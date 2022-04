Suomalaista urheilua johtaa pieni valtaklikki – Urheilulehti selvitti, miten klikki rakentui ja haali valtansa

Tuore lehti pureutuu laajemmin Olympiakomiteaa ravistelevan skandaalivyyhdin syihin.

Tämän viikon Urheilulehden kansi on pyhitetty skandaalien keskellä rypevälle Suomen olympiakomitealle, tai tarkemmin ottaen maan urheilun voimahahmoille. Suomalaista huippu-urheilua johtaa pieni valtaklikki, jonka kärkihahmo on nyt Jan Vapaavuori. Urheilulehti selvitti, miten ”hyvien veljien” kerho on rakentunut ja haalinut valtaa.

Maalivahtien rooli korostuu pudotuspeleissä. SM-liigan välierissä neljä huippuvahtia on erityisen kovassa paikassa.

1990-luvun F1-sarjassa nähtiin vuosittain jopa 200 keskeytystä. Sen jälkeen keskeytykset ovat pudonneet murto-osaan. Mitä muutoksen takaa löytyy ja millaista oli kisata silloin, kun auto saattoi hajota milloin tahansa?

NHL:ssä tehdään nyt enemmän maaleja kuin kertaakaan edellisten 25 vuoden aikana. Samalla paukkuvat 2000-luvun tilastoennätykset.

Serie A:n vanhin päävalmentaja Aurelio Andreazzoli ei piittaa pinnallisen ikäkeskustelun sisältämistä stereotypioista. Hän antaa tekojen puhua puolestaan.

Uransa lopettanut Mattias Gestranius oli pitkään Suomen paras Fifa-tuomari. Nyt hän keskittyy tekemään muista liigatuomareista parempia.

Valioliigassa pelaava Watford on hankkinut seitsemän vuoden aikana yli sata pelaajaa. Kun hehtaaripyssyllä räiskii tarpeeksi, löytyy joskus myös helmiä, kuten tämän kauden komeettoihin lukeutuva Emmanuel Dennis. Onko seuran poikkeuksellisessa toimintamallissa mitään järkeä?