Urheilulehti: Real Madridin nykyjoukkueen pitäisi saavutustensa puolesta olla yksi kaikkien aikojen suurista – mukana myös EM-koripallo

Tuoreessa lehdessä pureudutaan alkavaan Mestarien liigan kauteen.

Real Madrid on voittanut kahdeksan viime vuoden aikana Mestarien liigan viisi kertaa. Saavutustensa puolesta joukkueen pitäisi olla yksi kaikkien aikojen suurimmista. Onko se sitä todella? Onko Real Madrid ollut pelillisesti yhtä merkittävä ja tuloksellisesti yhtä hallitseva kuin vaikkapa 30 vuoden takainen AC Milan tai Pep Guardiolan Barcelona? Tätä pohditaan tämän viikon Urheilulehdessä.

Real Madria käsittelevä juttu on osa Urheilulehden pakettia, jolla juhlistetaan alkavaa Mestarien liigan kautta. Tuttuun tapaan lehdestä löytyvät niin otteluohjelma kuin analyysit kaikista lohkovaiheen 32 joukkueesta.

Miro Little, 18, nousi puskista Susijengin pelaavaan kokoonpanoon. Nykyinen maajoukkueen vakionimi on tehnyt nuorella urallaan rohkeita valintoja, joista jokaisen taustalla on NBA.

Littlestä kertova juttu on puolestaan osa koripallon EM-kisoja käsittelevää pakettia. Tähän pakettiin kuuluvat otteluohjelman lisäksi analyysit Susijengistä ja sen vastustajista. Paketin kruunaa Raiko Häyrisen pitkä juttu koripallomaajoukkueen taipaleesta vuoden 1995 EM-kisoihin.

Sotkamon Jymyn sensaatiomainen tippuminen Superpesiksen mitalipeleistä oli kova urheilullinen ja taloudellinen isku dynastiaseuralle. Samalla se oli lopullinen hälytysmerkki muille jättiläisille, joista myös Kouvolan Pallonlyöjät kyykkäsi. Sarjan kärki on laajentunut, eikä yksikään jätti pääse enää helpolla.

Matti Mikkola oli Suomen keihäshistorian salaperäisimpiä huippuheittäjiä. Maailmantilaston kärkinimeksi yllättäen 1940 nousseesta Iitin kasvatista ehdittiin povata jo uutta ME-miestä. Mikkolan elämä päättyi kuitenkin traagisesti marraskuussa 1941 pommikoneen syöksyssä metsään.

Helmareihin nostettu Marko Saloranta ei pidä itsestään turhaa meteliä. Kuka tai millainen päävalmentaja hän on tositoimissa?

Mixu Paatelainen ei ole saanut HIFK:n peliä kulkemaan, mutta taustalla hän on joutunut nielemään monta kitkerää yllätystä kesän aikana.