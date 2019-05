Urheilulehden parhaat

Valtteri Bottas muuttui yhdessä talvessa tiimipelaajasta pahikseksi – kumpi hän on pohjimmiltaan?

Tässä juttusarjassa julkaisemme Urheilulehden parhaita artikkeleita viime vuosilta. Lue parhaat jutut tuoreeltaan joka keskiviikko – tilaa Urheilulehti kotiisi tästä https://www.is.fi/urheilulehti/tilaus/?ref=nosto_artikkeli .

. Tämä juttu on julkaistu alun perin 10.4.2019 Urheilulehden numerossa 15/2019.

»Valtteri,





Kilpakumppanitkin toivovat menestystä





Kiltistä on helppo pitää





Lampaasta leijonaksi

On älyllisesti laiskaa väittää, että tuolle tasolle nousisi kukaan ilman kivenkovaa kilpailuhenkeä.

Vilkas hulivili





Urheilija suorittaa pääsääntöisesti sitä paremmin, mitä enemmän hän saa olla oma itsensä.





Muutos vai paluu luontaiseen?