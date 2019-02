Pelaajaurallaan Mikael Forssell mätti maaleja Euroopan suurimmissa sarjoissa – nyt hän opettaa nuoria tekemään niitä

Urheilulehden parhaat

Pelaajaurallaan Mikael Forssell mätti maaleja Euroopan suurimmissa sarjoissa – nyt hän opettaa nuoria tekemään

Tässä juttusarjassa julkaisemme Urheilulehden parhaita artikkeleita viime vuosilta. Lue parhaat jutut tuoreeltaan joka torstai – tilaa Urheilulehti kotiisi tästä https://www.is.fi/urheilulehti/tilaus/?ref=nosto_artikkeli .

. Tämä juttu on julkaistu alun perin 17.1.2019 lehden numerossa 3/2019.

Talvinen tiistaiaamu

Samaan





Vertaisella

Oikea





Käsien käytön

Kun kärkimies





Forssellin

Palataan





Forssell