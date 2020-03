Huippulupauksen erikoinen ratkaisu tyrmistytti hiihtopiirit – nyt vastaa Eveliina Piippo: ”Siinä on kusipää”

Eveliina Piippoa kritisoitiin, kun hän jätti maajoukkueen ja muutti maailman toiselle puolelle. Nyt hän kertoo, miksi kyllästyi huippu-urheilijan arkeen.

– Jotkut ajattelevat, että siinä on kusipää, kun heittää potentiaalinsa hukkaan urheilijana. Toiset taas ajattelevat, että onpa fiksu tyttö, kun turvaa oman taloutensa ja tulevaisuutensa. Se minua ärsyttää.

Näin sanoo 21-vuotias Eveliina Piippo. Yksi Suomen maastohiihdon harvoista tulevaisuuden lupauksista. Piippo on – tai ainakin oli – huippulupaus nimenomaan Suomen mittakaavassa. Kärkimaiden parhaat hiihtäjät ovat kahmineet jo 21 vuoden iässä arvokisamitaleita ja palkintokorokesijoituksia maailmancupissa.

Kenties juuri suomalaisen maastohiihdon alakulon takia Piippoa on kritisoitu kovasti siitä, että hän jätti maajoukkueen ja muutti Coloradoon opiskelemaan. Suomella kun ei olisi enää varaa ”hukata” ainoatakaan lahjakasta hiihtäjää.

Piippo nousi koko kansan tietoisuuteen viime kaudella, kun hän ankkuroi Suomen naiset kolmanneksi Beitostölenin ja Ulricehamnin maailmancupin viesteissä.

Seefeldin MM-kisoissa parikymppinen Piippo pantiin Suomen viestinelikon ankkuriksi yli miljoonan suomalaisen tv-katsojan eteen. Se ei tosin päättynyt hyvin. Piippo romahti raskaassa kelissä ja toi kauttaaltaan heikosti suoriutuneen Suomen maaliin vasta kuudentena lähes neljä minuuttia kärjestä jääneenä.

Viime talvena, ensimmäisenä maajoukkuekautenaan, Piippo ylsi parhaimmillaan vapaan normaalimatkalla 18:nneksi maailmancupin kilpailussa.

Piippo (2.vas) edusti Suomea Seefeldin MM-kisoissa. Parhaimmillaan hän oli 30 kilometrilla (v) 19:s.

Tällä kaudella Piipon tason odotettiin nousevan entisestään. Eteen tuli kuitenkin ongelma: yksipuolinen urheilijan elämä alkoi ahdistaa.

Kesällä Piippo päätti muuttaa Rovaniemeltä takaisin kotiseudulleen Tampereelle, jossa elämään olisi tarjolla urheilun lisäksi muutakin sisältöä: ystäviä, perhe ja opiskelu.

Sekään ei tuntunut lopulta hyvältä. Piipon kesäharjoittelu sujui hyvin, mutta syksyllä hän sairasteli. Perinteinen Val Senalesin korkeanpaikanleiri jäi väliin.

– Vastoinkäymisten hetket ovat yleensä niitä, kun alkaa kyseenalaistaa asioita», Piippo sanoo muutamaa kuukautta myöhemmin kahvilassa Denverin yliopiston kupeessa.

– Silloin kun kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, alkaa miettiä miksi tätä tekee, ja elämä on paskaa.

Näistä ajatuksista syntyi muutoksen tarve. Piippo pakkasi laukkunsa ja lähti Denveriin, jonne olivat muuttaneet viime kauden maajoukkuetoveri Riitta-Liisa Roponen ja hänen miehensä, yliopiston hiihtojoukkueen valmentajaksi pestattu Toni Roponen.

– Se lähti siitä, että Ritu laittoi viestiä ja kysyi mitä kuuluu. Olen sellainen, että kysyttäessä vastaan rehellisesti. Joten vastasin, että paskaa. Ritu kertoi, miten täällä (Coloradossa) menee. Sanoin, että haluan joskus tulla käymään siellä.

Syksyllä Piippo vieraili Coloradossa. Hän ihastui paikkaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin niin paljon, että muutti tammikuun lopulla yhdeksän aikavyöhykkeen päähän opiskelemaan.

Hiihtomaajoukkue sai jäädä.

– Olin kuullut viime vuodet täällä opiskelleelta Jasmi Joensuulta jo paljon ja silloin tajunnut ensi kerran, että ehkei asia olekaan niin, että siellä tuhotaan urheilijoita, kuten olin kuullut joka puolelta.

– Kun tulin tänne ja näin kaiken omin silmin, aloin ajatella, että mitä jos tämä voisi oikeasti toimia. Tuli sellainen ajatus, että tämähän on kuin lukioaikoina Vuokatissa: kaikki tarvittava löytyy, eikä tarvitse tehdä kompromisseja koulun ja urheilun suhteen.

Yhden asian arki ei riittänyt Eveliina Piipolle.

Maastohiihdon kaltainen kestävyysurheilu mielletään usein lajiksi, jossa huipulle noustakseen on panostettava kaikkensa urheiluun ja elettävä askeettista ja yksipuolista elämää.

Piippo ui vastavirtaan.

– En tiedä haluaisinko suositella kenellekään sitä, että valitsee vain yhden jutun ja lokeroituu siihen koko ajaksi. En usko, että se on edellytys. Koin stressaavani esimerkiksi sitä, että minun pitäisi ottaa ne päiväunet ja levätä. Väitän, että stressitasoni ovat matalammat, kun istun luennolla ja elän hetkessä.

– En sano, etteikö tästä tulisi jossakin vaiheessa enemmän kuormaa kuin perinteisellä urheilijan elämällä. Se ei toiminut minulle, että luin romaaneja tai katselin saippuasarjoja päivät pitkät treenien välissä. Sitähän urheilijat tekevät. Eivät huippu-urheilijat käytä vapaa-aikaa tekniikkavideoiden analysoimiseen, vaikka joku niin saattaa kuvitella.

Piipon mielestä perinteinen huippu-urheilijan arki ei tuntunut tarpeeksi merkitykselliseltä elämältä.

– Sanoin mummullekin, että olen 21-vuotias, joten en haluaisi vielä jäädä eläkkeelle. Se arki tuntui vähän samanlaiselta kuin eläkeläisillä. Ettei oikein tapahdu mitään. Arki rytmittyi seuraavan aterian ympärille. Oli treenit ja syöminen. Uskon, että elämällä on enemmänkin annettavaa.

– Nyky-yhteiskunta ajaa siihen, että valitaan vain yksi osa-alue elämästä ja laiminlyödään kaikki muut. Jossain vaiheessa ihminen tulee onnettomaksi, kun on tarpeeksi kauan harjoittanut vain yhtä osa-aluetta. Silloin huomaa, että on elänyt putkilossa silmät sumeina, ja kaikki on ollut yhden jutun varassa. Eikä tämä päde pelkästään urheiluun.

– Haluan elää sellaisen elämän, jota voin muistella tyytyväisenä kiikkustuolissa. Että olen oikeasti elänyt ja tehnyt oikeita asioita enkä vain juossut jonkun kiiltokuvan perässä laiminlyöden sitä, mitä maailmalla on annettavanaan.

Yhä maajoukkuehiihtäjän tavoin harjoitteleva Riitta-Liisa Roponen (oik.) kirittää Piippoa (vas.) Denverissä.

Viime kaudella Piippo eli viimein lapsuutensa unelmaa. Hän kuului hiihtomaajoukkueeseen ja elätti ensi kertaa itsensä urheilulla. Arki avasi hänen silmänsä.

– Olen unelmoinut siitä hetkestä, kun voitan olympiamitalin. Ja siitä, kun kierrän maailmancupia ja menestyn. Mutta en ole ikinä miettinyt prosessia ja arkea. En ole ikinä unelmoinut siitä, että olen paljon yksin ja uhraan aikaa harjoitteluun ja palautumiseen – analysoin miten syön, nukun ja harjoittelen.

– Uskon, että moni ihminen unelmoi kiiltokuvista mutta unohtaa sen, mikä oikeasti merkitsee. Onko kiiltokuvahetken saavuttamiseksi eletty elämä ollut sen arvoista? Se oli ajatus, joka sai minut tekemään muutoksen.

Kaikesta huolimatta Piippo vakuuttaa, ettei ole luopunut urheilu-unelmastaan. Hänen tavoitteensa ovat edelleen huipulla.

– Se, että teen jotain eri lailla kuin muut, herättää Suomessa epäilyksiä. Ratkaisuani on pidetty kompromissina ja luovuttamisena. En minä tänne silläkään ajatuksella ole tullut, että turvaan tulevaisuuden elantoni. Vaikka ajattelen toki myös tulevaisuutta, raha ei kiinnosta minua tässä tilanteessa pätkääkään.

– Minulla on oikeasti tosi kova itseluottamus. Uskon, että voisin ottaa olympiamitalin. Kyse ei ole siitä, että pelkäisin jotain. Kyse on siitä, että elämä tapahtuu nyt. En halua elää elämää, jossa minulla on koko ajan fiilis, etten etene muuten kuin fyysisesti urheilijana.

Piippo painottaa, ettei Suomeen jääminen olisi välttämättä ollut hänen kannaltaan ainakaan yhtään parempi vaihtoehto.

– Siihenkin on syynsä, minkä takia kehitykseni on ollut melko hidasta. En usko, että olisin ikinä saavuttanut arvokisamenestystä, jos olisin jatkanut Suomessa perinteistä urheilijan elämää. Tai ainakaan niin, että sillä olisi mitään väliä. Kuka tekee mitään olympiavoittajalla, jonka naama on rytyssä 70 prosenttia ajasta?

Piippo haluaa myös toimia rohkaisevana esimerkkinä.

– Tämä ei tietenkään ole tapa, jolla kaikkien pitäisi elää. Maajoukkueessakin on tosi kovia urheilijoita, jotka ovat käyneet tämän saman keskustelun läpi ja tietävät, miksi haluavat menestystä. He pystyvät täyttämään kaikki tarpeet ja arvonsa sillä elämällä.

Piipon ratkaisua kritisoitiin jälleen Salpausselän kisojen aikana, kun kaikkien tuntemat hiihtolegendat Aino-Kaisa Saarinen ja Sami Jauhojärvi ihmettelivät, miksi nuoret suomalaishiihtäjät eivät sitoudu urheiluun.

Epäilyt ovat ymmärrettäviä. Yhdysvaltain yliopistoreitti ole ollut hiihdossa tie menestykseen. Vain harva edes maailmancupin tasolle noussut yhdysvaltalaishiihtäjä on kulkenut NCAA:n kautta. Muutamista yliopistoreittiä kokeilleista suomalaishiihtäjistäkään ei ole sen koommin suuremmin kuultu.

Täytyy toki myös muistaa, ettei rapakon taakse ole Euroopasta todellisia huippulupauksia hakeutunutkaan.

Sekin täytyy huomioida, että kokenut huippuvalmentaja Toni Roponen ja apuvalmentaja, moninkertainen arvokisamitalisti Riitta-Liisa Roponen ovat tuoneet mukanaan Denveriin paljon lajiosaamista.

Toni Roposen mukaan Yhdysvaltain hiihtoliitto vastusti aiemmin huippuhiihtäjiensä menemistä yliopistoon, mutta kelkka kääntyi viitisen vuotta sitten.

– Minä tiedän, että faktat ovat faktoja. Ei täältä ole huipulle tultu. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että USA:n valmennustietämys on mennyt vasta viime vuosina reilusti eteenpäin. Näkeehän sen jo heidän maajoukkueestakin, Piippo sanoo.

Urallaan muun muassa Suomen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentajana ja maailmanmestari Matti Heikkisen henkilökohtaisena valmentaja toiminut Toni Roponen on poikkeuksellisen meritoitunut hiihtovalmentaja yliopistomaailmassa.

Hiihtomenestyksen kannalta ajateltuna Piipolla ei ollut hirveästi syitä jäädä Suomeenkaan. Kotimaan rapautuneesta hiihtomyllystä kun ei ole saatu puristettua ainoatakaan hiihtäjää maailman huipulle Krista Pärmäkosken, 29, ja Iivo Niskasen, 28, jälkeen.

Jo vuosikausien ajan myllystä on tullut vain harmaata keskinkertaisuutta – jos sitäkään.

NCAA:n näytöt viime vuosilta eivät Suomen rinnalla juuri kalpene. Esimerkiksi viime kesänä Denveristä neljän vuoden jälkeen valmistunut Jasmi Joensuu, 23, saavutti uransa ensimmäiset henkilökohtaiset maailmancupin pisteet hiljattain Drammenin sprintissä.

Denverissä harjoitteluolosuhteet ovat viimeisen päälle kunnossa. Yliopiston hulppeassa urheilukeskuksessa saman katon alta löytyvät muun muassa kaksi jäähallia, täyspitkä uimahalli, koripalloareena ja pari huippuvarusteltua kuntosalia huippuammattimaiselle fysiikkaharjoittelulle.

Yliopiston urheilupuolella on täysipäiväisesti töissä toistasataa henkeä. Lajivalmentajien lisäksi urheilijoita auttavat fysiikkavalmentajat, fysioterapeutit, kiropraktikot, hierojat ja lääkärit.

Huippu-urheilijoille erinomaisesti soveltuvaa ruokaa ja välipaloja on tarjolla koko ajan. Ympäristö on urheilijalle motivoiva.

Edes Suomen ainoan ammattilaissarjan, jääkiekon SM-liigan kärkiseurojen harjoittelupuitteet eivät vedä vertoja Denverin yliopistolle, joka sekin vielä kalpenee hulppeimmille yliopistoille.

Hiihtäjät harjoittelevat Denverissä puolet viikoista pääosin rullasuksilla. Hyviä rullahiihtoreittejä vaihtelevin maastoin löytyy parinkymmenen minuutin ajomatkan päästä Kalliovuorten syleilystä.

Toinen puoli viikosta kuluu kilpailukauden aikana usein kisareissuissa. Rahassa kylpevä joukkue käy myös leireilemässä tarvittaessa Kalliovuorten huippukohteissa.

Kestävyysurheilijalle Denver on otollinen asuinpaikka, sillä se sijaitsee 1 600 metrin korkeudessa. Esimerkiksi maailmancupin korkeimmat kilpailut Sveitsin Davos ja Lenzerheide hiihdetään 1 500–1 600 metrissä.

Harjoitukset ovat usein vielä korkeammalla vuoristossa, kuten myös kilpailut. Esimerkiksi helmikuun alussa NCAA-sarjan kisat olivat lähistöllä Aspenissa peräti 2 500 metrin korkeudessa.

Parin vuoden kuluttua käytävien Pekingin olympialaisten kannalta korkealla asuminen tekee hyvää, sillä olympialaiset kisataan poikkeuksellisen korkealla, noin 1 700 metriä merenpinnan yläpuolella.

– Aivan varmasti täällä on paremmat olosuhteet harjoitella kuin Tampereella. Siksi ihmettelenkin, kun monet ovat arvostelleet ratkaisuani.

Piipon pääaine koulussa on Biological sciences. Tulevaisuudessa hän haluaisi valmistua maisterivaiheesta biolääketieteen- ja teknologian alalle.

Ensimmäisessä opiskeluperiodissaan Piipolla on lähiopetusta vain kahtena päivänä, jolloin harjoittelemaan ehtii vain kerran. Muuten päiviin sisältyy kaksi harjoitussessiota.

Denverissä koulutus etenee hiihdon ehdoilla, ja opetus mukautuu urheilukalenteriin mukaan. Vaikka opiskelu maksaa normaalisti kymmeniätuhansia vuodessa, Piipon ei tarvitse kaivaa kuvetta. Hän tuo koululle mainetta ja menestystä maastohiihtojoukkueen ykköstähtenä.

Viime keväänä Piippo voitti SM-pronssia vapaan kympillä.

Piippo ei ole sitoutunut mihinkään. Halutessaan hän voi lähteä vaikka heti takaisin Suomeen. Tai sitten hän voi opiskella ja harjoitella Denverissä vielä vuosia.

– Olen tällä hetkellä niin paljon energisempi ja onnellisempi kuin olin Suomessa. Se, mistä täällä asuessani olen luopunut, on maailmancup. En kuitenkaan usko, että maailmancupissa vuodesta toiseen heiluminen tekisi autuaaksi, tai olisi edellytys arvokisamitalin voittamiselle.

Viime kaudella Piippo pääsi maistoi maailmancupin kiireistä matkustusrumbaa. Se ei houkuta.

– En tällä hetkellä halua reissata 5–6 kuukautta vuodesta.

Piippo on jo tehnyt B-suunnitelman, jos elämä Denverissä kääntyisi yllättäen epämieluisaksi.

– Palaisin Suomeen. Mutta haluaisin keskittyä kotiharjoitteluun ja valita vain tiettyjä kisoja.

Vaikka Piippo ei ole tehnyt vielä pitkän tähtäimen suunnitelmia, ensi kautta hän on kuitenkin pohtinut. Näillä näkymin Piipon asemapaikka pysyy Coloradossa, mutta suunnitelmiin kuuluvat maailmancup ja Oberstdorfin MM-kisat.

Päävalmentaja Roponen on myös aikeissa viedä koko yliopistojoukkueensa syksyllä kolmen viikon lumileirille Leville, mikä mahdollistaa Piipolle osallistumisen Oloksen maajoukkuekarsintoihin ja Rukan sekä joulukuun maailmancupin kisoihin. Niissä hän voi antaa näyttöjä MM-kisoja varten.

– Tavoitteeni on, että tulen oikeasti maailmancupiin hiihtämään enkä arpomaan, pääsenkö edes koko maailmancupiin. Perustason pitäisi olla Rukalla sellainen, että olen 15 joukossa.

Tammikuun alussa Piippo kävi hiihtämässä kauden ensimmäiset kilpailunsa Norjassa Skandinavia Cupissa. Ne menivät pahasti penkin alle. Osasyy oli hänen mukaansa kalustomurheilla. Kohdalle sattui myös huono päivä.

Hetkeä aiemmin Piippo oli käynyt KIHU:lla testeissä ja mittauttanut maksimaalisessa hapenottokyvyssä ennätyksensä.

– Tiedän, etten todellakaan ole niin huono kuin Skandicupin tulokset näyttävät.

NCAA-kisoissa Piippo avasi voittotilinsä heti helmikuun puolivälissä. Helmi-maaliskuun kuudesta startista voittoja tuli neljä. Sarjan tasosta ei kuitenkaan pysty vetämään juuri minkäänlaisia johtopäätöksiä.

Vielä tänä keväänä Piipon ohjelmassa piti olla myös Suomen Cupin kisat Pyhäjärvellä ja Ristijärvellä maalis-huhtikuun vaihteessa, mutta ne peruttiin.

Seuraavan kerran hänen tasostaan saadaankin osviittaa todennäköisesti vasta syksyllä.