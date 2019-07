Urheilulehden parhaat

Annimari Korte ja Reetta Hurske juoksivat uudet ennätyksensä – näin Suomen aitajuoksuihme syntyi

Tässä juttusarjassa julkaisemme Urheilulehden parhaita artikkeleita viime vuosilta. Lue parhaat jutut tuoreeltaan joka keskiviikko – tilaa Urheilulehti kotiisi tästä https://www.is.fi/urheilulehti/ .

. Tämä juttu on julkaistu alun perin Urheilulehden numerossa 28/2019.

Aloitetaan





Yleisimpänä

Aitajuoksuihmeen





Mikä

https://www.is.fi/haku/?query=marjukka+suihko





Tämä

Palataan