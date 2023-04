Urheilulehti: Naomi Osaka on etsinyt itseään koko elämänsä – edes nousu tennismaailman huipulle ei tuonut vastausta

Tuoreen lehden muita hahmoja ovat mm. Veikkausliigaan palannut Urho Nissilä, Susijengin avainpelaaja Sasu Salin ja MM-kisoihin matkaavat Naisleijonat.

Tämän viikon Urheilulehden kannessa on maailman parhaiten tienaava naisurheilija. Naomi Osakan äiti on japanilainen ja isä haitilainen. Hän syntyi Japanissa, mutta muutti 3-vuotiaana Yhdysvaltoihin. Hän päätti 14-vuotiaana edustaa Japania, mutta ei osaa kieltä täydellisesti. Osaka on joutunut pohtimaan koko elämänsä, kuka oikein on. Vastausta ei ole löytynyt edes tenniskentältä.

Skandaalista toiseen kulkenut Naisleijonat lähtee MM-kisoihin ennenkuulumattomasta tilanteesta: B-lohkosta. Päävalmentaja Juuso Toivolan, maajoukkueen ja koko lajin uskottavuuden voi nähdä riippuvan siitä, miten kisat sujuvat.

Tänä keväänä päättyy yksi historiallinen ajanjakso. Käy SM-liigan pudotuspelikeväässä miten tahansa, suomalaisen seurajääkiekon uljain lippulaiva Tappara lipuu kohti yhden aikakauden päätesatamaa.

NHL:n tuorein laajennusseura Seattle Kraken pelaa liigan vanhimmassa hallissa – josta ei ole jäljellä kuin ulkokuori. Urheilulehti vieraili yhdessä sarjan puhutuimmista areenoista.

Koripallovalmentaja Pieti Poikola kertoo, miksi Sasu Salin loistaa niin pelin hyvillä kuin heikoilla hetkillä.

Urho Nissilän paluu Kuopioon on juuri sitä, mitä KuPS kaipasi. Maajoukkuetasoisen oman kasvatin paluu ratkaissee KuPSin pahimman pelillisen ongelman ja tuo juhlavuotta viettävään seuraan henkistä buustia. Pelaajan itsensä kannalta on silti toivottavaa, että pesti Veikkausliigaan jää neljän kuukauden mittaiseksi.

Vielä 2000-luvun alussa Valencia voitti kaksi Espanjan mestaruutta ja pelasi kahdesti Mestarien liigan finaalissa. Nyt joukkue taistelee La Ligassa putoamista vastaan. Mitä entiselle jalkapallon suurseuralle on oikein tapahtunut?

Digitalisaatio on muuttanut jalkapallon pelaajamarkkinat aiempaa avoimemmiksi. Urheilulehti vieraili Lontoossa alan mullistaneen TransferRoomin tapahtumassa, josta puuttuivat suomalaiset seurat.