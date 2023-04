Urheilulehti: Zlatan Ibrahimovic on osoittanut, että ikä on vain numero

Tuoreessa lehdessä käsitellään myös yleisurheilijoita, jotka ovat somessa saadakseen sponsoreita.

Tämän viikon Urheilulehden kannessa on tuttu mies. 41-vuotias Zlatan Ibrahimovic on osoittanut neljälle eri vuosikymmenelle ulottuneella urallaan, että ikä on vain numero. Janne Kosusen jutussa Ibrahimovicin kanssa pelanneet suomalaiset Petri Pasasesta Jari Litmaseen kertovat, mikä on ruotsalaistähden pitkän uran salaisuus.

Urheilijoiden on nykyään lähes pakko olla sosiaalisessa mediassa saadakseen henkilökohtaisia sponsoreita. Suomalaiset yleisurheilun huiput paljastavat, miksi se on ongelmallista.

”Suomalaisella liikunnalla ja urheilulla on viimeinen hetki siirtyä uuteen toimintakulttuuriin ja lunastaa yhteiskunnallinen vastuunsa ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaajana.” Näin kirjoittaa Erkka Westerlund esseessään.

Jarmo Kekäläisen Columbus jäi pohjamutiin NHL:ssä. Toimitusjohtajalla riittää silti uskoa, että Blue Jackets nousee uuden päävalmentajan alaisuudessa huomattavasti korkeammalle sarjataulukossa. Sentterinäkin pelanneelta Patrik Laineelta hän odottaa vielä enemmän.

Mike Danton tilasi agenttinsa palkkamurhan kesken NHL:n pudotuspelien. Uskomaton tarina sai hyytävän käänteen vankilassa.

HJK:n yhteydessä puhutaan lähes kaikista muista ja vähemmän Matti Peltolasta, vaikka kaikkien katseiden pitäisi kääntyä häneen. Tätä mieltä on toimittaja Saku-Pekka Sundelin jutussaan.

Dele Alli, 27, oli viisi vuotta sitten maailman arvokkain keskikenttäpelaaja. Nyt hän pelaa jalkapalloa Turkissa eikä ole kuulunut kohta neljään vuoteen Englannin maajoukkuerinkiin. Mitä oikein tapahtui?