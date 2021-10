Urheilulehti: NBA:n supertähden Suomen-vierailu oli alusta loppuun täyttä sekoilua

Lauri Markkasen NBA-kausi alkaa yllättäen Clevelandin paidassa.

Alkava NBA-kausi on vallannut tällä viikolla Urheilulehden kannen. Tuttuun tapaan sarjan alku huomioidaan lehdessä henkilö- ja ilmiöjutuin sekä analysoimalla jokainen joukkue.

Suomalaisittain suurin mielenkiinto kohdistuu Lauri Markkaseen. Markkasen ei pitänyt päätyä Clevelandiin. Myrskyisän kesän jälkeen uudesta tilanteesta pitää ottaa kaikki irti, vaikka Cavaliers ei ole nykyisellään menestyjäseura.

Lehdessä on iso juttu myös todellisesta NBA-legendasta. Korisliigan kuuluisin jenkkivahvistus Dennis Rodman vietti marraskuussa 2005 Helsingissä kaksi päivää – ja kaksi yötä. Vierailu oli yhtä sekoilua alusta loppuun, kuten Raiko Häyrisen jutusta selviää.

Hampurissa majailee huippufutiksen moderni instituutio, Transfermarkt-nettisivusto. Se määrittää pelaajien markkina-arvot. Miten sivusto syntyi ja kuinka se kuumat lukunsa luo? Urheilulehti sukelsi miljoonasummien hiomakoneeseen.

Uusi malli urheilijoiden uran rahoituksesta on nyt siinä pisteessä, että ensimmäiset kolme lupausta ryhmään on valittu. Jyrki Louhi uskoo, että rahastosta on iloa niin urheilijoille kuin sijoittajille.

Anna Westerlund nousee pian Jari Litmasen rinnalle pelattujen A-maaotteluiden määrässä. Hän on ehtinyt nähdä, miten paljon naisten jalkapallossa on tapahtunut lyhyessä ajassa. Silti haasteita riittää edelleen.

Saksan ja Suomen välinen jalkapallon MM-karsintaottelu 12 vuotta sitten nosti Heikki ”Hevi” Heinosen ihmisten huulille, vaikka tämän alasarjaura oli päättynyt lähes 20 vuotta aiemmin. Heinosen Arttu-pojan tie veikkausliigapelaajaksi on kulkenut KuPS:n junioripolun lisäksi USA:n kautta.