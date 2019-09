Miltä tuntuu, kun SM-liigaan ei pääse takaisin? Toni Leinonen pelasi yli 100 peliä HIFK:ssa – juuttui sitten Mestikseen ja lopetti 27-vuotiaana: ”Jääkiekkoilija on ollut identiteettini”

Urheilulehden parhaat

Miltä tuntuu, kun SM-liigaan ei pääse takaisin? Toni Leinonen pelasi yli 100 peliä HIFK:ssa – juuttui sitten M

Tämä juttu on julkaistu alun perin Urheilulehden numerossa 36/2019. Tilaa Urheilulehti kotiisi tästä https://www.is.fi/urheilulehti/ .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palo kiekkoa





Jos katsotaan

Vaikka Leinosen









Jälki historiaan

Toni Leinosen

https://www.is.fi/haku/?query=julius+nyqvist