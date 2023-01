Urheilulehti: Viina ja uhkapelit veivät huippupelaajan niin syvälle, että ura loppui

Tuoreen lehden muita hahmoja ovat muiden muassa Andrea Pirlo, Martin Ödengaard ja Markus Mattsson.

Ensin oli maila ja pallo. Sitten uhkapelit. Lopuksi viina. Toni Laakso pelasi lähes 20 vuotta Superpesiksen huipulla, vaikka addiktiot ja salailu työnsivät tähtipelaajan maanpäälliseen helvettiin. Nyt isänä oleminen ja totuutta silmiin katsominen ovat tuoneet valoa 35-vuotiaan pelurin elämään. Toimittaja Timo Kankaanpää kertoo tuoreessa lehdessä Laakson tarinan.

Jääkiekkoliitto on jäänyt lepäämään laakereilleen puheenjohtaja Harri Nummelan aikakaudella, kun menestys on sokaissut päättäjät. Liitossa on johtajuusvajetta ja pelaajatuotantokin yskii. Nyt Suomi-kiekon on viimein aika havahtua todellisuuteen.

Ilmavoimat koki talvisodan ensimmäisen pommikonetappion toisena sotapäivänä 1. joulukuuta 1939. Maan parhaimpiin kilpamoottoripyöräilijöihin kuuluneen Bengt Mellinin ohjaama Bristol Blenheim murskaantui rantakallioon Rautalammilla. Turmassa menehtyi toinenkin nimekäs urheilija, painija Niilo Tikkanen.

Markus Mattsson halusi NHL:ään jo silloin, kun sarjasta ei tiedetty meillä mitään. Hän jäi historiaan asiasta, josta ei tiennyt mitään jäällä ollessaan.

Maailmanmestaruudesta voi pelata takapihallakin, kun antaa tunteelle ja mielikuvitukselle valtaa eikä luo lapsille liian suorituskeskeistä ja raamitettua harjoitusrakennetta, taitovalmentaja Olli Cajan muistuttaa.

Brock Purdy on pelannut vasta kourallisen pelejä NFL:ssä, mutta tekee historiaa jokaisella onnistumisellaan. Tämä johtuu siitä, että Purdy on viimeisenä varattu pelaaja.

Andrea Pirlo on palannut valmentajana kaupunkiin, jossa hänen sydämensä pelaajana särkyi. Urheilulehden haastattelussa Pirlo puhuu Istanbulin katkerasta illasta, peliurastaan ja siitä, miten päätyi vaistojensa vastaisesti valmentajaksi.

Norjalainen Martin Ödegaard oli teinisensaatio, joka joutui 16-vuotiaana Real Madridin valtapelin uhriksi. Kahdeksan vuotta myöhemmin hän loistaa Arsenalin kapteenina.