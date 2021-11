Urheilulehti: Peli Euroopan kiekkomarkkinoilla kovenee - SM-liigan valtit ovat aivan muualla kuin palkoissa

Moniosaaja Susanna Tapani, UFC:hen tähyävä Jesse Urholin ja edesmennyt mäkikotka Pekka Yli-Niemi ovat tuoreen lehden hahmoja.

Mikä on SM-liigan asema Euroopan kiekkokartalla? Tähän kysymykseen haetaan vastausta tuoreessa Urheilulehdessä. Euroopan pelaajamarkkinat jääkiekossa ovat laajentuneet. Rahaa on jaossa Keski-Euroopassa enemmän kuin takavuosina. SM-liigan tärkein käyntikortti pelaajien suuntaan on palkan sijaan urheilullisuus.

Jesse Urholin saattaa olla yhden voiton päässä UFC:stä, mutta paikka vapaaottelun tunnetuimmassa organisaatiossa voi vaatia muutakin. Sen takia porilainen on kasvattanut itselleen pitkän takatukan.

Vuosi sitten Susanna Tapani treenasi NHL-pelaajien kanssa. Nyt hän valmistautuu Pekingin olympiakiekkoon pelaamalla ringeten SM-sarjaa ja harjoittelemalla A-junioripoikien kanssa. Hän kaipaisi viikkoon lisää päiviä, jotta ehtisi pelata kaikkea, mitä haluaa.

Ensin Topias Palmin avauskauden Italiassa keskeytti korona, sitten seura oli mennä nurin, sen jälkeen piinaava jälkitauti uhkasi koko koripalloilijan uraa. Nyt hän kerää vauhtia taas kasvattajaseurassaan Tampereen Pyrinnössä.

Edmonton Oilersin paluuta NHL:n huipulle on odoteltu tuskastuttavan pitkään. Nyt alkaa näkyä valoa.

Pekka Yli-Niemi liiti mäkikotkana pitkälle, mutta lentäjänä hän putosi kahdesti taivaalta. Viima-yhteyskoneen syöksystä Yli-Niemi vielä selvisi, mutta Aeron matkustajakoneen tuhoutuminen Maarianhaminassa 1963 koitui erämiehen kohtaloksi.

Listamisimme Veikkausliiga-kauden onnistujat ja epäonnistujat. Vaikka HJK nousi lopulta KuPSista ohi, savolaisjoukkue on eniten esillä valinnoissa. KuPS jyräsi myös naisten Kansallisen liigan valinnoissa.