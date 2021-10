Urheilulehti: 18-vuotias joutui juoksemaan pukukoppiin suojaan vihaisia pelaajia, eikä kyse valitettavasti ollut yksittäistapauksesta - tuomaripula uhkaa Suomen urheilua

Tuoreen Urheilulehden hahmoja ovat erotuomarien lisäksi myös traagisen kohtalon kokenut Harry Nikander ja jenkkifutiksen suurlupaus Olaus Alinen.

Urheilu ei ole yhteiskunnasta erillinen saareke. Se on osa ympäröivää yhteiskuntaa. 2000-luvulla suomalainen urheilu on muuttunut paremmaksi paikaksi nuorille – oli kyse sitten valmentamisessa käytettävistä keinoista tai erilaisuuden hyväksymisestä.

Huonoa käytöstä on tehty näkyväksi ja siihen on pyritty puuttumaan. Sen myötä asetelma, jossa urheileva nuori joutuu ottamaan yksin julkisella paikalla vastaan sanallisia törkeyksiä vastustajilta, valmentajilta tai katsojilta on muuttunut koko ajan harvinaisemmaksi.

Paitsi, jos tuo nuori sattuu olemaan erotuomari. 2000-luvun yhteiskunnallisen ihmiskäsityksen ja nuorten erotuomarien kentällä kohtaaman todellisuuden välinen ristiriita on niin raju, että se räjähtää monen aloittelevan erotuomarin silmille jo vuosi. Lajissa kuin lajissa.

Tuoreessa Urheilulehdessä 18-vuotias Benjamin Hadaya kertoo ensimmäistä kertaa valtakunnallisiin otsikoihinkin nousseesta ottelusta, jossa hän joutui pakenemaan pukukoppiin suojaan vihaisia pelaajia. Valitettavasti kyse ei ollut yksittäisestä tapauksesta. Henkisen ja fyysisen väkivallan uhka on osa monen erotuomarin arkea. Tilanne alkaa olla niin kestämätön, että erotuomaripulan takia perutaan jo pelejä ja tuomarikerhot boikotoivat pahimpia seuroja.

Jotain pitää tehdä tai muuten meiltä loppuvat pian erotuomarit.

Harry Nikander (1957–2004) oli roolissaan yksi maan parhaimmista jääkiekkoilijoista, mutta jäi kirkkaampana tuikkivien tähtien varjoon ja oli vaatimattomana miehenä vain tyytyväinen siitä. Aktiiviuran jälkeen tarinoita olisi riittänyt, mutta sitten tapahtui jotain mistä Porissa ei ole haluttu puhua.

Tampereen Ilves ja Tappara hyvästelevät Hakametsän, joka on palvellut seuroja ja yhteisöä 56 vuoden ajan. Vielä on edessä yksi paikallispeli legendaarisessa jäähallissa.

Sampo Ranta lähti maailmalle peruskoulun 8. luokan jälkeen, on opiskellut pelaamisen ohella yliopistossa – ja tähtää seuraavaksi kärkiketjun pelaajaksi NHL:ssä.

Huippuyliopistot kosivat kilpaa Olaus Alista. Urheilulehti kävi tapaamassa jenkkifutiksen suurlupausta Connecticutissa. Pian edessä on ison päätöksen hetki.

KuPS on tällä kaudella osoittanut, että edes tuplabudjetti ei tarjoa HJK:lle vapaamatkaa mestaruuteen. Sen pitäisi rohkaista muitakin seuroja.

West Hamin historian paras valioliigamaalintekijä Michail Antonio on niin monipuolinen jalkapalloilija, että hänen parhaat avunsa pysyivät vuosikausia piilossa.