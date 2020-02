Liian nöyrä tennismaailmaan? Dominic Thiem jahtaa uransa ensimmäistä Grand Slam -voittoa – ”Olen hyvin lähellä kolmea suurta”

Itävaltalainen Dominic Thiem pelaa sunnuntaina Australian avoimen tennisturnauksen finaalissa. Urheilulehti tapasi Thiemin viime syksynä.

Kansainvälinen miestenlehti GQ kirjoitti vuonna 2016, kuinka yleensä niin äänekäs ja intohimoinen US Openin yleisö seurasi hiirenhiljaa itävaltalaisen tennistähden Dominic Thiemin edesottamuksia turnauksessa.

Myös ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa vallitsi kiusallinen tunnelma, sillä paikalla ei ollut juuri lainkaan Thiemistä kiinnostuneita tiedotusvälineiden edustajia. Thiemiä haastatellut artikkelin kirjoittaja pohti jutussaan, eikö pelaajalla ole ollenkaan faneja. Toimittaja kuvaili myös itävaltalaisen katsetta tyhjäksi ja vastauksia lyhyiksi.

Thiemin, 26, kohdalla on kyseisen haastattelun jälkeen ehtinyt tapahtua paljon, ja myös faneja on tullut lisää. Nuorta miestä voidaan jo pitää lajin supertähtenä, sillä hän on noussut parhaimmillaan maailmanlistan neloseksi ja yltänyt kolmeen Grand Slam -finaaliin.

Kun Itävallan Davis Cup -joukkue tiedotti loppukesästä Thiemin saapuvan Espooseen pelaamaan maaottelua Suomea vastaan, tenniskansa yllättyi iloisesti, sillä täällä käy todella harvoin tämän tason pelaajia.

Monet jännittivät loppuun asti, aikooko huippupelaaja todella tulla Suomeen. Tennisfanien iloksi Thiem ei perunut osallistumistaan.

Kun Thiem saapui Suomeen, hän paljastui juuri niin ujonoloiseksi kuin GQ:n artikkeli antoi ymmärtää.

Sateisena syyskuisena torstaina Espoon jäähallissa järjestetyssä Davis Cupin arvontatilaisuudessa Thiem seisoi vakavailmeisenä kädet taskuissaan. Ajoittain hän vaikutti jopa piilottelevan joukkuekavereidensa varjossa.

Kun Thiemiltä uteli, suostuisiko hän haastatteluun, hän hymyili lyhyen kohteliaasti, mutta ei kieltäytynyt.

Vastaukset hän antoi silti nopeina ja niukan asiapainotteisina.

Kun häneltä kysyi vierailusta Suomeen, hän kertoi lakonisella äänenpainolla, ilmeenkään värähtämättä, olevansa innoissaan ja halunneensa aina matkustaa tänne. Vaikutelma innosta oli vähintäänkin ristiriitainen.

Vaikka Thiem vaikutti ujolta mutta kohteliaalta nuorelta mieheltä, huomasi heti, että hän on karismaltaan kaukana tennisihmisten rakastamista Roger Federeristä, Novak Djokovicista ja Rafael Nadalista, jotka jaksavat naurattaa ja ihastuttaa vuodesta toiseen sanavalmiilla vastauksillaan.

Hyvän ja huonon päivän ero liian suuri

Thiemin meriitit ansaitsisivat silti enemmän huomiota, sillä hän on onnistunut nostamaan itsensä tennismaailman kärkeen, parhaimmillaan aivan kolmikon kantaan.

Thiem on jo nyt saavuttanut jotain sellaista, mihin harvat pelaajat ovat koskaan pystyneet. Itävaltalaisella on vyöllään useita voittoja Federeristä, Nadalista ja Djokovicista – jopa uransa tärkeimmissä otteluissa. Vuoden 2019 Indian Wellsin finaalissa kukistui Federer, Roland Garrosin välierissä taas Djokovic. Keinot voittoihin ovat siis löytyneet.

Toistaiseksi Thiem ei kuitenkaan ole onnistunut nousemaan seuraavalle tasolle – sille kaikkein korkeimmalle. Hän on hävinnyt Roland Garrosin finaalissa kaksi peräkkäistä kertaa Nadalille, joten Grand Slam -pokaali uupuu edelleen palkintokaapista.

Emil Ruusuvuori kaatoi Dominic Thiemin Davis Cupissa Espoossa.

Miksi Grand Slam -turnauksen voitto vielä viipyy?

Yksi syy ovat ailahtelevat esitykset. Kun peli kulkee, Thiem esittää suorastaan loistavaa tennistä. Huonoina päivinä hän sortuu lukuisiin helppoihin virheisiin. Lyönnit karkaavat jopa varsin reippaalla marginaalilla pitkiksi ja leveiksi.

Suomen menestynein tennispelaaja Jarkko Nieminen on sanonut usein, että tenniksessä menestyksen avainasemassa on kehnon päivän pelikunto. Pitkän kauden aikana on mahdotonta esittää viikosta toiseen parasta peliä, joten esitykset huonoina päivinä on oltava sillä tasolla, että niilläkin yltää voittoihin. Tässä piilee Thiemin isoin ongelma.

Thiem ailahteli myös viime kaudella. Indian Wellsin ATP Masters -tason turnausvoiton ja Roland Garrosin finaalipaikan lisäksi turnausvoitto tuli Barcelonan ATP-turnauksesta massalla.

Pitkän ja menestyksekkään massakauden jälkeen Thiem kärsi yllätystappion Wimbledonin ensimmäisellä kierroksella.

Sen jälkeen hän ylsi jälleen turnausvoittoon Kitzbühelissä, mutta vain muutama viikko myöhemmin vastaan tuli toinen ensimmäisen kierroksen shokkitappio US Openissa.

Federerkin ihailee motivaatiota

Thiem on tajunnut, että hänen on saatava pelinsä nykyistä varmemmaksi ja monipuolisemmaksi. Hän pisti alkuvuodesta 2019 valmennuskuviot uusiksi katkaisemalla valmennussuhteen pitkäaikaiseen valmentajaansa Günter Bresnikiin.

Bresnik on tuntenut Thiemin 3-vuotiaasta asti. Silloin pelaajan isä Wolfgang Thiem aloitti työskentelyn Bresnikin Wienissä sijaitsevassa tennisakatemiassa. Vaikka tennisvalmentajana työskentelevä Wolfgang Thiem asetti poikansa pelin ensimmäiset palikat paikoilleen jo varhain, on Bresnik rakentanut suurimman osan Thiemin tämän päivän pelistä.

Bresnik nousi Thiemin päävalmentajaksi tämän ollessa 8-vuotias. Konkarivalmentaja vaihtoi tämän kahden käden rystylyönnin yhden käden versioon – eikä turhaan. Nykyään Thiemin rystylyönti on yksi lajin parhaista.

Bresnikin opeista on pitkälti kiittäminen myös Thiemin fyysistä kuntoa, joka on rautainen. Thiem tekee sekä otteluissa että harjoituskentillä valtavasti töitä – niin paljon, että jopa Federer on kertonut ihailevansa Thiemin harjoittelumotivaatiota.

Nykyään Thiemiä valmentaa Chilen entinen tennistähti ja kaksinkertainen olympiavoittaja Nicolás Massú. Päätöstä uusiutua voidaan pitää hyvänä liikkeenä, sillä Massú on tuonut Thiemin peliin monipuolisuutta verkkopelin ja pysäytyslyöntien osalta. Thiem itse kuvailee chileläisen nostaneen hänen pelinsä uudelle tasolle.

– Massú on saanut vietyä pelaamistani aiempaa yllättävämpään suuntaan, Thiem kertoi.

Dominic Thiemin valmentaja Nicolás Massú hymyili Australian avoimissa tammikuussa 2020.

Toinen kehitettävä asia on henkinen puoli, joka ratkaisee tunnetusti monen nousun urheilemisen terävimmälle huipulle. Thiem on osoittanut kommenteillaan ja ailahtelevalla pelillään merkkejä heikonpuoleisesta itsetunnosta.

Aika on Thiemin puolella

Jopa Roger Federer avasi keväällä sanaisen arkkunsa aiheesta, kun hän ihmetteli ääneen Thiemin itselleen asettamia menestymistavoitteita. Hän piti niitä liian vaatimattomina.

– Minua häiritsee, kun kuulen Thiemin ilmoittavan, että hänen tavoitteensa on päästä puolivälieriin tai välieriin jossain yksittäisessä turnauksessa. Emmekö me kärkipelaajat pelaa voittaaksemme? Älä kerro, että tavoitteesi on puolivälierissä – se on häviäjän mentaliteetti, Federer sanoi.

Thiem puolustautui vastaamalla, ettei ole pelaajatyyppiä, joka kertoisi suureen ääneen tavoittelevansa jokaisen turnauksen voittoa.

Myös Espoossa Thiemistä näkyi paitsi lajin tähtikolmikon kunnioittaminen myös hyvin nöyrä asenne.

– Nämä kolme, Federer, Djokovic ja Nadal, ovat kaikkien aikojen parhaat tennispelaajat. Sama kuin Diego Maradona, Pele, Leo Messi ja Cristiano Ronaldo pelaisivat samassa jalkapallojoukkueessa. Se joukkue olisi hyvin vaikea voittaa.

Dominic Thiem (oik.) löi Radael Nadalin Australian avointen puolivälierissä tammikuussa 2020.

Thiem on aiemmin sanonut, että tietää kiertävänsä turnauksia vielä tähtitrion lopetettua uransa. Hän on myös kertonut iloitsevansa mahdollisuudesta taistella turnausvoitosta ilman lajin kaikkien aikojen kirkkaimpia tähtiä, vaikka nauttiikin taistoista tenniksen titaaneja vastaan.

– Haluaisin toki olla seuraava uusi Grand Slam -voittaja, mutta ei ole loppujen lopuksi väliä, milloin se tapahtuu, Thiem toteaa kuin vihjaten odottavansa jo kolmikon lopettamisen jälkeistä aikaa.

Vaatimattomilta kuulostavien vastauksien lomassa Thiem myöntää itsekin, että hänellä riittää kehittämistä mentaalipuolella.

– Tärkeintä on pystyä pelaamaan tasaisesti isoissa turnauksissa. Ne ovat pitkiä, kahden viikon turnauksia. Fyysinen ja henkinen taso on pidettävä korkealla koko pitkän turnauksen ajan.

Tunteenpurkaus Ranskassa näytti uuden puolen

Vilaus uudesta Thiamista nähtiin vuoden 2019 Ranskan avoimissa. Yleensä tyyni ja viileä itävaltalaispelaaja aiheutti pienimuotoisen kohun ottelunsa jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Järjestäjät keskeyttivät lehdistötilaisuuden, kun Serena Williams halusi päästä hoitamaan oman osuutensa haastatteluista diivan lailla – välittämättä Thiemin vuorosta. Silloin Thiem hermostui, arvosteli Williamsia jyrkkäsanaisesti ja kuvaili negatiivisesti tämän luonnetta.

Thiemin odottamaton tunteenpurkaus saattoi olla hyvä asia, sillä äkkipikainen reaktio sai tennisfanit kiinnostumaan hänestä aiempaa enemmän. Lajifanit kun haluavat nähdä pelaajilta luonnetta.

Thiemin rystylyönti on yksi tenniksen parhaista.

Vaikka fanit eivät olekaan menestyksen kannalta tärkein asia, voi kasvava suosio tukea vaatimatonta ja hieman epävarmaa Thiemiä itsetunnon kohottamisessa, ja sitä kautta myös pelillisesti.

Thiem on alkanut näyttää enemmän tunteita niin hävitessään kuin voittaessaan, eikä itävaltalaisen otteluissa vallitse enää entisenlainen hiirenhiljainen tunnelma. Nähtäväksi jää, saako Thiem psyykensä ja pelinsä kohdalleen, ja koittaako miesten tenniksessä vihdoin uuden Grand Slam -mestarin aika.

Thiem uskoo mahdollisuuksiinsa, toki edelleen tyylilleen uskollisena ilman ylisanoja.

– Koen, että olen hyvin lähellä kolmea suurta. On mahdollista, että jo vuonna 2020 voi koittaa minun aikani.