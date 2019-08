Ajaako Jukka Jalonen ruotsalaisvalmentajan ohi NHL:ään? – ”Olisi hienoa nähdä, että tänne tulisi suomalainen valmentaja”

Urheilulehden parhaat

Jukka Jalosen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+jalosen jatkosopimus Leijoniin julkaistiin perjantaina. Kauden 2021–22 loppuun ulottuvassa sopimuksessa on NHL-pykälä.

Alla oleva juttu on aiemmin julkaistu Urheilulehdessä kesäkuussa. Siinä pureudutaan Jalosen mahdollisuuksiin ryhtyä NHL-valmentajaksi:

Leijonakuninkaan iso sauma

