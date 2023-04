Urheilulehti: Menestyskirjailijaa ja elokuvamogulia – tällainen porukka Jokerien takaa nyt löytyy

Tuoreessa lehdessä ennakoidaan näyttävästi myös alkavaa Kansallista liigaa.

Tämän viikon Urheilulehden kannessa komeilee joukko miehiä, joita on harvempi yhdistetty kilpakentille. Mukana on muun muassa menestyskirjailija Max Seeck ja elokuvamoguli Markus Selin. He ovat osa Jokerien uutta omistajaryhmää.

Jokerien SM-liigaprojektia vetää nyt sijoittajaryhmä, jonka veturit ovat Mikko Saarni ja Ossi Väänänen. Ennen kuin ryhmä päätyi osaksi kohuseuran tarinaa, verhojen takana ehti tapahtua paljon dramaattista. Toimittaja Marko Lempinen vie jutussaan lukijat kulissien taakse.

Turussa syntynyt Matias Maccelli nousi ikätovereitaan verkkaisemmin NHL:ään, mutta ohitti heidät heti pisteiden tehtailussa. NHL-kirjeenvaihtajamme Tommi Koivunen kävi tapaamassa Arizonan suomalaishyökkääjää.

Seura pelaa mitaleista, vaikka maksamattomien laskujen laahus on pitkä. Salibandyn kärkiporukoihin lukeutuvan Happeen tarina on avartava kertomus siitä, miten pitkään urheiluseura pystyy välttelemään noutajaa.

Lehdessä ennakoidaan näyttävästi myös Kansallisen liigan alkavaa kautta. Valokeilaan pääsee sarjan kiinnostavimpiin pelaajiin lukeutuva Wilma Forsblom, jolla on ollut erillinen potkutekniikkavalmentaja 11-vuotiaasta lähtien. Lisäksi lehdessä on analyysit sarjan jokaisesta kymmenestä joukkueesta.

Naisjalkapalloilijoiden riski saada polven eturistisidevamma voi olla jopa yhdeksänkertainen miehiin verrattuna. Varmaa tietoa vammojen syistä on hyvin vähän, jos ollenkaan.

Honka toimi oikein myydessään Agon Sadikun Norjaan. Sadikun seuraajalla Juan Alegrialla on silti iso savotta edessään.

Legendaarinen kartanlukija Luis Moya keskittyi Suomen rallissa enemmän kuin missään muualla. Hän kertoi kotikaupungissaan A Coruñassa muutkin muistonsa täältä.