamaan, kun töissä alkaa mennä liian kovaa.

Etätyöpäivien lisäksi kilpailupäällikkö on liikkunut entistä useammin myös eri puolella Suomea kohtaamassa laji-ihmisiä arjessa.

Kaukaloiden liepeillä kuulee usein jupinoita – varsinkin Kehä III:n ulkopuolella – joiden mukaan liiton miehet eivät vaivaudu näyttämään naamojaan maakunnissa.

– Ihmisten kohtaaminen vapaissa tilanteissa on varmasti vaikuttanut kokonaisuuteen positiivisesti.

Antilaa väitetään mieheksi, joka ei ole koskaan tunnustanut tehneensä virhettä.

– Vähän niitä tulee, mutta ei saisi tulla yhtään. Jokainen virhe sapettaa. Olen saattanut vastata jollekin kiireessä ja selvittämättä asiaa loppuun asti – ja antanut väärän vastauksen.

Antila muistelee aikoja, jolloin hän oli erotuomari. Silloin päätöksiä piti tehdä nopeasti hetkessä. Toimintamalli johdatti häntä takavuosina myös Jääkiekkoliiton leivissä.

– Tuomarina toimiminen hetkessä on mustavalkoisempaa kuin ratkaisut toimistolla. Se on karissut ja tilalle on tullut laaja-alaisempi ymmärrys kokonaisuudesta.

Antila tunnetaan varsinkin takavuosilta puheluista, joissa hän oli äärimmäisen tiukka ja ehdoton. Jopa mulkku, kuten laajalti väitetään.

– Minut kauan tunteneet muistavat minut niistä. Olen muuttunut ihmisenä henkisesti – ja pehmentynytkin, kuten kaikki iän myötä. Toki osaamisenikin on laajentunut.

Antila ei ole ollut koskaan mukana kenttätason seuratyössä. Siinä maailmassa, jossa juniorien vanhemmat elävät.

– Olen alkanut vuosien varrella ymmärtää, että kaikki jääkiekkoon liittyvät asiat eivät ole jokaiselle selviöitä. En ylläty siitä enää. Varmasti asia on vaikuttanut siihen, miten kanssani voi keskustella.

ENSI KAUDEKSI UUDISTUKSIA

Pirkka Antila, kaudeksi 2020–21 Jääkiekkoliiton karttaan tulevat uudet, alle 17-vuotiaiden, 19-vuotiaiden ja 22-vuotiaiden sarjat. Mistä on kyse?

– Osittain olosuhteiden pakosta. Harrastajamäärät ovat 16 vuoteen mennessä sen verran kriittisiä, syntyvyyskin laskee. Reagoimme etupellossa. Lähes kaksi kolmasosaa harrastajista tulee akselilta länsirannikko-Häme-pääkaupunkiseutu. On iso huoli, miten sarjoja pelataan muualla maassa.

Se on ratkaistu niin, että ikäluokat yhdistetään vuotta aikaisemmin samaan ikäluokkaan eri puolella Suomea, jonne saamme maantieteellisesti järkeviä sarjoja. Se on myös kustannuksilta ja ajankäytöltään tehokkaampaa kuin ennen.

Jatkossa meillä on selkeämpi ns. kilpaputki (alle 16-, 18- ja 20-vuotiaiden SM-sarjat ja Mestikset) johon keskittyvät ne kullakin hetkellä ikäluokkansa kehityksessä enemmän edenneet. Hitaammin kehittyneillä on aivan hyvä mahdollisuus nousta kilpaputkeen myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi kaikki seurat eivät voi ylläpitää SM-joukkueita, mutta pystyvät tarjoamaan hyvän kilpailullisen toiminnan niille jotka tähyävät korkeimmalle. Alin taso mahdollistaa eri tavalla harrastamisen niille jotka eivät tähtää kilpauralle.

Alle 15-vuotiaiden pelaajien siirtoaika päättyy jatkossa 30.11. Aiemmin siirtoikkuna on ollut helmikuun puoliväliin. Miksi?

– On ollut esimerkkejä, että joku asia ei miellytä nykyisessä seurassa loka-marraskuussa ja pelaaja halutaan seurasta pois. Pyrimme entisestään rauhoittamaan kauden aikaisia seurasiirtoja ja estämään vaihdot syksyn menestyksen perusteella. Edesautetaan sitoutumista omaan seuraan.

On tapauksia, joissa seura on päästänyt pelaajia siirtymään syksyllä kilpailijan leiriin, mutta estänyt muiden pelaajien siirtoja sen jälkeen. Tasapuolisuusperiaate ei ole toteutunut ja eri tahoille on ainakin väläytelty lakimiehen yhteydenottoa.

Toivon, että seurat ovat entistä tarkempia omien sääntöjensä noudattamisessa ja siinä, että ne ovat kaikkien nähtävillä. Silloin kaikki pääsevät helpommalla. Usein siirroille haetaan tukea liitosta soittamalla useammalle ihmiselle ja kysymällä vähän eri kysymyksiä. Noudatamme sääntöjä.»

Kaudella 2020-21 seuroilla on oikeus pyytä kurinpitokäsittelyä videotallenteiden avulla. Mitä muutoksella haetaan?

– Kuvamateriaali on lisääntynyt mm. joukkueiden somessa. Meillä pitää olla avoimuutta ja yhdenmukaisuutta lisäävä mekanismi tapauksille, joita erotuomarit eivät ole kerta kaikkiaan huomanneet. Kaiken lisäksi ihmisten kynnys julkaista materiaalia eri välineissä on nykyään pieni.

Seuralla on oikeus pyytää kurinpitokäsittelyä, ei joukkueella. Joukkue ei voi lähettää tänne mitä huvittaa. Ei ole kyse siitä, olisiko rangaistuksen pitänyt olla kaksi minuuttia vai viisi minuuttia, vaan löytää ne oikeat erityisen vakavat rikkeet. Kyse on ennen kaikkea pelaajien turvallisuudesta.