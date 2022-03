Urheilulehti: Padelin harrastajamäärät räjähtivät - kuinka suureksi trendilaji voi kasvaa?

Tämän viikon lehden hahmoja ovat Ukrainan puolesta taistelevat Klitshkon veljekset ja henkiseksi valmentajaksi ryhtynyt entinen yleisurheilija Sanna Kämäräinen.

Padel on trendilaji, matalan kynnyksen liikuntamuoto ja tavoitteellista urheilua. Sen lisäksi padel on myös miljoonabisnestä. Vieläpä kannattavaa sellaista, mikä on mahdollistanut lajin räjähdysmäisen kasvun. Kuinka suureksi padel voi vielä Suomessa kasvaa? Siitä otetaan selvää Urheilulehden tämän viikon kansijutussa.

Entisen kiekonheittäjän, nykyisen henkisen valmentajan Sanna Kämäräisen mukaan moni urheilija sabotoi tietämättään suoritustaan. Hän unelmoi urheilukulttuurista, jossa epäonnistuminen on osa normaalia kasvuprosessia, urheilijat tunnistavat tunteensa ja voimavaransa, ja jossa henkinen valmennus kuuluu lapsesta asti harjoitusohjelmaan.

Nyrkkeilylegendat Vitali ja Vladimir Klitshko käyvät nyt uransa suurimpia otteluita. Panoksena on koko Ukrainan tulevaisuus.

Roosa Koskelo nousi kattotiilien kolinan, riskialttiin ulkomaille lähtemisen, periksi antamattomuuden ja nautinnon avulla arvostetuksi liberoksi lentopallon Bundesliigassa. Nyt hän johtaa Stuttgartin puolustusta pikkuasioita analysoimalla ja kroppaansa kuuntelemalla, voittamisen kulttuuria rakentamalla.

Venäjän ja Valko-Venäjän sulkeminen jääkiekon MM-jäiltä ei ole mikään poikkeus. Lajissa on nähty aiemminkin kovia päätöksiä, boikotteja ja viisumisotaa.

Josip Ilicic on Serie A:n parhaita jalkapalloilijoita, mutta viime vuosien synkät masennusjaksot ovat varjostaneet Atalantan hyökkääjän uraa.

Liverpool pelaa huimaa kautta ja haastaa sittenkin Manchester Cityn Valioliigan mestaruustaistelussa. Urheilulehti listaa syyt, miksi Liverpool on palannut vaikean viime kauden jälkeen huipulle.