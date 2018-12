Patrik Laine oli vielä kolme vuotta sitten ”fyysisesti nollatasolla” – NHL:n pörssikärkien takana on vaatimaton suomalainen valmentajaguru

Urheilulehden parhaat

Patrik Laine oli vielä kolme vuotta sitten ”fyysisesti nollatasolla” – NHL:n pörssikärkien takana on vaatimato

Tässä juttusarjassa julkaisemme Urheilulehden parhaita artikkeleita viime vuosilta. Lue parhaat jutut tuoreeltaan joka torstai – tilaa Urheilulehti kotiisi tästä https://www.is.fi/urheilulehti/tilaus/?ref=nosto_artikkeli .

. Tämä juttu on julkaistu alun perin 6.10.2016 lehden numerossa 40/2016.

»Tervetuloa









Elokuisen torstai-illan





Mikään ei ole helpompaa kuin kova harjoittelu. Järkevä, rytmitetty harjoittelu ei ole helppoa.









Kuuvuoren urheilukentällä





Kukaan ei









Mitä