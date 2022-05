Urheilulehti: Tenniksen seuraava suurpelaaja on yhdistelmä Federeriä, Nadalia ja Djokovicia

Tuoreessa lehdessä käsitellään myös Leijonien poikkeuksellista valmistautumista MM-kisoihin ja Suomen rapistuvia urheilupaikkoja.

Mitä saadaan, kun poikkeuksellinen lahjakkuus yhdistyy jo lapsena tehtyihin valintoihin, jotka ovat tähdänneet ainoastaan tennisammattilaisuuteen? Sitä kysytään Urheilulehden tämän viikon kansijutussa. Vastaus on tenniksen seuraava suurpelaaja Carlos Alcaraz, joka on yhdistelmä Roger Federeriä, Rafael Nadalia ja Novak Djokovicia.

Tarkasti suunnitellun valmistautumisjakson aikana luotiin jälleen tänä keväänä fyysinen ja pelillinen selkänoja, joka erottaa Suomen vastustajistaan jääkiekon MM-kisoissa. Otimme selvää, mitä Leijonien MM-leirillä tapahtui.

Mikko Vanni on urheiluvaikuttaja, joka ei esiinny julkisuudessa mutta on ollut monessa mukana. Uran suurin särö tuli, kun hän sai potkut Harry Harkimolta ja Mika Sulinilta.

Suomi on kymmenientuhansien liikuntapaikkojen maa, mutta iso osa niistä on jäämässä vaille käyttöä ja hiljalleen rappioitumassa. Liikuntainfran korjausvelan on arvioitu olevan jopa yli miljardi euroa.

Coloradon missio NHL:n pudotuspeleissä on selvä. Sitä ennen pitäisi selvittää kohtalonsarja St. Louisia vastaan. Kestääkö maalivahtiosasto?

Viime kauden Veikkausliigan paras pelaaja Urho Nissilä, 26, siirtyi tammikuussa eksoottiseen Korean liigaan. Hän kertoo, että alku uudella mantereella on sujunut hyvin.

Cristiano Ronaldo on loistanut, Manchester United ei. Old Traffordilla on toistunut sama kaava kuin jalkapalloilijan ex-seurassa Juventuksessa. 37-vuotias supertähti on rahasampo, joka luo ongelmia nurmella ja ratkoo niitä tekemällä maaleja. Ronaldon luomat ongelmat ovat kuitenkin hänen tarjoamiaan ratkaisuja suurempia.