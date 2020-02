NHL:n suomalaispelaajat paljastavat vaietun rahankeruuperinteen – mitä pukukopin fläppitaululle kirjatut luvut tarkoittavat?

NHL-joukkueiden pukukopissa voi paksusti ikivanha perinne, josta ei mielellään puhuta.

Sakkokassa on käytössä useimmissa urheilujoukkueissa lajista, sarjatasosta tai maasta riippumatta. Joukkueen yhteiseen kassaan joutuu pulittamaan ennalta sovitun summan esimerkiksi myöhästymisistä, tavaroiden unohtamisesta tai jostakin muusta hölmöilystä. Kertyneillä rahoilla saatetaan kustantaa esimerkiksi saunailtoja tai kauden päättävä pelaajareissu.

Myös NHL:ssä on käytössä joukkueen sisäinen rahankeruuperinne ”money on the board”, numerot taululla, mutta se ei liity varsinaisesti sakkoihin vaan erilaisiin virstanpylväisiin uralla.

Pelaajat kirjaavat ennen ottelua pukukopin seinällä olevalle fläppitaululle rahasumman, jonka he antavat joukkueen yhteiseen kassaan, jos ryhmä voittaa edessä olevan kamppailun.

Jos joukkue häviää, pelaaja ei joudu pulittamaan lupaamaansa summaa. Ennen vanhaan taululle kasattiin fyysisesti seteleitä, mutta nykyään kopissa ei liiku enää kahisevaa.

Kaikki eivät suinkaan joudu jokaisessa ottelussa maksumiehiksi, vaan kuvettaan kaivaa yleensä pelaaja, jolle ottelu on jollakin tapaa erityinen.

– Yleensä taululle laitetaan jotain silloin, jos vastassa on vanha joukkue tai jos on joku juhlapeli. Myös silloin joutuu laittamaan, kun tulee esimerkiksi loukkaantumisen jälkeen kehiin tai pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa joukkueessa, Montrealin Jesperi Kotkaniemi kertoo.

Harvemmin taulu on täysin tyhjä. Jos ilmiselviä tasasatasten juhlapelejä tai pisterajapyykkejä ei ole tarjolla, pelaajilta löytyy kyllä mielikuvitusta, miksi joukkuetoverin olisi syytä panna rahaa taululle.

– Kyllä niitä aina vähän veivaillaan ja keksitään miten sattuu. Välillä saattaa joutua laittamaan rahaa taululle vähän heikommillakin perusteilla.

– Esimerkiksi itselleni kävi viime kaudella useampiakin kertoja niin, että pohdiskelin ääneen olevani ensimmäistä kertaa pelaamassa siellä ja täällä. Sitten joku huomautti, että se olisi varmaan rahan laittamisen paikka sen kunniaksi, toista NHL-kauttaan pelaava Kotkaniemi sanoo.

Montreal Canadiensissa toista kauttaan pelaava sentteri Jesperi Kotkaniemi raottaa NHL:n rahankeruuperinnettä.

Lisälatausta ja henkeä

Perinne on ollut pitkään käytössä NHL:ssä. Ennen peliä ilmoitettavilla rahasummilla haetaan pientä lisälatausta otteluun mutta luodaan myös yhteishenkeä.

Kyse on pelaajien yhteisestä huumorista ja hauskanpidosta. Huhujen mukaan esimerkiksi uuden auton hankkiminen, lapsen syntyminen, tyttöystävän tai vanhempien saapuminen vieraspeliin voi käydä kalliiksi.

– Onhan niitä paljon sellaisiakin syitä, joita ei ihan lehteen viitsi kertoa, Kotkaniemi virnistää.

– Jos alkulämmöissä kaatuu jäällä, siitä joutuu aina laittamaan, Columbuksen maalivahti Joonas Korpisalo paljastaa.

” Esimerkiksi itselleni kävi viime kaudella useampiakin kertoja niin, että pohdiskelin ääneen olevani ensimmäistä kertaa pelaamassa siellä ja täällä.

Pelaajat eivät puhu ikivanhasta pukukoppiperinteestä mielellään. Se on toisaalta ymmärrettävää, sillä tapana on, että pukukopin asiat jäävät niiden seinien sisään. Kun toimittajat päästetään otteluiden jälkeen pukukoppeihin, luvut on pyyhitty visusti taululta.

– Syitä on monia. Esimerkiksi jos valitaan NHL:n viikon tähdistöön, siitäkin joutuu maksumieheksi. Tuon tyylisiä ne monesti ovat. Yleensä koko muu jengi räkättää vieressä, kun joku joutuu jonkin pienen töppäyksen jälkeen kirjoittamaan numeroa taululle. Ne ovat hauskoja juttuja, Korpisalo sanoo.

Myös valmentajilla on ollut kautta historian tapana kirjata silloin tällöin rahaa taululle. NHL on kuitenkin virallisesti kieltänyt valmentajien tai muiden taustahenkilöiden antamat motivaatiorahat. Esimerkiksi vuonna 2011 sarja sakotti Toronto Maple Leafsia, kun kävi ilmi, että valmentaja Ron Wilson oli pannut rahaa taululle, kun Leafs kohtasi tämän aiemmin valmentaman San Josen.

Columbus Blue Jacketsin maalivahti Joonas Korpisalo pitää rahankeruuperinnettä hauskana.

Kymppitonni suurin summa

NHL:ssä palkat ovat tunnetusti suuria, joten aivan pikkuroposilla ei tätäkään traditiota pyöritetä.

Summia ei kuitenkaan ole sovittu etukäteen, vaan ne määräytyvät usein palkkapussin ja omantunnon mukaan. Suurituloisemmilla pelaajilla on tapana pulittaa pienipalkkaisia enemmän.

Korpisalo kieltäytyy oitis kertomasta minkäänlaisia suuntaviivoja taululle kirjattavista summista. Kotkaniemi sen sijaan suostuu suulaana porilaisena antamaan asiasta hieman vihiä.

– Kaikki laittavat mitä haluavat, mutta minimimäärä taitaa olla viitisensataa. Kopissa saa aina kunnon aplodit, jos laittaa kunnolla.

– 10 000 dollaria on tainnut ollut suurin summa, minkä olen itse nähnyt jonkun laittavan.

” Siitä napsahti tuhannen dollarin sakko. Taisin sitten viedä sen koko summan yhden dollarin seteleinä.

Perinteisesti kauden ensimmäinen ottelu tai kotiavaus on tapahtuma, jossa taululle kerääntyy pitkä lista nimiä ja summia.

Välillä ryhmäpaine pakottaa pihitkin kaverit avaamaan lompakon nyörejään.

– Jos on joku iso peli, jossa pelataan tärkeistä pisteistä, silloin aika monikin saattaa laittaa jotain taululle. Tai jos on hävitty monta peliä putkeen. Kun joku laittaa ensin, sitten kaikki laittavat perässä, Kotkaniemi kertoo.

Tällaisissa tapauksissa sakko- ja viihdekassaan virtaava potti saattaa kasvaa tavallisen ihmisen mittapuulla suorastaan huimaavaksi. Vaikka summista ei sen tarkemmin julkisesti puhuta, niistä saa sieltä täältä hieman osviittaa.

Bushin vierailulla

Dallas Stars julkaisi syksyllä sosiaalisen median kanavissaan videon, jossa Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush kävi luomassa joukkueen pukukopissa henkeä ennen kauden ensimmäistä ottelua.

Videolla näkyi kopin seinällä oleva fläppitaulu, johon oli kirjattu tussilla jokaisen Starsin pelaajan pelinumero ja sen perään nelinumeroinen luku, valtaosalla väliltä 1 000–2 000 dollaria.

Ylivoimaisesti suurimmat luvut olivat numeroilla 14 ja 91 eli joukkueen ykköstähdillä ja nettopalkaltaan sarjan kovatuloisimmilla pelaajilla Jamie Bennillä ja Tyler Seguinilla, peräti 11 000 ja 9 850 dollaria. Myös numero 16 eli ensimmäisen kotiottelunsa Dallasissa pelannut konkarihyökkääjä Joe Pavelski erottui listalta. Hän oli kirjannut tauluun luvun 5 000 ja oheen 2 500, jonka perässä oli kirjainyhdistelmä TR.

Kokonaisuudessaan Starsin taululle kotiavauksessa pantu summa hipoi 50 000 dollaria. Lisänä oli yhteensä noin 10 000 dollaria, joiden yhteydessä oli kirjaimet TR.

Sillä kertaa joukkueen kassa ei kuitenkaan turvonnut penniäkään, sillä Stars hävisi ottelun Bostonille niukasti 1–2.

Kirjaimet TR tarkoittivat sanaa ”trainers” eli huoltojoukkoja. Usein taululle laitettavan rahasumman tai osan siitä voi osoittaa sakkokassan sijaan huollolle.

– Aika usein niitä osoitettiin huoltajille. Se oli mielestäni aika fiksu kohde. Huoltoporukka tekee kuitenkin pitkää päivää ja painaa kovasti hommia, jotka eivät näy aina ulospäin. He jaksoivat aina tsempata joukkuetta kahta kauheammin kun näkivät, minkälainen potti sieltä saattaisi olla tulossa pelin jälkeen, vuosina 2000–09 NHL:ssä pelannut Ossi Väänänen tietää kertoa.

Väänänen muistelee, että taulurahojen lisäksi joukkueen yhteiseen kassaan saattoi silloin tällöin joutua laittamaan rahaa myös jonkun töppäyksen takia.

Phoenixissa meillä oli käytössä sellainen systeemi, että jos otti paljon tyhmiä jäähyjä, joutui maksamaan.

– Kerran unohdin passin kotiin, ja se aiheutti vähän sähellystä. Pääsin kuitenkin reissuun, mutta siitä napsahti tuhannen dollarin sakko. Taisin sitten viedä sen koko summan yhden dollarin seteleinä. Se oli nuoren miehen typerä päähänpisto.

Ossi Väänänen maksoi sakon dollarin seteleillä pelatessaan Phoenixissa.

”Hyvät pihvit”

Mainituilla summilla kauden mittaan NHL-joukkueen yhteiskassaan kertyy jopa satojatuhansia taaloja. Sellaisella potilla järjestäisi vähän prameammankin saunaillan.

Toista kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Kotkaniemi ei toimi joukkueensa kirstunvartijana.

– En minä oikeastaan edes tarkkaan tiedä, mihin sitä käytetään. Varmaankin tulokasillallisiin ainakin. Myös joukkueen muissa tapahtumissa niillä maksetaan ruokia. Ei meillä ainakaan ole toistaiseksi vielä yhtäkään saunailtaa ollut. En tosin panisi pahakseni, vaikka sellainen olisi.

– Niillä rahoilla käydään syömässä pelireissulla ja sellaista. Ei oikeastaan mitään ihmeellisempää, Korpisalo kertoo.

– Kyllä niillä ihan hyvät pihvit saa.

Käytäväpuheiden mukaan kertyneillä rahoilla järjestetään monesti jossakin välissä kauden aikana myös joukkueen yhteinen illanvietto, johon ovat tervetulleita myös pelaajien puolisot. Esimerkiksi halloween- tai joulujuhla.

NHL-joukkueet tekevät joskus myös hyväntekeväisyyttä taulurahaperinteellä. The Athletic kertoi taannoin, kuinka nykyään Calgaryssä pelaava maalivahti Cam Talbot oli päättänyt panna taululle rahaa auttaakseen juniorijoukkue Humboldt Broncosin 16 kuolonuhria vaatineen traagisen bussiturman omaisia huhtikuussa 2018.

Talbot edusti tuolloin Edmontonia. Maalivahdin esimerkin nähtyään jokainen Oilersin pelaaja oli päättänyt tehdä samoin. Taululle summansa kävivät kirjaamassa jopa sellaiset pelaajat, jotka eivät olleet joukkueen kokoonpanossa kyseisessä ottelussa.

Oilers voitti ottelun lopulta voittolaukauskilpailussa ja lahjoitti turman uhrien omaisille jättishekin.