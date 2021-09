Urheilulehti: Voisiko Suomesta kasvaa Euroopan kärkimaa baseballissa?

Tuoreen lehden hahmoja ovat muiden muassa Cristiano Ronaldo, kiltimmäksi muuttuneet NBA-pelaaja sekä joukko kiinalaisjuoksijoita, jotka tulivat, voittivat ja katosivat.

Suomi on tällä hetkellä eurooppalaisella mittapuulla keskitason baseballmaa. Tähän on kuitenkin suunnitteilla muutos. Baseballmaajoukkueen tavoitteena on päästä viidessä vuodessa EM-kisoihin. Kehityksen päässä voi häämöttää myös mielenkiintoisia urapolkuja. Puoliammattilaisuus Superpesiksessä – vai mahdollisesti mainetta ja mammonaa kansainvälisillä baseballin areenoilla? Tulevaisuudessa moni lupaava pesäpalloilija voi miettiä uraansa noiden kahden vaihtoehdon väliltä.

NBA on karsinut 2000-luvun aikana pahojen poikien imagon koripallosta. Samalla fyysinen kamppailu on kadonnut kentän puolelta. Onko muutos vain luonnollista kehitystä kohti parempaa urheilua vai menikö lapsi pesuveden mukana?

Pohjois-Kiinan maaseudulta ilmestyi 1990-luvun alussa joukkueellinen juoksijanaisia, jotka murskasivat ennätyksiä ja kahmivat kultaa. "Man armeija" katosi kuitenkin huipulta lähes yhtä nopeasti kuin se oli sinne noussut. Sittemmin sen synkät salaisuudet ovat alkaneet paljastua.

Joakim Kemell, 17, on SM-liigan alkukauden komeetta. JYPin huippulupaus kohentelee kovaa vauhtia osakkeitaan ensi kesän NHL:n varaustilaisuuteen.

Jalkapalloseura AC Oulun toinen tuleminen oli aluksi puhdas selviytymistarina. Nyt sille yritetään kirjoittaa uutta, aiempaa uljaampaa kappaletta.

Cristiano Ronaldo ei vie Manchester Unitedia Valioliigan mestariksi tai Mestarien liigan voittoon, mutta hän on juuri sitä, mitä seura on kaivannut.

Superpesiksen miesten loppuotteluissa nähdään kaksi hyvin erilaista pesäpallojoukkuetta, joita johdetaan kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla.