Urheilulehden parhaat

Tuhannesosia viilataan tuhannen ammat­tilaisen armeijalla – näin moni­mutkaista uuden F1-auton rakentaminen on

. Tämä juttu on julkaistu alun perin 17. tammikuuta 2019 lehden numerossa 3/2019.

Renault F1-sarjassa 1977 Renault mukaan F1-sarjaan tehdastallina.



1979 Ensimmäinen F1-kisan voitto Ranskassa omalla turbomoottorilla.



1983 Aloitti F1-moottorien toimittamisen muille talleille.



1985 Vetäytyi sarjasta tehdastallina.



2002 Paluu tehdastallina. Valloitti kuljettajien ja tallien MM-tittelit 2005 ja 2006 Fernando Alonson johdolla.



2010 Lähtö F1:stä tehdastallina.



2016 Paluu F1-sarjaan tehdastallina, osti Lotus-tallin vuoden 2015 lopussa. Tämän jakson parhaat saavutukset ovat kauden 2018 valmistajien MM-sarjan nelossija sekä



F1-sarjan valmistajien pistekärki kaudella 2018 Mercedes: 655 pistettä Ferrari: 571 p. Red Bull: 419 p. Renault: 122 p. Kaudella 2018 ajettiin 21 kisaa. Niistä 20:ssä kisan nopeimman kierroksen ajoi Mercedeksen, Ferrarin tai Red Bullin kuljettaja. Noissa 20 kisassa Renault’n kuljettajista nopeamman ajan tehnyt jäi keskimäärin 2,012 sekuntia kisan nopeimmasta kierrosajasta.



Pienin ero Renault-kuskin ja kisan nopeimman kierroksen ajan välillä oli kauden päätöskisassa Abu Dhabissa. Siellä



Pysyykö hymy Ricciardon kasvoilla? Red Bull -talli joutui kertomaan shokkiuutisen viime elokuun alussa. Tallin junioriohjelman kautta F1-sarjan huippukuljettajaksi noussut



Uutta haastetta uralleen hakenut 29-vuotias australialainen yllätti monet tekemällä sopimuksen Renault’n kanssa.



Miten iso askel tiimille oli, että se sai palkattua Ricciardon kaltaisen huippukuljettajan?



»Se on jättiaskel, ja olemme innoissamme, että saimme hänet. Daniel on uskomaton kuljettaja: nopea, aggressiivinen, päättäväinen ja taitava. Lisäksi hän on mahtava persoona, todella hauska.»



»Hän tuo rutkasti motivaatiota koko tiimille. Hänen tulonsa tuo kaikille paloa ja energiaa hyvän auton tekemiseen», tallin tekninen asiantuntija



Ricciardo tunnetaan leveästä hymystään. Renault’n tallipäällikkö



»En halua huomata pettymystä tai turhautumista hänen kasvoillaan kahden seuraavan vuoden aikana. En halua kokea sitä, mitä McLarenin johto on joutunut kokemaan



»Emme ole voittaneet vielä mitään, mutta meillä on nyt velvollisuus kehittää moottori ja auto, jolla yltää saavutuksiin, jotka tämä kaveri ansaitsee.»



Tallipomo antoi tammikuun alussa myös odotuksia nostavia lausuntoja auton kehitystyöstä.



»Moottoria koskevat parannukset ovat tänä talvena paljon suurempia kuin koskaan ennen. Myös tuulitunnelissa aikaansaadut parannukset ovat suurempia kuin koskaan.»



