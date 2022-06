Urheilulehti: Kuka on NHL:n mysteerimies Artturi Lehkonen ja mistä hänen kunnianhimonsa kumpuaa?

Suomalaiset ovat ratkaisurooleissa NHL:n finaaleissa.

NHL:n finaalit ovat vallanneet tuoreen Urheilulehden kannen, ja hyvästä syystä. Kaksi suomalaista on loppuottelusarjassa avainrooleissa. Tämän viikon lehdessä sukelletaan syvemmälle kummankin tarinaan ja rooliin.

Artturi Lehkonen on mysteerimies suomalaisella NHL-kartalla, sillä hän on vaalinut imagoaan huolellisesti. Nyt hän raottaa verhoa ja kertoo, mistä hänen rautainen asenteensa ja arvostettu kunnianhimonsa ovat peräisin.

Jos Mikko Rantasen johtama kakkosketju kykenee iskemään tauluun kylmää numerotulosta, Colorado on lähellä mestaruutta. Näin kirjoittaa NHL:n kirjeenvaihtajamme Ville Touru Ottelupallossaan.

Alfa Romeon urheilujohtaja Beat Zehnder on työskennellyt saman F1-tallin riveissä jo 32 vuoden ajan. Zehnderin kykyä päästä lähelle kuskeja kuvaa se, että hänen tuntemansa Kimi Räikkönen on puhelias mies.

Golf on Suomessa ja maailmalla suositumpaa kuin koskaan ennen. Kentille on rynnännyt valtavasti uusia pelaajia, jotka eivät välitä perinteisestä ja tiukasta etiketistä. Uusi suuntaus ei miellytä kaikkia harrastajia, mutta se on osa lajikulttuurin tulevaisuutta.

Sotkamon Jymyn Roope Korhonen on pesäpallohistorian paras sisäpelaaja. Poikamainen luonne ja rento elämänasenne ovat jalostaneet vasuritykistä kylmäpäisen ratkaisijan. Jymyn nykyjoukkueelle legendan pelillinen merkitys on jopa liian suuri.

Kaksi nuorta suomalaisurheilijaa lähti mukaan valmentajavelhon kunnianhimoiseen hankkeeseen. He aikovat rikkoa Markku Kukkoahon SE-vanhuksen.

Seiväshyppääjä Wilma Murto kokee siirtyneensä urheilu-urallaan uuteen vaiheeseen, jossa hän on aikuinen huippu-urheilija eikä lupaava junioriurheilija.

Vaimo antoi Jukolan kilpailunjohtajalle Petri Paukkuselle luvan vapaaehtoisurakkaan. Siitä on nyt yhdeksän vuotta.

Seitsemän vuotta sitten MM-kotikisojen aikana rullakiekko eli kukoistuskauttaan. Nyt laji on henkitoreissaan. Mitä tapahtui?