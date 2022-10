Kaikki NHL:stä 2022–23 - klassinen kausiopas nyt kaupoissa!

Urheilulehden NHL-kausiopas on ilmestynyt. 92 sivua täyttä asiaa.

Varma merkki täysistä kierroksista kansainvälisessä jääkiekossa on se, kun Urheilulehden NHL:ää käsittelevä kausiopas ilmestyy.

Nyt julkaisu on irtonumeromyynnissä ympäri maata. Luettavaa on 92 sivua, ja tuttuun tapaan lehdessä on monenlaista näkökulmaa maailman parhaaseen kiekkosarjaan.

Mikko Rantanen kertoo, miten Colorado Avalanche aikoo voittaa tuplan, vaikka pelaajien valmistautumiskausi sarjaan oli tavallista lyhyempi.

Mukana on myös värikäs tarina Tkachukien kiekkoperheestä, jossa isä ja pojat tunnetaan kuin toistensa hiilikopioina: pelaajina, jotka menevät vaikka harmaasta kivestä läpi.

Kerromme myös Göran Stubbin viimeisestä kaudesta NHL:n Euroopan kykyjenetsinnän nokkamiehenä. Voittajan kommenttiraita -jutussa Teemu Selänne käy puolestaan läpi hetket, kun hänestä tuli Stanley Cup -voittaja.

Mukana on tutusti myös sarjan kaikki 80 suomalaispelaajaa analysoituna – sekä kaikki 32 NHL-joukkuetta.

NHL 2022-23 kuuluu Urheilulehden tilaukseen. Seuraava opas ilmestyy 9. marraskuuta: MM-futis 2022.