Urheilulehti: Lotta Harala on tuotteistanut itsensä brändiksi - mutta kuka hän on julkikuvansa takana?

Tämän viikon lehden muita hahmoja ovat muun muassa Lukas Hradecky, Mikko Kanala ja Marcelo Bielsa.

Tuoreen Urheilulehden kannessa on Lotta Harala. Pika-aituri on tuotteistanut itsensä brändiksi, jonka kaikki kuulumiset ja kipeätkin asiat jaetaan avoimesti sosiaalisessa mediassa. Mutta kuka on julkikuvan takana, missä määrin urheilija voi säädellä sitä ja miten se vaikuttaa urheilulliseen uskottavuuteen?

Torinon olympialaisten jälkeen Suomessa roihusi curlingbuumi: sinivalkoiset olivat olympiamitaleilla, ”Uusis” oli koko kansan tuntema hahmo ja suomalaisilla oli hinku päästä pelaamaan uutta ja outoa peliä. Nyt laji sinnittelee henkitoreissaan, eikä mitaleista ole realistista puhua.

Lukas Hradecky on Bayer Leverkusenin kapteeni, joka ohjaa joukkojaan eri kielillä, turkulaishuumorilla, kärsivällisyydellä ja vitsikkäillä somevideoilla. Hän kertoo hyvän joukkuehengen luomisesta, sometähden kiireistään, koronarokotusten tärkeydestä ja siitä, miten voisi astua Tim Sparvin jalanjäljille.

Mikko Kanala pelasi, harjoitteli ja joi. Vasta rattijuopumus pysäytti alkoholismiaan salanneen pesäpallon tähtipelaajan. Hoitoon hakeutuminen ja raitistuminen toivat tullessaan myös mielenrauhan.

Jääkiekon huippulupaus Brad Lambert, 18, on suurennuslasin alla kasvattajaseurassaan Pelicansissa. Siirto sinne oli silti järkevämpi liike kuin lähtö Kanadan junioriliigaan.

Jesperi Kotkaniemellä on riittänyt viime aikoina koettelemuksia niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella. Nyt hän nauttii olostaan Montrealia rennommassa NHL-kaupungissa.

Marcelo Bielsa on saanut paljon kehitystä aikaiseksi Leedsissä, mutta kauden vammasuma on herättänyt kysymyksiä. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Bielsa pian lähtee?