Hymyn taakse kätkeytyy tuskaa ja pelkoa – lue Urheilulehden paljastava selvitys joukkuevoimistelun raadollisesta puolesta

Urheilulehden parhaat

Hymyn taakse kätkeytyy tuskaa ja pelkoa – lue Urheilulehden paljastava selvitys joukkuevoimistelun raadollises

Kullan kääntöpuoli

Emmi Kaikumaa





Joukkuevoimistelu

Emmi Kaikumaan

Titta Heikkilän

Urheilulehti

Tähän





Voimistelumatolle





Yksittäinen lause voi kuulostaa pahalta

Urheilulehti

Vaikka

Tampereen

Heikkilä

Suomen





Tytöt ovat hänelle äärimmäisen tärkeitä