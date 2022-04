Urheilulehden suuri yleisurheilunumero nyt myynnissä – vahva startti kaksien arvokisojen kesään

Tuore lehti avaa alkavan kauden asetelmia henkilö- ja ilmiöjutuin sekä urheilija-analyysien kautta. Mukana on myös kauden tärkeimpien kisojen kalenteri.

Kevät on vihdoin saapunut, ja se tarkoittaa myös yleisurheilun ulkokauden alkua. Edessä on varsinainen yleisurheilun superkesä, joka huipentuu heinäkuussa Eugenessa järjestettäviin MM-kisoihin ja elokuussa Münchenissä käytäviin EM-kisoihin. Urheilulehti ottaa tuttuun tapaan alkavan kauden vastaan suurella yleisurheilunumerolla.

Miesten kuulantyönnön taso on noussut huimaksi. Pyörähdystyylin vallankumous, kehittyneet tekniikat ja keskinäinen kilpailu puskevat mörssäreitä ennätystuloksiin laajalla rintamalla. Dopingista ryvettynyt laji on puhdistunut, vakuuttavat Urheilulehden haastattelemat supertähdet.

Miesten seiväshyppy on ollut vuosikymmeniä kaikkea muuta kuin suomalainen menestyslaji. Nyt tunnelin päässä pilkottaa valoa.

Pika-aituri Annimari Korte on käynyt läpi rankan kuntoutuksen. Viime kausi oli kipua alusta loppuun, ja kilpaileminen pelotti. Nyt Korte kertoo Pekka Holopaisen haastattelussa olevansa fyysisesti aiempaa vahvempi ja rikkoneensa monia testiennätyksiään.

Lisäksi lehteen on kerätty kesän tärkeimpien yleisurheilukisojen kalenteri ja esitelty alkavan ulkokauden 30 mielenkiintoisinta suomalaisurheilijaa sekä kesän seuratuimmat kansainväliset tähdet. Missä on Armand Duplantisin katto? Mitä Kaster Warholm tekee? Miten Johannes Vetter on toipunut Tokion pettymyksestä? Loikkiiko Yulimar Rojas taas uuden ME:n?

Rauman Lukko on noussut kestomenestyjäksi jääkiekon juniorisarjoissa. Toisessa peräkkäisessä alle 20-vuotiaiden Suomen mestaruudessa yhdistyivät pitkäjänteinen suunnitelmallisuus ja tuhkimotarina. Malliksi muille kelpaava ryhtiliike on tapahtunut vain kuudessa vuodessa.

Hävittäjälentäjänä palvellut huippukiekkoilija Keijo Kuusela näki toukokuussa 1944 ainoaksi mahdollisuudeksi törmätä koneellaan punahävittäjään. Laskuvarjolla pelastautunut mies piilotteli venäläistä etsintäpartiota vedessä hengittämällä korren läpi. Kuuselan vanhemmat luulivat poikansa kuolleen, mutta tämä palasi sotavankeudesta nälkiintyneenä ja alkoi menestyä kaukaloissa.

Moni Veikkausliigan joukkue on palannut tällä kaudella käyttämään kahta topparia aiemman kolmen sijaan. Muutokseen on johtanut kolme syytä.