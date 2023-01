Urheilulehti: Alkava MM-sarja heittää Kalle Rovanperälle uudenlaisen haasteen

Muita lehden hahmoja ovat muiden muassa Manchester Unitedin uuteen loistoon nostanut Erik ten Hag sekä huomionkipeä huipputuomari Antonio Mateu Lahoz.

Rallin MM-sarja päättyi viime vuonna Kalle Rovanperän juhliin. Nyt puolustavalla mestarilla on edessään uudet haasteet. Kilpailu MM-sarjan kärjessä on suurella todennäköisyydellä kiristynyt, eikä Rovanperältä voi lähtökohtaisesti odottaa samanlaista riemumarssia kuin viime kaudella. Lisäksi Rovanperän jatkokuvioista velloo kiivas keskustelu, vaikka hänen huippu-uransa on vasta alussa.

Esapekka Lapin hommat keikkakuskina loppuivat kertarysäyksellä. Pesti Hyundaille on hänelle huima mahdollisuus, johon on tartuttava kaksin käsin.

Henkilöjuttujen lisäksi rallin MM-sarjan alkamista juhlistetaan kuskianalyyseilla.

Eemeli Suomi on SM-liigan viime vuosien ylivertainen pistekuningas ja nykypäivään poikkeuksellinen seuraikoni, joka saattaa vielä rikkoa esikuvansakin ennätykset Ilveksessä.

Aikanaan iso osa maailman parhaista jääkiekkoilijoista pelasi suomalaisilla mailoilla. Nyt perinteisistä mailamerkeistä on jäljellä enää TAC. Toimittaja Timo Riihentupa vieraili hiljentyneessä mailatehtaassa Lievestuoreella.

Antonio Mateu Lahoz jakoi kaksi punaista ja 32 keltaista kahdessa huippupelissä ennen kuin häneltä vietiin pilli. Tapaus on hyvä muistutus siitä, ettei oikeudenjakaja voi olla kentän suurin tähti.

Erik ten Hag on osoittanut loistavaa taktista pelisilmäänsä varsinkin kentän ulkopuolella – ja Manchester Unitedin pelaaminen on kehittynyt samalla.