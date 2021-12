Urheilulehti: MM-juhlia viettävä salibandy on tienhaarassa – riittääkö rohkeus muutoksiin?

Lehden muita hahmoja ovat muiden muassa Jaromir Jagr ja rallilupaus Sami Pajari.

Miesten salibandyn MM-kisat alkavat Helsingissä perjantaina. Maailmanmestaruudesta pelataan nyt 13. kerran. Tuore Urheilulehti ottaa MM-huuman vastaan tuhdilla kisapaketilla, johon sisältyvät muun muassa analyysit turnauksen parhaista joukkueista.

Ruotsi ja Suomi ovat olleet mitaleilla joka kerta. Kolmas mitalisti on ollut aina Sveitsi tai Tshekki lukuun ottamatta historian ensimmäistä MM-turnausta 1996, jolloin pronssia sai Norja. Ruotsi on ollut loppuottelussa kaikissa kisoissa. Vain kahdesti finaalivastustaja on ollut muu kuin Suomi: 1998 ja 2004.

Se, että kaksi samaa maata on aina finaalissa, ei ole kuitenkaan salibandyn ainoa ongelma. Onko lajista tulossa salipainia, johon kansainvälinen liitto ei halua puuttua. Onko tarvetta miettiä kevytkypärää päävammojen takia? Salibandy ei ole neljänkympin kriisissä, mutta lajin suunnassa riittää pohdittavaa.

Nico Salo, Krister Savonen ja Sami Johansson ovat salibandyn maajoukkueen ykkösketjun pelaajia. Kolmikon tiet kohtasivat hämmästyttävästi jo Classicin E-junioreissa. Sittemmin he ovat voittaneet, voittaneet ja voittaneet. Yhdessä, toisiaan kirittäen ja toisiinsa tukeutuen.

Lassi Toriseva on käynyt omaa polkuaan salibandyn huipulle. MM-kotikisoissa hän on parrasvaloissa Suomen ykkösmolarina. Epäilijöitä on uralla riittänyt, vaikka mestaruuksia on tullut.

Helmikuussa 50 vuotta täyttävä Jaromir Jagr jatkaa yhä uskomatonta uraansa. Miksi ja miten? Selvitimme vastaukset Tshekin jääkiekkoliigan pelissä.

Kanada saa olympiajäälle jalkeille hirmuisen joukkueen, josta jää väkisin rannalle monta NHL:n supertähteä. Ainoastaan molaritilanne huolettaa.

Rallikyky Sami Pajaria verrataan Jari-Matti Latvalaan, mutta se ei vielä riitä. Ensin hänen pitää ratkaista, miten hyödyntää nuorten maailmanmestaruus ja sen jälkeen kärkkyä rohkeasti paikkaa päästä näyttämään nopeutensa huippujen rinnalla.

Pääpelin kitkeminen jalkapallosta on enemmän ajan kysymys kuin periaatekysymys. Peli muuttuu ihmisten arvojen ja ymmärryksen muuttuessa – mutta laji selviää. Näin kirjoittaa toimittaja Saku-Pekka Sundelin esseessään.

Mitri Pakkanen muistuttaa omassa jutussaan kehittymisen vaatimuksista. Mitä ylemmäksi nuori jalkapalloilija urallaan tähtää, sitä paremmin hänen on ymmärrettävä eri tasojen vaatimukset ja realiteetit.