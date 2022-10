Lauri Markkanen on yhä kauppatavaraa NBA:ssa – tämä ja paljon muuta uudessa Urheilulehdessä

Tämän viikon Urheilulehdessä luettavaa muun muassa NBA:sta, Marko Anttilasta, jalkapallosta ja hiihdosta.

Miksi koripallon EM-kisoissa loistanut Lauri Markkanen joutui vaihtamaan joukkuetta jo toisen kerran NBA:ssa – ja miksi kaikkien merkkien perusteella myös hänen pestinsä Utah Jazzissa on jäämässä aika lyhyeksi?

Tätä asiaa pohditaan tiukasti tämän viikon Urheilulehden kansijutussa. Lehdessä ennakoidaan muutenkin maailman parasta koripallosarjaa, kun mukana on kaikkien NBA-joukkueiden tiiviit analyysit.

Mukana on muutakin kiinnostavaa. Selvitimme muun muassa, miksi Marko Anttila on voittanut lähes kaiken jääkiekossa, vaikka monien valmentajiensa mielestä hänellä on merkittäviä puutteita pelaamisessaan. Jutun otsikko kuuluu ”Tavallisuuden lahja”.

Jalkapallossa keskitytään erityisesti Veikkausliigan yleisöhaasteisiin koronakausien jälkeen sekä vieraillaan Bradfordissa jossa paikallinen futisjätti rämpii Englannin neljännellä sarjatasolla.

Näkemyksiään alkavasta hiihtokaudesta kertoo Kerttu Niskanen. Hän ottaa kantaa myös venäläisurheilijoiden tilanteeseen kansainvälisillä laduilla.

Pitkään puhuttanut Noora Rädyn ja Pasi Mustosen välinen yhteistyö on myös esillä tämän viikon Urheilulehdessä, kun ensin mainitun elämäkerran kirjoittanut Marika Lehto kertoo esseessään, mikä maalivahdin ja päävalmentajan väleissä hiersi.

Viime viikolla ilmestynyt Urheilulehden 92-sivuinen NHL-numero on sekin edelleen myyntipisteissä. Seuraava kisaopas ilmestyy 9. marraskuuta. Luvassa on silloin tuhti MM-futis 2022.