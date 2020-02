Mestarillinen häviäminen teki Juha Miedosta enemmän kuin olympiavoittajan

Juha Miedon sadasosan tappiosta on kulunut 40 vuotta. Kultamitalistina Mieto olisi vain yksi monista voittajista. Mestarillisena häviäjänä eli moraalisena voittajana hänellä ei ole vertaistaan.

Tällä viikolla tasan 40 vuotta sitten Juha Iisakki Mietoa vihdoin ja viimein onnesti.

Olympiakunniasta kamppailtiin Atlantin takana Lake Placidin laduilla, ja sieltä Kurikan 30-vuotias konkari palaisi kirkkain palkinto kaulassaan – tai se oli siis tarkoitus. Sapporon kisoissa 1972 Mieto oli jäänyt kuuden sadasosan päähän olympiapronssista, Innsbruckissa 1976 hän oli jo ansainnut kultaisen mitalin, mutta vain viestijoukkueen jäsenenä.

Lake Placidin 15 kilometrillä 17. helmikuuta 1980 juhlisi suomalainen tai ruotsalainen. Mieto huhki iskuetäisyydellä Thomas Wassbergiin, kuroi loppua kohden eroa kiinni ja jäi jännittämään tämän saapumista mehumuki kourassaan.

Miedon lähtönumero oli 54, Wassbergin 63. Ruotsalaisella oli siten 4.29,99 minuuttia ennättää perille voittajana.

Kun 4.29 minuuttia oli vierähtänyt eikä Wassberg vieläkään ollut maalissa, Mieto heilautti suksensa korkeuksiin. Kultaa tulisi!

– Mieto voittaa, riemuitsi radioääni Paavo Noponen.

Samalla sekunnilla ajanotto seisahtui: Wassberg sivuutti maaliviivan 4.29,99 minuuttia Miedon jälkeen.

Suomalainen laski kätensä, painoi päänsä ja päräytti huultensa välistä kirouksen.

– Pitkän pojan huono onni jatkuu kyllä edelleenkin, päätteli televisioselostaja Juha Jokinen.

– Jostakin syystä onnetar on ollut hänelle hiukan katkera, vahvisti Paavo Noponen niin paikan päällä kuin kotikatsomoissakin vallinneet tunnelmat.

– Tämä on jo kohtalon ivaa.

Kätketty siunaus?

Aikalaisten alakulo talvella 1980 oli syvää, miltei musertavaa ja erinomaisen ymmärrettävää. Sen verran monet lumet ovat sittemmin sulaneet, että hiihtohistorian kuuluisimman aikayksikön merkitys ansaitsee tulla punnituksi uudelleen. Sisältyikö sadasosaan kätketty siunaus?

– Hän painaa kyllä kuin Lemminkäinen muinoin hirvenhiihdossaan, niin että tuli suihkii suksenpäistä, savu sauvojen nenistä, Paavo Noponen selosti Miedon menoa Lake Placidin hopeahiihdossa.

Kansanrunoudesta ammentava sanataide ei ollut yksittäisen selostajan oikku. Se heijasti hiihdon täysin omalakista asemaa suomalaisessa urheiluperheessä. Lemminkäinen loihdittiin latu-urhojen esikuvaksi heti 1880-luvulla, ensimmäisten sekuntikoitosten yhteydessä, ja silloisten sankareiden Aappo Luomajoen ja Jussi Ritolan tempauksia muisteltiin sukupolvesta toiseen.

Kulttuurihistoriallisesti Mieto sijoittuu Luomajoen ja Ritolan seuraajaksi suoraan alenevassa polvessa. Mutta vain kulttuurihistoriallisesti, ei urheiluhistoriallisesti: väliin jääneenä vuosisatana kilpahiihdon kaikki elementit – lunta lukuun ottamatta – mullistuivat.

Suksiteknologia otti valtaisia loikkia, valmennus akatemisoitui tai vähintään systematisoitui, lääketieteellinen huolenpito kiihtyi ja urheilijoista tuli välinevalmistajien palkollisia.

Näistä murroksista huolimatta Mieto mielletään muinaisaikojen jäänteeksi, ja tätä nostalgista harhaa hän pitää hanakasti itsekin yllä. Nykyurheilijan liepeillä häärii ”monemmoista perskärpästä”, vanha Mieto kummastelee, ja sanan ”psykolooki” hän suorastaan sylkäisee suustaan. Miedon kilpavuosina urheilu oli ”aivan toisemmoosta” kuin nyt – aitoa ja rehtiä aherrusta. Apteekin apukeinoja ei kaivattu, kun mies ”sukkuroi” itsensä hurmostilaan.

Jos sitten avataan ensimmäinen ja edelleen ehkä paras Miedosta tehty elämäkerta, Kari A. Nurmelan Mietaan Jussi Kurikasta (1978), sivuilta lehahtaa melkoinen määrä niin sanottuja kärpäsiä. Ja toisiin teoksiin on tallennettu hämmentäviä otoksia Mietaasta letkuissa eli ehdottoman eksakteissa hapenottotesteissä.

Legenda puusuksista

Täsmennystä taitaisi kaivata myös suksiin liittyvä legenda. Hävisikö Mieto Falunissa 1974 maailmanmestaruuden primitiivisten puusuksien vuoksi?

Muovi valtasi tuona talvena maastohiihtomarkkinat, ja sitä materiaalia suosi Falunin 30 kilometrin voittaja Thomas Magnusson. Yleisesti ymmärrettiin, että muovipohjaiset sukset – hopeamitalisti Miedon kielellä ”kepulinnäkööset vehkehet” – soivat käyttäjälleen selkeän luistoedun, eritoten kyseisen päivän vesikelillä.

Mietaa ei silti sivakoinut koivusta veistetyillä hikilankuilla. Puusukset olivat aikapäiviä sitten korvautuneet siroilla sälesuksilla, joissa oli kymmeniä tarkoin prosessoituja puuosia ja jopa vaahtomuovia. Takautuvasti Mieto kehaisi kilpasälesuksen vaatineen sellaista osaamista, että ”saateri se on kun jurvalaista rokokooveistä”. Ja mitä kultamitalisti Magnussonin maineikkaisiin ”muovisuksiin” tulee, niiden runkomateriaalina käytettiin yhä vanhaa kunnon puuta.

Yksioikoinen puhe ”puusuksista” vain vahvistaa romanttista ajatusta väärälle vuosisadalle eksyneestä metsäläishiihtäjästä.

Myös sekunnin murto-osat, joihin Mieto tahtomattaan tutustui, kielivät teknologisen järjen voittokulusta urheilussa – ja samaisen kehityksen kääntöpuolesta.

Mieto ei menettänyt pronssia Sapporossa 1972 eikä kultaa Lake Placidissa 1980 tälle tai tuolle hiihtäjälle. Hänet nujersi muovisuksen tavoin teknologia, naurettavan tarkka ajanmittausinnovaatio sekunnin sadasosineen, jollaisiin ei sen koommin ole hiihdossa turvauduttu.

”Hiihtäjän ohitettua sähkösilmän, saa tietokone […] ratkaisevan viestin”, Lake Placidin laitteistoa luonnehdittiin Helsingin Sanomissa. ”Se laskee saman tien hiihtoajan, vertaa sen muihin aikoihin, antaa rivikirjoittimelle käskyn: pankaa valotaululle ja tv-ruutuihin loppuaika, sijoitus ja korjatkaa tulosluettelo.”

Tuon täsmällisemmin tuskin voisi kuvata sekundaattoria pitelevän hikisen kouran häviötä kalsealle, inhimillistä kosketusta kaihtavalle ajanmittaustekniikalle.

Täpärät tappiot eivät tietenkään sinänsä tehneet Miedosta latujen legendaa. Yhtä tärkeää on se, miten hän julkisuudessa työsti toistuvia, ilmeisen epäreiluja takaiskujaan.

Sapporossa 1972 Mieto ei ollut ”housuihinsa mahtua” hävittyään olympiapronssin kuudella sadasosalla. Suuren harmin hän myönsi tuoreeltaan Paavo Noposelle. Silti hän oli tehnyt ”sellasen hiihdon kun mä pystyin”; suksihuollosta väliaikapalveluun ”kaikki oli erinomasta”; jossiteltavaa ei jäänyt.

– Olen huonon tuurin mies ja tulen kai aina olemaan, tuolloin vielä parraton Mieto lisäsi.

Nuori Mieto näyttäisi nähneen kahden olympiadin päähän Lake Placidiin, tai sitten hän jo tunsi Pettäjän tien, Taisto Ahlgrenin tunnetuksi tekemän tangon. ”Vain talven myrskyt rintaan rauhan antaa / tämä jäinen tuuli tunteeni viiltää pois…”

Tunteiden hallintaa tarvittiin myös Lahden MM-laduilla 1978. Miedon kultajahti kaatui vaihteeksi voiteluun sekä 15 että 50 kilometrillä, mikä ei voinut olla miellyttämättä pilkkakirveitä – näitähän parveili puheliaan pohjalaisen liepeillä.

– On tultu vaiheeseen, jossa kaikkea sanomaani pidetään selittelynä, Mietaa puuskahti.

Julkisesti epäiltiin, että perimmäinen syy pettymyksiin piili pipon sisällä eikä suksen pohjassa. Ehkä Mieto ei ollut henkiseltä rakenteeltaan voittajatyyppiä.

Katoaminen metsikköön

Helmikuussa 1980 epäilyt saivat hetkellisesti uusia sävyjä. Kun Thomas Wassberg oli sauvonut maaliin voittajana, Mieto kyllä kipaisi kättelemässä hänet, mutta sitten parrakkaan hahmon nähtiin katoavan läheiseen metsikköön. Kestäisikö pää sadasosatappion? Vieläkö löytyisi ”hurttia huumoria”, josta juuri tämä hiihtäjä oli tehnyt tavaramerkkinsä?

Tunnin kuluttua Mieto istahti ensimmäisenä mitalistina median eteen. Jokaiselle sanalle, eleelle ja ilmeelle riitti siinä salissa ahnaita tulkitsijoita. Pienikin vikinä, vihoittelusta puhumattakaan, tekisi hänestä ikiajoiksi ”huonon häviäjän”, kelpo urheiluväen vierastaman valittajan.

– Onnittelisin, vastasi Mieto uteluun siitä, mitä hän sanoisi Wassbergille.

– Tänään oli hänen päivänsä.

Juha Mieto kaikkensa antaneena Lake Placidissa 15km.n hiihdon jälkeen.

Mieto korosti olleensa ruotsalaista hivenen hitaampi, joten kuultuaan tämän ehdottavan kultamitalin puolittamista hän oitis torjui tarjouksen. Kello on keksitty, jotta hiihtäjät pannaan paremmuusjärjestykseen!

Sitten oli isoimman yllätyksen vuoro. Mediatentin yhä jatkuessa hopeamitalisti vaihtoi tyylilajia vakaasta asiaproosasta hurttiin pohjalaishuumoriin.

– Ehkä satavuotiaana saan kokea joitakin onnen hetkiä, Mieto esitti urheilullisen elämänsä lakipisteessä.

Vielä vanhanakin hän kuuntelisi mollivoittoista musiikkia kuten Pettäjän tietä, lempilauluksi sanomaansa tangoklassikkoa.

– Otan pari paukkua ja purskahdan itkuun, kun muistelen hiihtourani tapahtumia.

Itseironia on vaativa ilmaisumuoto. Kaikilta se ei luonnistu koskaan, joiltakin se onnistuu joskus, ja sitten on harvoja, voimakkaita persoonallisuuksia, jotka kiepsauttavat katkeratkin kokemukset itseironialla edukseen.

Juha Mieto on juuri tuollainen valioyksilö. Ennätysnopea toipuminen sadasosasekunnista teki Miedosta enemmän kuin olympiavoittajan: hänestä tuli moraalinen voittaja. Kultamitalin arvo voidaan kyseenalaistaa, mitaleja on mitätöity takautuvasti, mutta moraalisen voiton hohto ei himmene ikinä. Siihen kun lisätään hirvenhiihdon, puusuksen ja kuuraparran kaltaista patinaa, lopputulos on Mietaan omaa sukkeluutta soveltaen täyttä rokokoota.

Miedon epätavanomainen sankaruus tuli todistetuksi elokuvaa Sinivalkoinen valhe (2012) saatelleessa myllytyksessä. Juoruileva dokumentti koplasi hänet kiellettyihin hormoneihin, siinä sivussa myös piristeisiin, mikä tuotti häpäisevää julkisuutta television pääuutislähetystä myöten. Valtaisa mediarummutus lööppeineen ja studiokeskusteluineen jatkui päiväkausia leviten naapurimaihinkin.

Moinen kuohunta olisi normaalisti johtanut elinikäiseen dopingleimaan. Nyt kävi toisin: elokuvantekijät olivat iskeneet väärään mieheen. Mieto ei murtunut eikä kyräillyt, hän tyrmäsi kulkupuheet ”täytenä potaskana” ja kohtasi haastajansa kasvotusten.

Kun urheilijan sankaruus perustuu voittojen sijasta tappioihin, myytinmurskaajat ovat toivottoman tehtävän edessä. Ja kun urheilija kuuluu mielikuvien tasolla mustikkasoppaakin edeltävään aikaan, luvattomalla lääkityksellä on turha vihjailla. Jokunen vuosi tuon elokuvan jälkeen, talvella 2017, Lahdessa kamppailtiin taas maailmanmestaruuksista. Tuttu kookas hahmo hääri Suomen urheilun eettisen keskuksen mannekiinina jakaen kisayleisölle paperisia partavärkkejä: ”Puhdas ja reilu urheilu – aitoa kuin Miedon parta.”

Entä jos olisi tullut voitto?

Sopii muuten miettiä sitäkin, mitä Juha Miedosta ajateltaisiin sadasosan erolla kultaa siepanneena sankarina. Vai tarvitseeko tuota edes pohtia? Olisiko hän siinä tapauksessa edes sankari?

Kävipä säkä! Tuurivoittaja! Ei ollut tippaakaan ruotsalaista parempi! Wassberg oli kyllä tasan yhtä hyvä!

Hiihtovuosiensa jälkeen Mieto on pysynyt leivänsyrjässä suulaana markkinamiehenä ja yhtä suosittuna puhujana. Rennosti etenevät, hörähdyksiä nostattavat alustukset rakentuvat tyyliin ”vaikeuksien kautta voittoon”. Elämä ei ole pelkkää myötämäkeä, siihen kuuluu vissi määrä vastoinkäymisiä, takaiskuista passaa oppia, katkeroitua ei pidä, aurinko nousee huomennakin.

Paperille pantuna tuollaiset mietteet näyttävät latteilta, kliseiden kimpulta, mutta kun niitä tarjoilee jämerällä eteläpohjalaiselle nuotilla mies, joka on aivan oikeasti kääntänyt toistuvat tappiot voitokseen, vaikutelma on vangitseva. Kukapa tilaisi alustuksen urheilijalta, jonka kirkkain palkinto selittyisi tulitikun pituisella onnenpotkulla.

Juha Mieto täytti 70 vuotta marraskuussa.

Kultamitalistina Mieto olisi vain yksi monista voittajista. Mestarillisena häviäjänä eli moraalisena voittajana hänellä ei ole vertaistaan. Tälläkin saavutuksella on tosin hintansa, sillä puhelimen Mietaa joutuu sulkemaan joka ilta varhain, tuossa Urheiluruudun vaiheilla.

– Muuten alkavat soittelemahan nämä ympäri Suomea olevat juokaleet siitä sarasosasta, hän tilitti hiljattain Kalevan haastattelussa.

– Oliko se nyt viiskymppiä vai viistoista, vieläkö se harmittaa. Meill on nyt veto siitä, oliko ne sarasosat nyt sitä ja sitä. Se on kuule uskomatonta!

Ehkä siis Kurikan harmaantunut jätti todella istahtaa satavuotispäivänään kiikkustuoliin ja nauttii grogilasin lisäksi Taisto Ahlgrenin täyteläisestä äänestä. ”Tämä jäinen tuuli tunteeni viiltää pois, / Sä kevään veit, nyt tuuli kauas kantaa…”

Sitten pirttiin astelee taas uusi haastattelua hakeva toimittaja, joka edellisten kävijöiden tavoin pyytää päivänsankarilta seikkaperäisen kuvauksen siitä, mitä 17. helmikuuta 1980 tarkkaan ottaen tapahtui ja miltä se kaikki sillä nimenomaisella hetkellä tuntui.

– Mä muistan elämäni elävästi sen, että sama sekunti oli jo kun mulla, ja mä aattelin että voitto tuloo ku kello käy, kunniavanhus kierrättää takavuosien tarinointiaan.

Taustalla soiva tango saapuu silloin ”unhoituksen lumeen”, joka muinoin ”peitti maan”. Siinä samassa Suomen onnekkain satavuotias kohottaa lasiaan ja iskee silmää.

Unohduksen lumivaippa ei tule tässä maassa milloinkaan verhoamaan Lake Placidin latuja kohtuuttoman tarkkoine kellokoneistoineen.

Erkki Vettenniemi on vuonna 1966 syntynyt tutkija, tietokirjailija ja urheiluhistorioitsija.