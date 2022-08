Urheilulehti: Ella Junnila kertoo mielipiteensä urheilun ja politiikan suhteesta – "Se on urheilumaailman suurin kusetus"

Tämän viikon lehdessä ennakoidaan yleisurheilun EM-kisoja ja alkavia eurofutiksen kausia.

Suomen parhaalla korkeushyppääjällä Ella Junnilalla on selvä mielipide väitteestä ”urheilu ja politiikka eivät kuulu yhteen”.

– Se on urheilumaailman suurin kusetus», Junnila kertoo tämän viikon lehden kansijutussa.

– Totta kai urheilu on osa yhteiskuntaa. Niin on politiikkakin. Ne eivät välttämättä ole koko aikaa samassa polttopisteessä, mutta ne ovat samalla areenalla yhteiskunnassa.

Junnilasta kertova juttu on osa yleisurheilun EM-kisojen ennakkopakettia, johon kuuluvat myös kisaohjelma sekä juttu, jossa kerromme keitä urheilijoita Münchenissä kannattaa erityisesti seurata. Joukossa on useita mitaleista tappelevia suomalaisia.

Jokamiehen luokka syntyi Porissa, kun Jumala teki ihmeitään. Sitten siitä tuli kansan syvien rivien suosima autourheilumuoto, jota ajetaan perheissä yli sukupolvirajojen

Varkauden pesäpalloilu koki huippuhetkensä 1960-luvulla, jolloin kyläjoukkueena pinnalle noussut Puurtilan Kisa-Pojat voitti kahdesti peräkkäin SM-hopeaa. PK-P:n hopeasepille povattiin myös mestaruutta. Joukkue katosi kuitenkin muutamassa vuodessa pääsarjasta pysyvästi, koska seurajohto laiminlöi juniorityön.

Tämän viikon lehdessä ennakoidaan myös La Ligan ja Serie A:n alkavia kausia. Vuosi sitten FC Barcelona ilmoitti Leo Messille, ettei sillä ollut varaa pitää tähteä riveissään. Nyt ”Blaugrana” on käyttänyt 153 miljoonaa euroa hankintoihinsa. Miten tämä on mahdollista?

Lazio pelaa Maurizio Sarrin johdolla isoista pelifilosofisista asioista. Hän on Italian jalkapallokauden seuratuin päävalmentaja.