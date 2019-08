Tämä hautakivi pystytettiin USA:n taitoluistelulegendalle Kokkolaan – Jackson Hainesin ihmeellinen elämä sai lohduttoman lopun vuonna 1875

Urheilulehden parhaat

Tämä hautakivi pystytettiin USA:n taitoluistelulegendalle Kokkolaan – Jackson Hainesin ihmeellinen elämä sai l

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiertämään Eurooppaa









Päätyi Kokkolaan





Keuhkokuume vei





Perheelle karu kohtalo