Urheilulehden parhaat

Venäläisnyrkkeilijä kuoli 28-vuotiaana – aiemmin vastustajansa hengiltä lyönyt Ical Tobida leimattiin murhaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

























Kun hän nosti kätensä kahdeksannessa erässä, luulin että hän vain yllyttää yleisöä. En ajatellut sen enempää.