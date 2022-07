Urheilulehti: Kovaan lohkoon arvotuilla Helmareilla on EM-kisoissa näytönpaikka

Tuoreessa lehdessä käsitellään myös pukukoppien raikastunutta tunnelmaa.

Jalkapallon naisten EM-lopputurnaus on vallannut tuoreen Urheilulehden kannen, ja hyvästä syystä. Suomi on mukana yhdeksän vuoden tauon jälkeen.

Helmarien runko koostuu vuonna 1994 syntyneistä pelaajista, jotka ovat yhdessä kokeneet menestyksen huumaa ja karuja pettymyksiä. Yhtä matkaa he ovat kasvaneet junioreista aikuisiksi huippupelaajiksi. Tämän viikon lehdessä kerrotaan heidän tarinansa.

Lisäksi lehdestä löytyvät analyysit Helmarien 16 avainpelaajasta sekä EM-kisojen otteluohjelma.

Formula ykkösissä yhdistyvät ihmisen ja koneen suorituskyvyt. Valtteri Bottakselle tärkein työpari varikolla on kisainsinööri Alex Chan, joka tulkkaa suomalaiselle koneen kieltä ja kääntää Bottaksen sanat dataksi, jota auto tottelee.

Aku Kettunen koodasi sovelluksen, jota lähes jokainen Superpesiksen pelaaja tuijottaa herkeämättä. Koskenkorvan vaihtajaekspertti haluaa kuitenkin omassa pelaamisessaan antaa tilaa intuitiolle.

Eurassa nähtiin kesällä 1987 yksi jalkapallon miesten Suomen cupin historian suurimmista yllätyksistä, kun kolmosdivarissa pelannut Euran Pallo pudotti maajoukkuemiehiä vilisseen TPS:n.

Pyry Hannola, 20, on kokenut urallaan ainutlaatuisia tähtihetkiä poikkeuksellisen nuorena, mutta myös monttuja, joissa uskoa on koeteltu. Silti unelma ammattilaisurasta ulkomailla ja Huuhkajissa pelaamisesta ei horju.

Miesten joukkuelajeissa on ihailtu kovuutta. Sen on voinut aistia pukuhuoneissa, jotka ovat olleet hierarkkisia, maskuliinisia ja nuorille paikoin ahdistaviakin tiloja. 2020-luvulle tultaessa pukukopit ovat kuitenkin raikastuneet. Kulttuurinmuutoksella on ollut positiivisia vaikutuksia koko suomalaiseen joukkueurheiluun.

Eveliina Määttänen työskentelee urheilun ohella farmaseuttina ja vasta opettelee uuden lajin saloja. Takana on monta vaikeaa vuotta ja vammoja, mutta kaikesta huolimatta hän lunasti jo upeasti paikan Eugenen MM-kisoihin. Mihin kesän juoksusensaatio perustuu?